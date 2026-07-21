Μπολόνια: Διαδηλώσεις μετά τον θάνατο Μαροκινού υπό αστυνομική κράτηση

Snapshot Ο Αμπντεραχίμ Φακίρ, μαροκινής καταγωγής, πέθανε υπό αστυνομική κράτηση στην Μπολόνια ενώ ζητούσε βοήθεια, προκαλώντας διαδηλώσεις και αντιδράσεις στην Ιταλία.

Η αστυνομία χρησιμοποίησε δακρυγόνα και κανόνια νερού για να διαλύσει τις διαδηλώσεις που ξέσπασαν μετά τον θάνατο του Φακίρ.

Οι εισαγγελείς έχουν ξεκινήσει έρευνα για το περιστατικό και ζήτησαν το υλικό από τις κάμερες των αστυνομικών.

Πολιτικοί και ακτιβιστές εκφράζουν έντονες αντιδράσεις, με κάποιους να υπερασπίζονται την αστυνομία και άλλους να επικρίνουν την κυβέρνηση για πολιτικές που προάγουν το ρατσισμό και τη βία.

Το βίντεο που κυκλοφόρησε δείχνει τον Φακίρ να φωνάζει για βοήθεια ενώ είναι δεμένος στο έδαφος, γεγονός που προκάλεσε συγκρίσεις με άλλες υποθέσεις αστυνομικής βίας διεθνώς. Snapshot powered by AI

Η αστυνομία συγκρούστηκε με διαδηλωτές κατά τη διάρκεια διαμαρτυρίας στην ιταλική πόλη Μπολόνια, μετά τον θάνατο ενός άνδρα μαροκινής καταγωγής που ζητούσε βοήθεια από τις δυνάμεις ασφαλείας. Ακτιβιστές για τα ανθρώπινα δικαιώματα και κόμματα της αντιπολίτευσης στην Ιταλία απαίτησαν επείγουσες απαντήσεις για τον θάνατο του 42χρονου Αμπντεραχίμ Φακίρ, ο οποίος ζούσε στην Ιταλία από τότε που ήταν πέντε ετών και διατηρούσε μια μικρή επιχείρηση μετακομίσεων και καθαρισμού.

Ένα βίντεο που κυκλοφόρησε ευρέως στα ιταλικά μέσα ενημέρωσης δείχνει τον Φακίρ, ο οποίος φέρεται να είχε καρδιακά προβλήματα και άσθμα, να φωνάζει επανειλημμένα « aiuto, aiuto, basta» (Βοήθεια, βοήθεια, φτάνει), καθώς δύο αστυνομικοί κάθονται πάνω του και οι εργαζόμενοι του ασθενοφόρου παρακολουθούν.

Αφού σταματά να κινείται, οι αστυνομικοί φαίνονται να δένουν τους αστραγάλους του, και αργότερα ελέγχουν τα ζωτικά του σημεία με τους εργαζόμενους του ασθενοφόρου, όπως δείχνει το βίντεο. Οι εισαγγελείς έχουν ξεκινήσει έρευνα και ζήτησαν το υλικό από την κάμερα των αστυνομικών. «Δεν μπορείς να πεθάνεις έτσι», δήλωσε η αδερφή του Φακίρ, Χαντίτζα, στην εφημερίδα Corriere della Sera. «Η αστυνομία πρέπει να μας προστατεύει. Αν κάποιος είναι ταραγμένος, πρέπει να τον ηρεμεί.. όχι να τον σκοτώνεις σαν σκύλο».

Τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι η αστυνομία κλήθηκε στο σημείο, στη βορειοανατολική γειτονιά Πιλάστρο, λίγο μετά το μεσημέρι της Κυριακής από κατοίκους της περιοχής, οι οποίοι ανησυχούσαν για την ασταθή και επιθετική συμπεριφορά του Φακίρ.

Οι αστυνομικοί φέρεται να κάλεσαν τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης αμέσως μετά την άφιξή τους και προσπάθησαν να ηρεμήσουν τον Φακίρ πριν χρησιμοποιήσουν σπρέι πιπεριού και τον κρατήσουν στο έδαφος, ενώ παράλληλα προσπάθησαν να του περάσουν χειροπέδες. Είπαν στο προσωπικό του ασθενοφόρου ότι «έπασχε από ψυχιατρικό επεισόδιο».

Κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων αργά τη Δευτέρα, εκτοξεύτηκαν πυροτεχνήματα κοντά σε αστυνομικά κτήρια και η αστυνομία αντέδρασε χρησιμοποιώντας δακρυγόνα και αντλίες νερού. Μια ομάδα διαδηλωτών κάθισε επίσης σε μια πλατεία κρατώντας μια φωτογραφία του Φακίρ, ανέφερε το πρακτορείο ειδήσεων Ansa.

Το περιστατικό ξύπνησε μνήμες από τη δολοφονία του Τζορτζ Φλόιντ στις ΗΠΑ πριν από έξι χρόνια και επίσης προκάλεσε συγκρίσεις με τις τακτικές που χρησιμοποίησε η Υπηρεσία Μετανάστευσης και Τελωνείων των ΗΠΑ (ICE) υπό τον Ντόναλντ Τραμπ.

Ωστόσο, ο υπουργός Εσωτερικών της Ιταλίας, Ματέο Πιαντεντόζι, δήλωσε στην δημόσια τηλεόραση: «Όποιος κάνει προσβλητικά σχόλια κατά της αστυνομίας δείχνει ότι δεν έχει καμία εμπιστοσύνη στις αρχές επιβολής του νόμου ούτε στο δικαστικό μας σύστημα [και] θα πρέπει να διερευνήσει τι συνέβη».Ο Τομάσο Φότι, υπουργός Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, δήλωσε: «Τα συνθήματα «δολοφόνοι αστυνομικοί» και «όλος ο κόσμος σας μισεί» που φωνάχτηκαν κατά τη διάρκεια διαδήλωσης στην Μπολόνια... είναι επαίσχυντα».

Ο ακροδεξιός αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Ματέο Σαλβίνι, υπερασπίστηκε επίσης την αστυνομία, ενώ ο Γκαλεάτσο Μπινιάμι, επικεφαλής του κόμματος «Αδελφοί της Ιταλία» της πρωθυπουργού Τζόρτζια Μελόνι στην κάτω βουλή του κοινοβουλίου, επαίνεσε την «επαγγελματική συμπεριφορά» των αστυνομικών.

Η Ιλάρια Κούκι, γερουσιαστής της οποίας ο αδελφός πέθανε ενώ βρισκόταν υπό κράτηση το 2009, δήλωσε στο AFP ότι αηδίασε από την «αλληλεγγύη και τις ευχαριστίες» που εκφράστηκαν στην αστυνομία μετά από μια τόσο «απάνθρωπη πράξη». H Κούκι, μέλος του κόμματος της αντιπολίτευσης Πράσινων και Αριστεράς (AVS), επέκρινε τη Μελόνι και την κυβέρνηση συνασπισμού της, λέγοντας ότι «οι πολιτικές τους που είναι βουτηγμένες στο μίσος και τον ρατσισμό» έχουν καλλιεργήσει ένα κλίμα βίας.

Ο Φραντσέσκο Μπότσια, επικεφαλής του κεντροαριστερού Δημοκρατικού κόμματος (PD) στη Γερουσία, δήλωσε στην εφημερίδα La Repubblica: «Αν η δεξιά θέλει να εισάγει το μοντέλο ICE, αυτή είναι η λάθος χώρα γι' αυτό. Έχουμε δημοκρατικά αντισώματα».

Η Μπάρμπαρα Σπινέλι, δικηγόρος, δήλωσε στο Ansa ότι γνώρισε τον Φακίρ πέρυσι, όταν υπέβαλε αίτηση για ανανέωση της άδειας παραμονής του. Ήταν «ένας πολύ ευγενικός, μορφωμένος, αξιοσέβαστος άνθρωπος» που βρισκόταν νόμιμα στην Ιταλία, αλλά ανησυχούσε για την απέλασή του, είπε. «Του είπα: "Βρισκόμαστε στην Ιταλία, μια δημοκρατική χώρα. Εδώ η αστυνομία σέβεται τους κανόνες"», είπε. «Δεν ξέρω πώς θα καταφέρω ποτέ ξανά να πω σε κάποιον ότι δεν χρειάζεται να φοβάται».