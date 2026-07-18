WSJ: Η Τουρκία στοχεύει να ξεφορτωθεί τους S-400 καθώς θέλει να αγοράσει τα αμερικανικά F-35

Snapshot Η Τουρκία βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις για τη μεταφορά του ρωσικού συστήματος S-400 στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Στόχος της Τουρκίας είναι να ξεμπλοκάρει την αγορά των αμερικανικών μαχητικών F-35.

Οι ΗΠΑ απέκλεισαν την Τουρκία από το πρόγραμμα F-35 το 2019 λόγω της αγοράς του S-400.

Η αμερικανική ανησυχία αφορά τη δυνατότητα των S-400 να συλλέξουν πληροφορίες για τα F-35 και να τις μεταφέρουν στη Ρωσία. Snapshot powered by AI

Η Τουρκία βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις για τη μεταφορά του ρωσικού συστήματος αεροπορικής άμυνας S-400 στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, με την ελπίδα να ξεπεράσει τις αμερικανικές αντιρρήσεις σχετικά με την αγορά προηγμένων μαχητικών αεροσκαφών F-35, σύμφωνα με αξιωματούχους των ΗΠΑ και της περιοχής που γνωρίζουν το θέμα και μίλησαν ανώνυμα στην εφημερίδα Wall Street Journal.

Οι ΗΠΑ απέκλεισαν την Τουρκία από το πρόγραμμα αγοράς και κατασκευής των F-35 το 2019, μετά την αγορά ενός συστήματος S-400 από τη Ρωσία. Οι ΗΠΑ ανησυχούν ότι η παράλληλη λειτουργία των δύο προηγμένων τεχνολογιών στην Τουρκία θα μπορούσε να επιτρέψει στα ρωσικά S-400 να αντλήσουν βασικές πληροφορίες για τα F-35, συμπεριλαμβανομένου του ραντάρ του, και να τις κοινοποιήσει στη Μόσχα.