Διπλωματικές πηγές: Δεν άλλαξαν τα δεδομένα για τα F-35 στην Τουρκία, δεν υπάρχει απόφαση

Snapshot Δεν υπάρχει επίσημη ή ειλημμένη απόφαση για επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F35.

Η διαδικασία επανένταξης απαιτεί πιστοποίηση προς το Κογκρέσο ότι η Τουρκία δεν διαθέτει πλέον το ρωσικό σύστημα S400 και δεν υπάρχει ασυμβίβαστη συνεργασία.

Η Τουρκία παραμένει εκτός προγράμματος από το 2019, και οποιαδήποτε επιστροφή θα είναι χρονοβόρα και σύνθετη.

Η Ελλάδα προχωρά κανονικά με την ένταξη των F35, με εκπαίδευση χειριστών και παραδόσεις αεροσκαφών στο άμεσο μέλλον.

Οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις έχουν θεσμικό χαρακτήρα και δεν εξαρτώνται αποκλειστικά από τις εκάστοτε αμερικανικές κυβερνήσεις. Snapshot powered by AI

Δεν υπάρχει ουδεμία επίσημη απόφαση για επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35, διασαφήνιζαν ανώτατες διπλωματικές πηγές με φόντο τις σχετικές δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ κατά τη συνάντησή του με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

«Δεν υπάρχει ειλημμένη απόφαση»

Οι ίδιες πηγές σημείωναν πως δεν έχουν κινηθεί οι προβλεπόμενες διαδικασίες από την αμερικανική διοίκηση και το Κογκρέσο. Οι ίδιες πηγές τόνιζαν πως η μοναδική δημόσια τοποθέτηση του Αμερικανού Προέδρου ήταν ότι το θέμα βρίσκεται ακόμη υπό εξέταση, γεγονός που απέχει σημαντικά από το να θεωρηθεί ειλημμένη απόφαση.

Στο ίδιο πλαίσιο, σημείωναν πως για να προχωρήσει οποιαδήποτε εξέλιξη απαιτείται να πιστοποιηθεί επισήμως προς το Κογκρέσο ότι η Τουρκία δεν διαθέτει πλέον το ρωσικό σύστημα S-400 και ότι δεν υφίσταται καμία μελλοντική συνεργασία που θα δημιουργούσε ασυμβίβαστο με το πρόγραμμα των F-35. Πρόκειται, όπως τονίζουν, για μία σύνθετη διαδικασία, η οποία δεν έχει ακόμη ξεκινήσει.

Στην Αθήνα θεωρούν ότι η δημόσια συζήτηση που έχει αναπτυχθεί το τελευταίο διάστημα κινείται πολύ πιο γρήγορα από τα πραγματικά δεδομένα. Υπενθυμίζουν ότι η Τουρκία παραμένει εκτός του προγράμματος από το 2019, ενώ ακόμη και στο υποθετικό σενάριο επανένταξής της θα απαιτηθούν χρονοβόρες πολιτικές και θεσμικές διαδικασίες, πριν υπάρξει οποιοδήποτε πρακτικό αποτέλεσμα.

Αντίθετα, επισημαίνουν ότι η Ελλάδα βρίσκεται ήδη σε διαφορετική φάση, καθώς η εκπαίδευση των Ελλήνων χειριστών στα F-35 αρχίζει το επόμενο διάστημα, ενώ οι πρώτες παραδόσεις των αεροσκαφών αναμένονται μέσα στα επόμενα χρόνια. «Δεν μπορεί να αγνοείται η πραγματική εικόνα των τελευταίων ετών», σημειώνουν χαρακτηριστικά, υπενθυμίζοντας ότι η Πολεμική Αεροπορία διαθέτει ήδη περισσότερα από 50 αναβαθμισμένα F-16 Viper και προχωρά κανονικά στον σχεδιασμό για την ένταξη των F-35, την ώρα που η Τουρκία εξακολουθεί να βρίσκεται εκτός του σχετικού προγράμματος.

Στο ίδιο πλαίσιο, οι ανώτατες διπλωματικές πηγές απορρίπτουν τις εκτιμήσεις περί διπλωματικής αποτυχίας της Αθήνας, υποστηρίζοντας ότι η σημερινή εικόνα αποτελεί προϊόν της σταθερής στρατηγικής που ακολουθήθηκε τα τελευταία χρόνια στις ελληνοαμερικανικές σχέσεις.

Όπως αναφέρουν, οι σχέσεις Ελλάδας-ΗΠΑ έχουν αποκτήσει πλέον έντονα θεσμικό χαρακτήρα και δεν εξαρτώνται αποκλειστικά από τις επιλογές ή το ύφος της εκάστοτε αμερικανικής κυβέρνησης, ενώ η επικοινωνία μεταξύ των δύο πλευρών παραμένει συνεχής σε πολιτικό και διπλωματικό επίπεδο.

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