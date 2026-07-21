Το… μυστικό του Λουτσιάνο Σπαλέτι – Γιατί δεν φορά ποτέ κοντομάνικα ούτε με καύσωνα στη Γιουβέντους

Η εικόνα έχει επαναληφθεί πολλές φορές: Ο Λουτσιάνο Σπαλέτι στον πάγκο της Γιουβέντους, με κοστούμι, ένα πουκάμισο ή μακρυμάνικη μπλούζα, ενόσω όλοι οι υπόλοιποι προσπαθούν να αντιμετωπίσουν τη ζέστη. Η εξήγηση, όμως, βρίσκεται σε μία σημαντική λεπτομέρεια.

Ο 67άχρονος πρώην τεχνικός της εθνικής Ιταλίας έχει περάσει από πάγκους αρκετών ομάδων της γείτονος χώρας, όμως, το όνομά του συνδέθηκε περισσότερο με μία.

Το 2023, κατέκτησε το Σκουντέτο με τη Νάπολι και την επανέφερε στην κορυφή της Σέριε Α ύστερα από 33 χρόνια. Αμέσως μετά τον μεγαλύτερο τίτλο στην καριέρα του, έκανε τατουάζ με το σήμα της ομάδας και τον αριθμό «3», δηλαδή το τρίτο πρωτάθλημα των «παρτενοπέι».

https://www.instagram.com/p/CstEfeBIbOh/

Η κάμερα τον έχει απαθανατίσει σε κάθε του στιγμή στην καλοκαιρινή προετοιμασία να εμφανίζεται με μακρυμάνικες μπλούζες ή ζακέτες, παρά τις υψηλές θερμοκρασίες. Η εξήγηση που προκύπτει, είναι ότι δεν επιθυμεί να φανεί το τατουάζ στην κάμερα και να εκθέσει τη νέα ομάδα που προπονεί, εφόσον είναι σε ευδιάκριτο σημείο και συγκεκριμένα στο αντιβράχιο του αριστερού του χεριού.