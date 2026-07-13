Τι έγινε τελικά με τους τουρκικούς S-400; Άκρα του τάφου σιωπή για την τύχη τους - Τα σενάρια

Οι δύο χώρες που αναφέρονται συχνότερα ως πιθανοί αποδέκτες είναι τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και το Κατάρ

Μάνος Χατζηγιάννης

Τι έγινε τελικά με τους τουρκικούς S-400; Άκρα του τάφου σιωπή για την τύχη τους - Τα σενάρια
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Η Τουρκία φέρεται να έχει συμφωνήσει να πουλήσει τα ρωσικά αντιαεροπορικά συστήματα S-400 σε χώρα του Κόλπου, πιθανώς στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ή το Κατάρ.
  • Οι διαπραγματεύσεις για τη μεταπώληση των S-400 στα ΗΑΕ συνεχίζονται εδώ και μήνες και απαιτούν την έγκριση της Ρωσίας.
  • Η Ρωσία δεν έχει επιβεβαιώσει τη συμφωνία, αλλά ενδέχεται να δώσει το πράσινο φως υπό την προϋπόθεση ότι η χώρα του Κόλπου θα άρει τις κυρώσεις προς τη Ρωσία.
  • Η Τουρκία ενδιαφέρεται περισσότερο για την επανένταξή της στο πρόγραμμα των F-35 παρά για τη διατήρηση των S-400, τα οποία θεωρεί πλέον σχεδόν άχρηστα.
  • Η πώληση των S-400 στα ΗΑΕ μπορεί να αποτελέσει μέσο εξομάλυνσης των σχέσεων μεταξύ Τουρκίας και Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.
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Τρεις μέρες έχουν περάσει από το τουρκικό δημοσίευμα, το οποίο ισχυρίστηκε ότι το ρωσικό αντιαεροπορικό σύστημα S-400 που αγόρασε η Τουρκία προ ετών και την οδήγησε...εκτός νυμφώνος από το πρόγραμμα για τα μαχητικά αεροσκάφη F-35, έχει πουληθεί σε χώρα του Κόλπου. Υποστηρίχθηκε μάλιστα ότι η επίσημη ανακοίνωση για την πώληση των S - 400 αναμενόταν την Παρασκευή...

Αυτή η είδηση ​​έγινε γνωστή για πρώτη φορά από τον αρθρογράφο της εφημερίδας Hurriyet, Abdulkadir Selvi, ο οποίος είναι γνωστό ότι βρίσκεται κοντά σε κύκλους της τουρκικής κυβέρνησης. Στο άρθρο του που δημοσιεύτηκε την Παρασκευή 10 Ιουλίου 2026, δήλωσε ότι η συμφωνία πώλησης των S-400 είχε επιτευχθεί. «Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχω συγκεντρώσει, το S-400 έχει πωληθεί σε τρίτη χώρα. Το σύστημα θα σταλεί σε χώρα της περιοχής του Κόλπου», έγραψε.

Οι δύο χώρες που αναφέρονται συχνότερα ως πιθανοί αποδέκτες είναι τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και το Κατάρ. Ένα άλλο τουρκικό μέσο ενημέρωσης, το Oksijen, ανέφερε ακόμη και ένα συγκεκριμένο σενάριο όπου συστοιχίες S-400 θα εγκατασταθούν στο Ντουμπάι για την ενίσχυση του πολυεπίπεδου συστήματος αεράμυνας των ΗΑΕ.

Την αισιοδοξία του ότι σύντομα θα επιλυθεί το ζήτημα των αμερικανικών κυρώσεων CAATSA κατά της Τουρκίας και ότι η χώρα του θα μπορέσει να προμηθευτεί F-35, εξέφρασε ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας σε συνέντευξή του στο τηλεοπτικό δίκτυο TRT Haber. «Η διαχείριση αυτής της κατάστασης είναι έργο της διπλωματίας και ελπίζω ότι θα καταφέρουμε να επιλύσουμε το ζήτημα με ακόμη πιο θετικό τρόπο» υπογράμμισε.

