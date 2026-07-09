Δένδιας για F-35: Η Ελλάδα δεν θα είναι ευχαριστημένη εάν τα αποκτήσει η Τουρκία

Τι δήλωσε ο υπουργός Άμυνας κατά την τοποθέτησή του στο συνέδριο του Economist

Παναγιώτης Βελισσάρης

Δένδιας για F-35: Η Ελλάδα δεν θα είναι ευχαριστημένη εάν τα αποκτήσει η Τουρκία

Ο Νίκος Δένδιας στο συνέδριο του Economist

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  • Ο Νκος Δένδιας εξέφρασε δυσαρέσκεια για την πιθανή επιστροφή της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F35.
  • Τόνισε ότι η παροχή αεροσκαφών F35 σε χώρα της Ανατολικής Μεσογείου πρέπει να διασφαλίζει ότι δεν θα χρησιμοποιηθούν εναντίον άλλου συμμάχου του ΝΑΤΟ.
  • Υποστήριξε ότι η κυβέρνηση θα ήταν ευχαριστημένη αν οι ΗΠΑ όριζαν όρο στην Τουρκία να μην επιτεθεί στην Ελλάδα με τα F35.
  • Επισήμανε ότι είναι βασικό οι στρατιωτικές πλατφόρμες που πωλούνται εντός του ΝΑΤΟ να μη στρέφονται κατά άλλων μελών του οργανισμού.
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Τη δυσαρέσκειά του για το ενδεχόμενο επιστροφής της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35 εξέφρασε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας κατά την τοποθέτησή του στο συνέδριο του Economist.

«Είναι βέβαιο ότι για την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών, το ΝΑΤΟ, και ιδιαίτερα η σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο, είναι απαραίτητα», ανέφερε και διερωτήθηκε:

«Επομένως, η παροχή πλατφόρμας σε μια χώρα στην Ανατολική Μεσόγειο χωρίς την επιφύλαξη ότι αυτό δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί εναντίον ενός άλλου συμμάχου μέλους, είναι προς το συμφέρον ή όχι προς το συμφέρον των Ηνωμένων Πολιτειών;»

Απαντώντας σε ερώτηση, εάν η κυβέρνηση θα ήταν ευχαριστημένη στην περίπτωση που οι Ηνωμένες Πολιτείες έθεταν ως όρο στην Άγκυρα για την πώληση των F-35 πως δεν θα επιτεθεί στην Ελλάδα, αποκρίθηκε θετικά: «Λοιπόν, αυτό είναι θέμα της κυβέρνησης, του Πρωθυπουργού να απαντήσει, αλλά θα έλεγα ότι η συμβουλή μου θα ήταν, φυσικά, ένα μεγάλο ναι. (…) Νομίζω ότι είναι πραγματικά στοιχειώδες ότι αυτές οι πλατφόρμες που πωλούνται από τη μία χώρα στην άλλη εντός του ΝΑΤΟ δεν θα χρησιμοποιηθούν εναντίον ενός άλλου μέλους του ΝΑΤΟ».

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