Νέα τουρκική δήλωση «γρίφος» για τους S-400 - Τι ανέφερε το υπουργείο Άμυνας

Snapshot Το τουρκικό υπουργείο Άμυνας δήλωσε ότι οι εργασίες για τα συστήματα S-400 συνεχίζονται και θα ενημερώσει το κοινό σε περίπτωση νέων εξελίξεων.

Δεν επιβεβαιώθηκε ούτε διαψεύστηκε η φήμη για μεταπώληση των S-400 σε χώρα του Κόλπου, όπως τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ή το Κατάρ.

Το Κρεμλίνο τόνισε ότι οποιαδήποτε μεταβίβαση των S-400 απαιτεί τη συγκατάθεσή του.

Υπήρξαν προτάσεις για μη λειτουργική αποθήκευση των S-400 σε συνεργασία με τις ΗΠΑ, αλλά αυτή η λύση θεωρήθηκε ανεπαρκής για την άρση των κυρώσεων.

Αναλυτές εκτιμούν ότι τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα δεν έχουν κίνητρο να αποκτήσουν τους S-400 λόγω των ήδη υπαρχόντων συστημάτων αεράμυνας τους. Snapshot powered by AI

Μια αξιοσημείωτη δήλωση σχετικά με τα συστήματα αεράμυνας S-400 έγινε στην εβδομαδιαία συνέντευξη Τύπου του τουρκικού υπουργείου Εθνικής Άμυνας.

Πηγές του υπουργείου δήλωσαν ότι οι εργασίες για τους S-400 βρίσκονται σε εξέλιξη, προσθέτοντας: «Οι εργασίες συνεχίζονται. Το κοινό θα ενημερωθεί εάν υπάρξει κάποια συγκεκριμένη εξέλιξη».

Η νέα τοποθέτηση του τουρκικού υπουργείου Εθνικής Άμυνας έρχεται λίγες ημέρες μετά τα δημοσιεύματα που έκαναν λόγο για συμφωνία μεταπώλησης των S-400 σε χώρα του Κόλπου, με επικρατέστερους υποψήφιους τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και το Κατάρ. Αντί, όμως, να επιβεβαιώσει ή να διαψεύσει τα σχετικά σενάρια, η Άγκυρα επέλεξε να τηρήσει στάση αναμονής.

Κατά την εβδομαδιαία ενημέρωση των δημοσιογράφων, πηγές του τουρκικού υπουργείου Εθνικής Άμυνας περιορίστηκαν να αναφέρουν ότι «οι εργασίες συνεχίζονται» σχετικά με τα συστήματα S-400, προσθέτοντας πως «το κοινό θα ενημερωθεί εάν υπάρξει κάποια συγκεκριμένη εξέλιξη».

Τις προηγούμενες ημέρες, ο αρθρογράφος της Hurriyet, Αμπντουλκαντίρ Σελβί, είχε υποστηρίξει ότι έχει ήδη επιτευχθεί συμφωνία για την πώληση των S-400 σε χώρα της περιοχής του Κόλπου, χωρίς ωστόσο να υπάρξει επίσημη επιβεβαίωση. Αντίστοιχα, το Κρεμλίνο είχε αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο συζητήσεων, υπενθυμίζοντας όμως ότι οποιαδήποτε μεταβίβαση των ρωσικών συστημάτων απαιτεί τη συγκατάθεση της Μόσχας.

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Πληροφορίες για μήνες επαφών

Μια από τις επιλογές ήταν να καταστούν τα συστήματα S-400 μη λειτουργικά, αφαιρώντας βασικά εξαρτήματα και αποθηκεύοντάς τα σε ασφαλή τοποθεσία, σε συντονισμό με την κυβέρνηση των ΗΠΑ, όπως ανέφεραν στο middleeasteye.net πολλές πηγές που είναι ενήμερες για το θέμα. Ωστόσο, η επιλογή αυτή θεωρήθηκε αργότερα ανεπαρκής ως τελική λύση, καθώς θα εξασφάλιζε μόνο μια παρέκκλιση και όχι την πλήρη άρση των κυρώσεων που επιβλήθηκαν στην Άγκυρα.

Όμως, αναλυτές εκτιμούν ότι τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα δεν έχουν λόγους να πάρουν τους S-400 καθώς ήδη έχουν αρκετά συστήματα αεράμυνας, μεταξύ των οποίων και αμερικανικούς Patriot.