Πληροφορίες για μήνες επαφών

Μια από τις επιλογές ήταν να καταστούν τα συστήματα S-400 μη λειτουργικά, αφαιρώντας βασικά εξαρτήματα και αποθηκεύοντάς τα σε ασφαλή τοποθεσία, σε συντονισμό με την κυβέρνηση των ΗΠΑ, όπως ανέφεραν στο middleeasteye.net πολλές πηγές που είναι ενήμερες για το θέμα. Ωστόσο, η επιλογή αυτή θεωρήθηκε αργότερα ανεπαρκής ως τελική λύση, καθώς θα εξασφάλιζε μόνο μια παρέκκλιση και όχι την πλήρη άρση των κυρώσεων που επιβλήθηκαν στην Άγκυρα.

Ρωσικές και τουρκικές πηγές που είναι εξοικειωμένες με το θέμα δήλωσαν στο middleeasteye.net ότι οι διαπραγματεύσεις για τη μεταπώληση των συστημάτων σε τρίτη χώρα, τα ΗΑΕ, συνεχίζονται εδώ και μήνες.

Ωστόσο αναλυτές εκτιμούν ότι τα ΗΑΕ δεν έχουν λόγους να πάρουν τους S-400 καθώς ήδη έχουν αρκετά συστήματα αεράμυνας, μεταξύ των οποίων και αμερικανικούς Patriot.

H στάση της Ρωσίας

Το Κρεμλίνο στέλνει θετικά μηνύματα, αλλά δεν επιβεβαιώνει πλήρως τη συμφωνία για μεταπώληση των S-400.

Είναι ενδιαφέρον ότι το πρώτο μέρος που αντέδρασε δεν ήταν η Άγκυρα, αλλά η Μόσχα. Η Ρωσία δεν έχει δώσει την έγκρισή της για οποιαδήποτε μεταβίβαση, διατηρώντας αυστηρό έλεγχο, καθώς οποιαδήποτε μεταπώληση από την Τουρκία απαιτεί τη ρητή συγκατάθεση της Μόσχας.

Ωστόσο πληροφορίες αναφέρουν ότι οι Ρώσοι είναι έτοιμοι να αναώουν το πράσινο φως υπό την προϋπόθεση πως το κράτος του Κόλπου που θα λάβει τους S-400 θα άρει τις κυρώσεις που έχουν επιβληθεί προς τη Ρωσία.

Αποκλιμάκωση των εντάσεων μεταξύ Τουρκίας και ΗΑΕ;

Η Τουρκία ενδιαφέρεται πολύ περισσότερο για τα F-35 παρά για το σύστημα αεράμυνας S-400 που αγόρασε από τη Ρωσία το 2017 έναντι 2,7 δισ. δολαρίων ΗΠΑ.

Άλλωστε, η Τουρκία έχει μελετήσει το ρωσικό σύστημα και έχει συλλέξει όσες πληροφορίες μπορούσε, προκειμένου να βοηθήσει την εγχώρια βιομηχανία όπλων της. Πλέον, το σύστημα αυτό της είναι σχεδόν άχρηστο.

Το S-400 παραμένει ένα ισχυρό σύστημα αεροπορικής άμυνας έναντι πολλαπλών απειλών από βαλλιστικούς πυραύλους, αλλά είναι αναποτελεσματικό και δαπανηρό έναντι τύπων υπερηχητικών πυραύλων και μαζικών επιθέσεων με drones.

Έτσι, η Τουρκία επινοεί ένα ευφυές σχέδιο: γιατί να μην πουλήσει το σύστημα στα ΗΑΕ, να αποκτήσει διαπραγματευτική ισχύ και να εξομαλύνει τις σχέσεις με τα Εμιράτα;

Το Αμπού Ντάμπι δεν δείχνει μεγάλο ενθουσιασμό για τους S-400, αλλά δέχεται την προσφορά με την ελπίδα ότι αυτό θα βοηθήσει στην επαναφορά των σχέσεων με την Άγκυρα.

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