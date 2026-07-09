Hurriyet: Σενάριο να πουληθούν οι S-400 σε χώρα του Κόλπου για να ανοίξει ο δρόμος για τα F-35

Snapshot Η Τουρκία εξετάζει το ενδεχόμενο πώλησης των ρωσικών S 400 σε τρίτη χώρα του Κόλπου για να ανοίξει ο δρόμος για την επανένταξη στο πρόγραμμα F 35.

Η πώληση των S 400 θεωρείται από τις ΗΠΑ η πιο συμβατή λύση με το νομικό πλαίσιο και μπορεί να οδηγήσει στην άρση των κυρώσεων CAATSA.

Η άρση των κυρώσεων δεν σημαίνει αυτόματα επιστροφή της Τουρκίας στο πρόγραμμα F 35, καθώς απαιτούνται επιπλέον πολιτικά και τεχνικά βήματα.

Η μεταβίβαση των S 400 σε τρίτη χώρα προϋποθέτει τη συγκατάθεση της Ρωσίας, η οποία δεν φαίνεται να είναι αρνητική στο ενδεχόμενο.

Η επιστροφή στο πρόγραμμα F 35 θα ακολουθήσει ξεχωριστή διαδικασία, με έλεγχο από το Κογκρέσο και τεχνικές αξιολογήσεις ασφαλείας από τις αμερικανικές αρχές. Snapshot powered by AI

Ο Τούρκος πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν αρνήθηκε κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου στο ΝΑΤΟ να αποκαλύψει ποια είναι η φόρμουλα που αναζητείται προκειμένου να ανοίξει τεχνικά ο διάλογος για την επιστροφή της Άγκυρας στο πρόγραμμα μαχητικών F-35.

Δεν είναι ξεκάθαρο δηλαδή πώς το ρωσικό αντιαεροπορικό σύστημα S-400 θα καταστεί «μη λειτουργικό» προκειμένου το αμερικανικό Κογκρέσο να εγκρίνει την επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα των μαχητικών.

Ωστόσο η φιλοτουρκική εφημερίδα Hurriyet υποστηρίζει ότι το επικρατέστερο σενάριο για να βρεθεί λύση στο αδιέξοδο είναι οι S-400 να μεταβιβαστούν σε τρίτη χώρα του Κόλπου.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η συγκεκριμένη φόρμουλα θεωρείται από αμερικανικής πλευράς η πλέον συμβατή με το ισχύον νομικό πλαίσιο, ανοίγοντας τον δρόμο τόσο για την άρση των κυρώσεων CAATSA όσο και για την επανεκκίνηση της διαδικασίας σχετικά με τα μαχητικά F-35, χωρίς όμως να σημαίνει αυτόματα και την επιστροφή της Τουρκίας στο πρόγραμμα.

Οι ΗΠΑ θεωρούν απαραίτητο να μην περιλαμβάνονται οι S-400 στο οπλοστάσιο της Τουρκίας

Η εφημερίδα υποστηρίζει ότι η άρση των κυρώσεων των ΗΠα σε βάρος της Τουρκίας δεν συνεπάγεται αυτομάτως και επιστροφή της στα F-35, αλλά αφαιρεί ένα από τα σημαντικότερα πολιτικά και νομικά εμπόδια.

Σύμφωνα με πληροφορίες από Αμερικανούς αξιωματούχους, που επικαλείται η εφημερίδα, η ισχυρότερη επιλογή που εξετάζεται είναι η πώληση των S-400 σε τρίτη χώρα του Κόλπου, η οποία ακόμη δεν έχει γίνει γνωστή. Όπως σημειώνει, η Ουάσιγκτον εξακολουθεί να θεωρεί απαραίτητη προϋπόθεση να μην περιλαμβάνονται πλέον οι S-400 στο τουρκικό οπλοστάσιο.

Παράλληλα επισημαίνεται ότι εναλλακτικές λύσεις που είχαν συζητηθεί στο παρελθόν, όπως η αποθήκευση των συστημάτων στην Τουρκία, η αφαίρεση των μηχανισμών ενεργοποίησης ή η φύλαξή τους υπό κοινό έλεγχο, δεν θεωρούνται από τις ΗΠΑ συμβατές με το ισχύον νομικό πλαίσιο.

Η εφημερίδα προσθέτει ότι, βάσει της συμφωνίας τελικού χρήστη με τη Ρωσία, οποιαδήποτε μεταβίβαση των S-400 σε τρίτη χώρα απαιτεί τη συναίνεση της Μόσχας και αναφέρει πως, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η ρωσική πλευρά δεν εμφανίζεται καταρχήν αρνητική σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο.

Η Ρωσία δεν έχει εκφράσει ενστάσεις

Σύμφωνα με την Hurriyet, σε αυτό το σενάριο υπάρχει ο «παράγοντας» Μόσχα καθώς με βάση τη συμφωνία Τουρκίας - Ρωσίας χρειάζεται έγκριση των Ρώσων προκειμένου το αντιαεροπορικό σύστημα να μεταφερθεί στη χώρα.

Όπως σημειώνει η εφημερίδα, η Άγκυρα έχει ξεκινήσει τις επαφές για να ακούσει τη Μόσχα και η ρωσική πλευρά δεν έχει εκφράσει ενστάσεις αρχικά στην ιδέα.