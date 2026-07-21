Νέα τουρκική δήλωση για τους S-400 - Γκιουλέρ: Διαπραγματευόμαστε με τρίτες χώρες

Snapshot Ο Τούρκος υπουργός Άμυνας Γιασάρ Γκιουλέρ επιβεβαίωσε ότι η Τουρκία διαπραγματεύεται με τρίτες χώρες για το σύστημα αεράμυνας S-400, στο πλαίσιο των σχέσεων με τις ΗΠΑ.

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και το Κατάρ θεωρούνται οι πιθανότεροι αποδέκτες των S-400, με συζητήσεις για εγκατάσταση στο Ντουμπάι.

Οι διαπραγματεύσεις για τη μεταπώληση των S-400 στα ΗΑΕ συνεχίζονται εδώ και μήνες, παρά την αμφιβολία ότι τα ΗΑΕ έχουν ανάγκη από το συγκεκριμένο σύστημα λόγω άλλων αμυντικών λύσεων που διαθέτουν.

Η Ρωσία δεν έχει ακόμη δώσει επίσημη έγκριση για τη μεταβίβαση των S-400, αλλά ενδέχεται να συμφωνήσει υπό την προϋπόθεση άρσης κυρώσεων από το κράτος του Κόλπου που θα τα λάβει.

Η Τουρκία ενδιαφέρεται περισσότερο για την επανένταξή της στο πρόγραμμα F-35 και βλέπει τη μεταπώληση των S-400 ως μέσο βελτίωσης των σχέσεων με τα ΗΑΕ. Snapshot powered by AI

Ο χρόνος περνάει από το τουρκικό δημοσίευμα, το οποίο ισχυρίστηκε ότι το ρωσικό αντιαεροπορικό σύστημα S-400 που αγόρασε η Τουρκία προ ετών και την οδήγησε...εκτός νυμφώνος από το πρόγραμμα για τα μαχητικά αεροσκάφη F-35, έχει πουληθεί σε χώρα του Κόλπου.

Μετά από μια εβδομάδα από το αρχικό δημοσίευμα της Χουριέτ, και την προ ημερών δήλωση - γρίφο του υπουργείου Άμυνας της χώρας, ήρθε χθες μια ακόμη τοποθέτηση από τα πλέον επίσημα χείλη.

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας της Τουρκίας, Γιασάρ Γκιουλέρ, απάντησε σε γραπτές ερωτήσεις βουλευτών σχετικά με την απομάκρυνση της Τουρκίας από το πρόγραμμα F-35 λόγω της αγοράς πυραυλικών συστημάτων και συστημάτων αεράμυνας S-400 από τη Ρωσία, και τις επακόλουθες ανανεωμένες επαφές με τις ΗΠΑ για το θέμα αυτό.

Απαντώντας σε γραπτές κοινοβουλευτικές ερωτήσεις επί του θέματος, ο Τούρκος υπουργός συντηρώντας το θέμα δήλωσε: «Στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης διαδικασίας με τις ΗΠΑ σε στρατιωτικό και πολιτικό τομέα, η οποία συνεχίζεται με θετική δυναμική, αναζητούνται λύσεις μέσω αμοιβαίας κατανόησης και συνεργασίας σε ζητήματα του παρελθόντος που αφορούν και τρίτες χώρες. Όπως πάντα, τα εθνικά μας αμυντικά σχέδια καταρτίζονται σχολαστικά και άρτια, λαμβάνοντας υπόψη τις τρέχουσες και μελλοντικές αναλύσεις απειλών» .

Ποιες χώρες είναι οι πιθανότεροι αποδέκτες

Οι δύο χώρες που αναφέρονται συχνότερα ως πιθανοί αποδέκτες είναι τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και το Κατάρ. Ένα άλλο τουρκικό μέσο ενημέρωσης, το Oksijen, ανέφερε ακόμη και ένα συγκεκριμένο σενάριο όπου συστοιχίες S-400 θα εγκατασταθούν στο Ντουμπάι για την ενίσχυση του πολυεπίπεδου συστήματος αεράμυνας των ΗΑΕ.

