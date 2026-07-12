Γεραπετρίτης: «Δεν υπάρχει καμία αμερικανική δέσμευση προς την Τουρκία για τα F-35»

«Θέλω να διαβεβαιώσω τους πολίτες μας ότι η Ελλάδα πρωταγωνιστεί στις διεθνείς εξελίξεις», επανέλαβε ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, μιλώντας το πρωί της Κυριακής (12/07) στην ΕΡΤ.

«Η Ελλάδα αποτελεί έναν ισχυρότατο πυλώνα στο ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση και θα παραμείνει έτσι, με πειθώ, δύναμη και αξιοπιστία. Υπάρχει ενδιαφέρον σε ό,τι αφορά τα εξοπλιστικά της γειτονικής χώρας, όμως, να καταστήσουμε κάτι σαφές: Η Ελλάδα βρίσκεται στον πυρήνα πολλαπλών εξοπλιστικών προγραμμάτων, είναι μέσα στα F-35 και την αναβάθμιση των F-16», υπογράμμισε ακόμη.

Αναφερόμενος στα δημοσιεύματα των τελευταίων ημερών, σημείωσε ότι «πολλά από όσα γράφτηκαν δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα», υπογραμμίζοντας πως, παρά το ενδιαφέρον γύρω από τα τουρκικά εξοπλιστικά προγράμματα, «κανείς δεν μπορεί να πει ότι υπάρχει οποιαδήποτε δέσμευση ή υπόσχεση. Όλα τα υπόλοιπα είναι εικασίες».

Η Ελλάδα έχει αναπτύξει όχι μόνο τον στόλο και την αεροπορία της, αλλά και μία ισχυρή περιφερειακή και παγκόσμια παρουσία, όπως σημείωσε ο επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας.

Για το casus belli της Άγκυρας, σχολίασε πως «το ζήτημα αυτό αποτελεί ένα τεράστιο βαρίδι στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, αλλά και την πορεία της Τουρκίας προς τη Δύση και την Ευρώπη. Δεν νοείται σήμερα, υπό τον Χάρτη και το Καταστατικό των Ηνωμένων Εθνών, να υπάρχει εκπεφρασμένη απειλή πολέμου για την άσκηση ενός νόμιμου δικαιώματος. Θα μπορούσε να υπάρξει άρση από την πλευρά της Τουρκίας και αυτό δεν θα ήταν μόνο χρήσιμο, αλλά είναι και οφειλόμενο. Δεν νοείται σήμερα χώρα που θέλει να συμπράττει στη διεθνή αρχιτεκτονική ασφαλείας να απευθύνει απειλή πολέμου κατά γειτονικής και συμμάχου χώρας».

Απαντώντας στην κριτική, σημείωσε ότι «το να μην συζητάμε καθόλου με την Τουρκία, είναι μία πολιτική καταστροφής. Όλες οι ελληνικές κυβερνήσεις της μεταπολίτευσης συζητούσαν με την Τουρκία και καλώς έπρατταν», ενώ, αποσαφήνισε πως «τα περί μυστικής διπλωματίας είναι αποκυήματα φαντασίας ορισμένων, οι οποίοι απλώς προσπαθούν να θέσουν προβλήματα στην ελληνική διπλωματία».

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι ενημερώνει συστηματικά τη Βουλή, το Εθνικό Συμβούλιο Εξωτερικής Πολιτικής, την αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή και τους πολιτικούς αρχηγούς.

«Ο κ. Τσίπρας στηρίζει την πολιτική του νεκρανάσταση στη λήθη των Ελλήνων πολιτών. Κατά τη θητεία του, η Τουρκία ήταν συμπαραγωγός στο πρόγραμμα των F-35, ενώ, επί πρωθυπουργίας του Κυριάκου Μητσοτάκη, η Ελλάδα εντάχθηκε στο πρόγραμμα», προσέθεσε εν συνεχεία ο Γιώργος Γεραπετρίτης.

«Ο λαϊκισμός μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα στις εθνικές μας θέσεις. Δεν αποτελεί ωφέλιμο πολιτικό λόγο και μπορεί να έχει τεράστιες συνέπειες», επεσήμανε ακόμη, ενώ, τόνισε ότι στόχος για τη Νέα Δημοκρατία είναι η αυτοδυναμία στην επόμενη κάλπη. «Αν ο λαός δεν μας τάξει σε θέση αυτοδυναμίας, η Νέα Δημοκρατία θα αναζητήσει ως θεσμικό κόμμα που λειτουργεί πρωτίστως υπέρ των συμφερόντων της πατρίδας, ώστε να υπάρξουν οι αναγκαίες συγκλίσεις. Αυτό προϋποθέτει και από την πλευρά των υπόλοιπων κομμάτων να υπάρξει διάθεση», σημείωσε επιπλέον ο υπουργός Εξωτερικών.

«Η Ελλάδα, με συνεπή πολιτική, έχει καταφέρει να βρεθεί στο προσκήνιο και να ενισχύσει τις εθνικές της θέσεις. Όποιος θέλει να κρίνει, ας συγκρίνει. Τα αποτελέσματα είναι αντικειμενικά και δεν επιδέχονται αμφισβήτηση», ολοκλήρωσε.