Η Τουρκία μπλοκάρει συμφωνία του ΝΑΤΟ για τον εκσυγχρονισμό του δικτύου αγωγών καυσίμων

Την αντίδραση των υπόλοιπων μελών της Βορειατλαντικής Συμμαχίας προκάλεσε η κίνηση της Άγκυρας, την τελευταία στιγμή, να αντισταθεί στον συμβιβασμό, η οποία ενδέχεται να καθυστερήσει την επίτευξη συμφωνίας για το πολυετές πρόγραμμα έως τον Σεπτέμβριο 

Δημήτρης Μάνωλης

Η Τουρκία μπλοκάρει συμφωνία του ΝΑΤΟ για τον εκσυγχρονισμό του δικτύου αγωγών καυσίμων
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Η Τουρκία μπλόκαρε τη συμφωνία του ΝΑΤΟ για τον εκσυγχρονισμό του δικτύου αγωγών καυσίμων, αξίας 27 δισ. ευρώ, ζητώντας προτεραιότητα στη χρηματοδότηση των δικών της έργων.
  • Η Άγκυρα δεν ενέκρινε την πολυετή συμφωνία κατά τη συνεδρίαση των 32 μόνιμων αντιπροσώπων του ΝΑΤΟ, παρά τον προκαταρκτικό συμβιβασμό νωρίτερα τον μήνα.
  • Η συμφωνία αφορά την επέκταση και εκσυγχρονισμό δικτύου αγωγών καυσίμων μήκους περίπου 10.000 χιλιομέτρων, με στόχο την ενίσχυση της ετοιμότητας του ΝΑΤΟ απέναντι στη Ρωσία.
  • Η τουρκική αντίσταση ενδέχεται να καθυστερήσει την οριστικοποίηση της συμφωνίας έως τον Σεπτέμβριο, μετά τη θερινή διακοπή των συζητήσεων.
  • Η Τουρκία απαιτεί την επιτάχυνση της χρηματοδότησης για 21 έργα σε τουρκικό έδαφος, προκαλώντας αντιδράσεις από άλλες χώρες που θεωρούν τη στάση της επιζήμια για την πρόοδο του προγράμματος.
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Η Τουρκία αρνήθηκε να στηρίξει τον εκσυγχρονισμό του στρατιωτικού δικτύου αγωγών καυσίμων του ΝΑΤΟ, συνολικού ύψους 27 δισ. ευρώ, σύμφωνα με δύο διπλωμάτες της Συμμαχίας, καθώς επιχειρεί την ύστατη στιγμή να εξασφαλίσει παραχωρήσεις σχετικά με τη συμφωνία.

Η Άγκυρα δεν ενέκρινε την πολυετή συμφωνία κατά τη συνεδρίαση των 32 μόνιμων αντιπροσώπων του ΝΑΤΟ την περασμένη εβδομάδα, παρά το γεγονός ότι οι χώρες είχαν καταλήξει σε έναν προκαταρκτικό συμβιβασμό νωρίτερα αυτόν τον μήνα, όπως έγινε γνωστό σήμερα.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η Τουρκία απαιτεί να δοθεί προτεραιότητα στη χρηματοδότηση των δικών της έργων που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα. Οι δύο διπλωμάτες μίλησαν υπό καθεστώς ανωνυμίας λόγω της ευαισθησίας των συζητήσεων, σύμφωνα με το Politico.

Οι χώρες του ΝΑΤΟ βρίσκονται σε εντατικές διαβουλεύσεις για την οριστικοποίηση της συμφωνίας, η οποία προβλέπει την επέκταση του δικτύου αγωγών καυσίμων της Συμμαχίας, μήκους περίπου 10.000 χιλιομέτρων και κατασκευασμένου κατά την περίοδο του Ψυχρού Πολέμου, προς τα νεότερα κράτη-μέλη στην ανατολική και βόρεια Ευρώπη.

Η επένδυση αποτελεί μέρος της ευρύτερης προσπάθειας του ΝΑΤΟ να ενισχύσει την ετοιμότητά του για μια πιθανή σύγκρουση με τη Ρωσία.

Στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα αυτόν τον μήνα, ο Γενικός Γραμματέας της Συμμαχίας, Μαρκ Ρούτε, είχε δηλώσει ότι η συμφωνία ήταν πολύ κοντά στην ολοκλήρωσή της.

«Οι Σύμμαχοι κάνουν ένα ιστορικό βήμα για την ενίσχυση της αλυσίδας εφοδιασμού καυσίμων του ΝΑΤΟ, ώστε να διασφαλίσουν ότι οι δυνάμεις μας διαθέτουν τις ενεργειακές προμήθειες που χρειάζονται», ανέφερε σε δηλώσεις του προς τους δημοσιογράφους.

«Παρότι οι Σύμμαχοι συνεχίζουν να οριστικοποιούν τις λεπτομέρειες, γνωρίζουμε ότι αυτή η επένδυση ύψους 27 δισ. ευρώ θα εκσυγχρονίσει τις υφιστάμενες υποδομές αποθήκευσης και διανομής καυσίμων».

Παρά τις δηλώσεις αυτές, η Άγκυρα έχει καταστήσει σαφές ότι δεν θα εγκρίνει την πρόταση, εκτός εάν τα 21 έργα που βρίσκονται σε τουρκικό έδαφος ενταχθούν σε καθεστώς επιτάχυνσης χρηματοδότησης, σύμφωνα με τους δύο διπλωμάτες.

Γιατί η Τουρκία μπλόκαρε τη συμφωνία

Η τουρκική πίεση συνδέεται με το γεγονός ότι το μεγαλύτερο μέρος της χρηματοδότησης του προγράμματος πρόκειται να διατεθεί κατά τα πρώτα πέντε χρόνια εφαρμογής του.

«Θέλουν απλώς τα έργα τους να προωθηθούν κατά προτεραιότητα, εις βάρος πιο ώριμων σχεδίων άλλων συμμάχων», δήλωσε ένας από τους διπλωμάτες. «Φυσικά, η Ρωσία είναι αυτή που χαίρεται περισσότερο με αυτές τις καθυστερήσεις».

Οι χώρες του ΝΑΤΟ είχαν προηγουμένως διαφωνήσει σχετικά με το υψηλό κόστος της συμφωνίας, την οποία διπλωμάτες χαρακτηρίζουν ως το ακριβότερο κοινά χρηματοδοτούμενο έργο στην ιστορία της Συμμαχίας, ενώ ορισμένες πρωτεύουσες εξέφραζαν ανησυχίες ότι θα δεσμεύσει πόρους σε έργα καυσίμων για πολλές δεκαετίες.

Ωστόσο, οι αντιρρήσεις αυτές κάμφθηκαν αργότερα, καθώς κυρίως οι χώρες της ανατολικής πτέρυγας του ΝΑΤΟ πιέζουν για ταχεία ολοκλήρωση της συμφωνίας.

Η κίνηση της Άγκυρας ενδέχεται να καθυστερήσει την επέκταση του δικτύου αγωγών έως τον Σεπτέμβριο, όταν οι πρεσβευτές του ΝΑΤΟ θα επανέλθουν στις συζητήσεις μετά τη θερινή διακοπή, σύμφωνα με έναν από τους διπλωμάτες.

Η μόνιμη αντιπροσωπεία της Τουρκίας στο ΝΑΤΟ αρνήθηκε να σχολιάσει.

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