Η Σικελία στις φλόγες: Δεκάδες πύρινα μέτωπα – Κάτοικοι εγκαταλείπουν τα σπίτια τους

Snapshot Δεκάδες πυρκαγιές μαίνονται στη Σικελία, με την επαρχία Κατάνια να αντιμετωπίζει την πιο κρίσιμη κατάσταση με τουλάχιστον 11 ενεργά μέτωπα.

Περισσότεροι από 100 κάτοικοι απομακρύνθηκαν προληπτικά στην επαρχία Αγκριτζέντο λόγω πυρκαγιάς που απειλεί οικισμό και ευαίσθητες εγκαταστάσεις.

Στο Παλέρμο σημειώθηκαν διακοπές ρεύματος και κλειστοί δρόμοι εξαιτίας των πυρκαγιών και των συνεπειών τους.

Η περιβαλλοντική οργάνωση Legambiente χαρακτηρίζει τη Σικελία σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και ζητά ενεργότερη συμμετοχή στρατού και εναέριων μέσων για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών.

Παράλληλα, πυρκαγιές προκαλούν ζημιές και στην Καλαβρία και το Μολίζε, με εκκενώσεις και επιχειρήσεις κατάσβεσης σε εξέλιξη. Snapshot powered by AI

Δεκάδες πυρκαγιές δοκιμάζουν τις δυνάμεις πυρόσβεσης σε πολλές επαρχίες της Σικελίας, με τις επιχειρήσεις της Πολιτικής Προστασίας και του Δασικού Σώματος της Ιταλίας να βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη για την αντιμετώπιση των πύρινων μετώπων που απειλούν αγροτικές περιοχές, οικισμούς και βασικούς οδικούς άξονες. Στις επιχειρήσεις συμμετέχουν πολλά πυροσβεστικά αεροσκάφη Canadair.

Forest fires in the Bivona area, Sicily, Italy. July 21, 2026.

Nancy is preparing another newsletter on the fires; earth burn prediction by the Zetas "all forests will burn"

Also, Bible and Malachi "first: by water and then by fire" pic.twitter.com/J4bxYu3dFK — Unmainstreamed (@fred_ziel40895) July 21, 2026

Η πιο κρίσιμη κατάσταση καταγράφεται στην επαρχία της Κατάνιας, όπου έχουν σημειωθεί τουλάχιστον 11 πυρκαγιές. Οι φλόγες πλήττουν το Λιμπρίνο, το Μπελπάσο, τη Ζαφεράνα Ετνέα, το δάσος Βάιτο στη Λικοδία Εουμπέα, καθώς και περιοχές στους δήμους Αντράνο, Καλτατζιρόνε και Μασκάλι. Σοβαρή είναι η εικόνα και στην επαρχία του Παλέρμο, όπου καταγράφονται δεκάδες επεμβάσεις.

ITALY/SICILY: - WILDFIRE🔥



Official Statement & Press Release Guidance:

Official communications from local authorities regarding wildfire emergencies in the Trapani region (such as the Municipality of Trapani, the Prefect di Trapani, or regional Civil Protection) follow a… pic.twitter.com/hrc5QBsCzC — LiberlandPress (@PressLiberland) July 21, 2026

Πάνω από 100 εκκενώσεις στην επαρχία του Αγκριτζέντο

Μεγάλη πυρκαγιά, ενισχυμένη από τους ισχυρούς νοτιάδες (σιρόκο), έφτασε μέχρι τον οικισμό Σάντο Στέφανο Κουισκίνα, στην επαρχία του Αγκριτζέντο. Περισσότεροι από 100 κάτοικοι απομακρύνθηκαν προληπτικά.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η εγγύτητα της φωτιάς σε αποθήκη οξυγόνου, την κλινική Ignazio Attardi, πρατήριο καυσίμων και εργοστάσιο πυροτεχνημάτων. Στην περιοχή επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, ενώ ενισχύσεις καταφθάνουν από τις πόλεις Σιάκα και Κανικατί, μαζί με αστυνομικές και στρατιωτικές δυνάμεις.

