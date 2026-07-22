Φωτιά τώρα στα Καλλιγάτα Κεφαλονιάς: SMS από το 112 για ετοιμότητα, επιχειρούν 5 εναέρια μέσα

Snapshot Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της 22ης Ιουλίου στην περιοχή Καλλιγάτα της Κεφαλονιάς.

Στο σημείο επιχειρεί ισχυρή δύναμη της πυροσβεστικής.

Το 112 απέστειλε μήνυμα στους κατοίκους για να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Snapshot powered by AI

Φωτιά ξέσπασε νωρίς το απόγευμα της Τετάρτης 22 Ιουλίου στην περιοχή Καλλιγάτα στο νησί της Κεφαλονιάς.

Στο σημείο βρίσκονται και επιχειρούν 16 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου, 4 οχήματα, 4 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο, ενώ το 112 έστειλε στους κατοίκους της περιοχής μήνυμα ώστε να βρίσκονται σε ετοιμότητα.