Φωτιά τώρα στα Καλλιγάτα Κεφαλονιάς: SMS από το 112 για ετοιμότητα, επιχειρούν 5 εναέρια μέσα
Οι πρώτες πληροφορίες
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
- Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της 22ης Ιουλίου στην περιοχή Καλλιγάτα της Κεφαλονιάς.
- Στο σημείο επιχειρεί ισχυρή δύναμη της πυροσβεστικής.
- Το 112 απέστειλε μήνυμα στους κατοίκους για να βρίσκονται σε ετοιμότητα.
Φωτιά ξέσπασε νωρίς το απόγευμα της Τετάρτης 22 Ιουλίου στην περιοχή Καλλιγάτα στο νησί της Κεφαλονιάς.
Στο σημείο βρίσκονται και επιχειρούν 16 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου, 4 οχήματα, 4 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο, ενώ το 112 έστειλε στους κατοίκους της περιοχής μήνυμα ώστε να βρίσκονται σε ετοιμότητα.
Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
16:13 ∙ NEWSBOMB
Το τεστ αξιοπιστίας στη ΔΕΘ
15:53 ∙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΑΑΔΕ: Ψηφιοποιείται η διαδικασία υποβολής τελωνειακών αμφισβητήσεων
14:56 ∙ WHAT THE FACT
Ένα γιγάντιο «φαράγγι» άνοιξε στον Ήλιο - Τι σημαίνει αυτό για τον πλανήτη μας
15:44 ∙ WHAT THE FACT