Πυρκαγιές και στο Παλέρμο – Κλειστοί δρόμοι και διακοπές ρεύματος

Το Παλέρμο ξύπνησε μέσα στην έντονη μυρωδιά καμένου από τις πυρκαγιές που μαίνονται και στην περιοχή του Μονρεάλε.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας σημειώθηκαν επίσης διακοπές ηλεκτροδότησης σε αρκετές συνοικίες της πόλης, πιθανότατα λόγω της αυξημένης κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας από τη χρήση κλιματιστικών.

Ζημιές σε κατοικίες και καλλιέργειες

Στο Καστρονόβο ντι Σιτσίλια οι φλόγες κατέστρεψαν αγροτικές κατοικίες και προκάλεσαν ζημιές σε επιχειρήσεις, ενώ η πυρκαγιά οδήγησε στο κλείσιμο της αυτοκινητοδρόμου Παλέρμο–Κατάνια κοντά στον κόμβο Ιρόζα.

Πυρκαγιές εκδηλώθηκαν επίσης: στην Αλία, κοντά σε αιολικό πάρκο, στο Κακάμο, στο Μπελμόντε Μετσάνιο, στους δήμους Παρτινίκο, Μπομπιέτρο και Πετράλια Σοτάνα, στο Καμποφελίτσε ντι Φιτάλια, όπου κάηκε κατοικία, στην περιοχή Μπιβόνα της επαρχίας Αγκριτζέντο, καθώς και σε Κανικατί, Μένφι, Αραγκόνα, Μπουσκέμι, Μπουκέρι, Καρλεντίνι, Κασάρο, Σάλεμι, Ματσάρα ντελ Βάλο, Έννα, Πιάτσα Αρμερίνα, Νισόρια, Μεσίνα και Μόιο Αλκαντάρα.

Legambiente: «Η Σικελία καίγεται – Βρισκόμαστε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης»

Η περιβαλλοντική οργάνωση Legambiente κάνει λόγο για εξαιρετικά σοβαρή κατάσταση, επισημαίνοντας ότι οι ακραίες θερμοκρασίες και η κλιματική κρίση ενισχύουν την ένταση και την ταχύτητα εξάπλωσης των πυρκαγιών.

Η οργάνωση ζητά την άμεση ανάπτυξη του στρατού σε περιόδους υψηλού κινδύνου, ώστε να ενισχυθεί η επιτήρηση και η αποτροπή εμπρησμών, καθώς και την αξιοποίηση περισσότερων εναέριων μέσων της Πολεμικής Αεροπορίας και των Ενόπλων Δυνάμεων. Παράλληλα, εκφράζει την αλληλεγγύη της προς τους πυροσβέστες, το Δασικό Σώμα και την Πολιτική Προστασία που δίνουν μάχη με τις φλόγες.

Πυρκαγιές και στην Καλαβρία και το Μολίζε

Στην Καλαβρία συνεχίζεται η μάχη με τη φωτιά στο Μοράνο Καλάμπρο, στην περιοχή του όρους Καλτσινάια, όπου οι φλόγες εξακολουθούν να απειλούν κατοικημένες περιοχές. Οι επιχειρήσεις κατάσβεσης πραγματοποιούνται με τη συνδρομή εναέριων μέσων.

Στο Μολίζε, μεγάλες πυρκαγιές κατέστρεψαν καλλιέργειες, οπωρώνες, ελαιώνες και αγροτικές εγκαταστάσεις στην περιοχή Γκαμπατέζα. Ορισμένες οικογένειες απομακρύνθηκαν προληπτικά, ενώ οι πυροσβέστες επιχειρούσαν όλη τη νύχτα με δέκα άνδρες, έξι οχήματα και ένα Canadair. Οι αρχικές εστίες σε χαμηλή βλάστηση επεκτάθηκαν γρήγορα εξαιτίας των πολύ υψηλών θερμοκρασιών. Οι αρχές συνεχίζουν τις επιχειρήσεις πλήρους κατάσβεσης και ελέγχου για τυχόν αναζωπυρώσεις.

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