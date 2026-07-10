Άρθρο στη Hurriyet: Οι S-400 πουλήθηκαν σε χώρα του Κόλπου – Θα ανακοινωθεί σήμερα

Snapshot Το ρωσικό αντιαεροπορικό σύστημα S 400 που αγόρασε η Τουρκία έχει πουληθεί σε χώρα του Κόλπου.

Η επίσημη ανακοίνωση για την πώληση των S 400 αναμένεται να γίνει σήμερα.

Υπάρχουν πληροφορίες ότι η πώληση αφορά είτε τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα είτε το Κατάρ.

Η πώληση των S 400 αποτελεί βήμα προς την επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F 35.

Οι τελικές διευθετήσεις για την πώληση ολοκληρώθηκαν πρόσφατα, μέχρι τα μεσάνυχτα της προηγούμενης ημέρας. Snapshot powered by AI

Την είδηση ότι το ρωσικό αντιαεροπορικό σύστημα S-400 το οποίο μπλοκάρει την επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35, έχει πουληθεί σε χώρα του Κόλπου και η σχετική ανακοίνωση θα γίνει σήμερα, αποκαλύπτει σήμερα ο αρθρογράφος της εφημερίδας Hurriyet, Αμπντουλκαντίρ Σελβί.

«Αντί να ρωτάμε ‘τι θα συμβεί με τους S-400’ ίσως θα έπρεπε να ρωτάμε ‘τι συνέβη στους S-400’», αναφέρει με νόημα ο δημοσιογράφος. Ο Σελβί εξηγεί ότι επιχείρησε να μάθει τι έχει γίνει με το ρωσικό σύστημα που αγόρασε η Τουρκία και που βρίσκεται σήμερα.

«Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχω συγκεντρώσει, τα συστήματα S-400 έχουν πωληθεί σε τρίτη χώρα. Η πώληση θα ανακοινωθεί σήμερα. Τα συστήματα S-400 προορίζονται για μια χώρα του Κόλπου. Χθες, γίνονταν οι τελικές διευθετήσεις. Μου αναφέρθηκε ότι τα τελευταία εκκρεμή ζητήματα επιλύθηκαν μέχρι τα μεσάνυχτα. Κάποιοι λένε ότι πρόκειται για τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, άλλοι αναφέρουν το Κατάρ. Το καλύτερο που έχουμε να κάνουμε είναι να περιμένουμε την επίσημη ανακοίνωση», γράφει ο δημοσιογράφος.

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα μετά τις ιρανικές επιθέσεις με πυραύλους και drones αναζητεί αντιαεροπορικά συστήματα, σύμφωνα με τον αρθρογράφο. Το ίδιο κάνει και το Κατάρ μετά τους ισραηλινούς βομβαρδισμούς κατά τοποθεσιών όπου βρίσκονταν στελέχη της Χαμάς στην Ντόχα τον περασμένο Σεπτέμβριο.

Haberturk: Σενάριο ότι πουλήθηκαν στο Κατάρ για να πάρει η Τουρκία έξι F-35

Το τουρκικό δίκτυο Haberturk σε ρεπορτάζ του ανέφερε πληροφορίες ότι οι τουρκικές αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο οι S-400 να πουληθούν στο Κατάρ για να ανοίξει ο δρόμος προκειμένου η Άγκυρα να παραλάβει τα πρώτα έξι μαχητικά F-35.

Ωστόσο το δίκτυο σημειώνει ότι οι Τούρκοι πιλότοι που είχαν εκπαιδευτεί στα μαχητικά πέμπτης γενιάς έχουν αποστρατευτεί και γι’ αυτό θα απαιτηθεί να εκπαιδευτούν νέοι πιλότοι.

Πώς θα γίνει η άρση των κυρώσεων

Σύμφωνα με τα τουρκικά ΜΜΕ προκειμένου να αρθούν οι κυρώσεις CAATSA σε βάρος της Τουρκίας από το Κογκρέσο ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ θα πρέπει να ενημερώσει με επιστολή του τους Αμερικανούς νομοθέτες. Αυτή η επιστολή θα πρέπει να περιλαμβάνει τρεις προϋποθέσεις: ότι οι S-400 που διαθέτει η Τουρκία θα είναι μη λειτουργικοί, ότι δεν θα αγοραστεί άλλο σύστημα S-400 από τη Ρωσία και ότι δεν αναπτυχθεί αντίστοιχη συνεργασία Ρωσίας – Τουρκίας στον αμυντικό τομέα.

Ωστόσο για να επιστρέψει η Τουρκία στο πρόγραμμα των F-35 θα χρειαστεί να κατατεθεί σχετικός φάκελος από τους αρμόδιους υπουργούς των ΗΠΑ στο Κογκρέσο, το οποίο θα κληθεί να εγκρίνει την επανένταξη της Άγκυρας.

Η εφημερίδα Hurriyet σε χθεσινό ρεπορτάζ της ανέφερε ότι οι S-400 εξετάζεται να πουληθούν σε χώρα του Κόλπου. Για να προχωρήσει η πώληση με βάση τη σύμβαση που έχει υπογραφεί θα πρέπει να υπάρχει και η σύμφωνη γνώμη της Ρωσίας. Η εφημερίδα εξήγησε ότι η τουρκική πλευρά είχε κάνει αρχικές συζητήσεις με τη Μόσχα και διαπίστωσε ότι οι Ρώσοι είναι θετικοί να πουληθούν τα αντιαεροπορικά συστήματα σε χώρα του Περσικού Κόλπου.

Το σενάριο οι S-400 να παραμείνουν μη λειτουργικοί στην Τουρκία με την αφαίρεση κάποιων τμημάτων ή να αποθηκευτούν δεν προχώρησε, σύμφωνα με τον τουρκικό Τύπο, εξαιτίας των ΗΠΑ, που θεωρούν ότι κάτι τέτοιο δεν συμβαδίζει με την αμερικανική νομοθεσία για την άρση των κυρώσεων.

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