Πληροφορίες για μήνες επαφών

Μια από τις επιλογές ήταν να καταστούν τα συστήματα S-400 μη λειτουργικά, αφαιρώντας βασικά εξαρτήματα και αποθηκεύοντάς τα σε ασφαλή τοποθεσία, σε συντονισμό με την κυβέρνηση των ΗΠΑ, όπως ανέφεραν στο middleeasteye.net πολλές πηγές που είναι ενήμερες για το θέμα. Ωστόσο, η επιλογή αυτή θεωρήθηκε αργότερα ανεπαρκής ως τελική λύση, καθώς θα εξασφάλιζε μόνο μια παρέκκλιση και όχι την πλήρη άρση των κυρώσεων που επιβλήθηκαν στην Άγκυρα.

Ρωσικές και τουρκικές πηγές που είναι εξοικειωμένες με το θέμα δήλωσαν στο middleeasteye.net ότι οι διαπραγματεύσεις για τη μεταπώληση των συστημάτων σε τρίτη χώρα, τα ΗΑΕ, συνεχίζονται εδώ και μήνες.

Ωστόσο αναλυτές εκτιμούν ότι τα ΗΑΕ δεν έχουν λόγους να πάρουν τους S-400 καθώς ήδη έχουν αρκετά συστήματα αεράμυνας, μεταξύ των οποίων και αμερικανικούς Patriot.

H στάση της Ρωσίας

Το Κρεμλίνο στέλνει θετικά μηνύματα, αλλά δεν επιβεβαιώνει πλήρως τη συμφωνία για μεταπώληση των S-400.

Είναι ενδιαφέρον ότι το πρώτο μέρος που αντέδρασε δεν ήταν η Άγκυρα, αλλά η Μόσχα. Η Ρωσία δεν έχει δώσει την έγκρισή της για οποιαδήποτε μεταβίβαση, διατηρώντας αυστηρό έλεγχο, καθώς οποιαδήποτε μεταπώληση από την Τουρκία απαιτεί τη ρητή συγκατάθεση της Μόσχας.

Ωστόσο πληροφορίες αναφέρουν ότι οι Ρώσοι είναι έτοιμοι να αναώουν το πράσινο φως υπό την προϋπόθεση πως το κράτος του Κόλπου που θα λάβει τους S-400 θα άρει τις κυρώσεις που έχουν επιβληθεί προς τη Ρωσία.

Αποκλιμάκωση των εντάσεων μεταξύ Τουρκίας και ΗΑΕ;

Η Τουρκία ενδιαφέρεται πολύ περισσότερο για τα F-35 παρά για το σύστημα αεράμυνας S-400 που αγόρασε από τη Ρωσία το 2017 έναντι 2,7 δισ. δολαρίων ΗΠΑ.

Άλλωστε, η Τουρκία έχει μελετήσει το ρωσικό σύστημα και έχει συλλέξει όσες πληροφορίες μπορούσε, προκειμένου να βοηθήσει την εγχώρια βιομηχανία όπλων της. Πλέον, το σύστημα αυτό της είναι σχεδόν άχρηστο.

Το S-400 παραμένει ένα ισχυρό σύστημα αεροπορικής άμυνας έναντι πολλαπλών απειλών από βαλλιστικούς πυραύλους, αλλά είναι αναποτελεσματικό και δαπανηρό έναντι τύπων υπερηχητικών πυραύλων και μαζικών επιθέσεων με drones.

Έτσι, η Τουρκία επινοεί ένα ευφυές σχέδιο: γιατί να μην πουλήσει το σύστημα στα ΗΑΕ, να αποκτήσει διαπραγματευτική ισχύ και να εξομαλύνει τις σχέσεις με τα Εμιράτα;

Το Αμπού Ντάμπι δεν δείχνει μεγάλο ενθουσιασμό για τους S-400, αλλά δέχεται την προσφορά με την ελπίδα ότι αυτό θα βοηθήσει στην επαναφορά των σχέσεων με την Άγκυρα.

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