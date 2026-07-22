«Νόμιζα ότι θα μείνουμε παγιδευμένοι»: Σε εφιάλτη μετατράπηκε ξενάγηση με βάρκα για δύο τουρίστες

Το ζευγάρι περίμενε να ζήσει μία μοναδική εμπειρία, όταν η βάρκα τους γέμισε νερά μέσα στο σπήλαιο

Ελένη Ευστρατίου

«Νόμιζα ότι θα μείνουμε παγιδευμένοι»: Σε εφιάλτη μετατράπηκε ξενάγηση με βάρκα για δύο τουρίστες
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Δύο Αμερικανοί τουρίστες είχαν τρομακτική εμπειρία όταν η βάρκα τους γέμισε νερά και άρχισε να βυθίζεται μέσα στο θαλάσσιο σπήλαιο Blue Grotto στο Κάπρι της Ιταλίας.
  • Η βάρκα χτύπησε στους βράχους και ένα μεγάλο κύμα κατέβρεξε τους επιβάτες, προκαλώντας πανικό και φόβο για παγίδευση μέσα στο σπήλαιο.
  • Ο καπετάνιος αρχικά δεν διέκοψε την ξενάγηση παρά την επικίνδυνη κατάσταση, ενώ υπήρχε γλωσσικό εμπόδιο και σύγχυση μεταξύ των επιβατών.
  • Ένας άλλος οδηγός έφτασε γρήγορα για να διασώσει το ζευγάρι, μεταφέροντάς τους με ασφάλεια έξω από το σπήλαιο.
  • Μετά το περιστατικό, ο καπετάνιος ζήτησε συγγνώμη και παρείχε στεγνά ρούχα στους τουρίστες, τονίζοντας ότι η ασφάλεια είναι προτεραιότητα.
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Μία όμορφη ξενάγηση σε θαλάσσιο σπήλαιο της Ιταλίας εξελίχθηκε σε τρομακτική εμπειρία για δύο Αμερικανούς τουρίστες, όταν η βάρκα τους γέμισε νερά και ξεκίνησε να βυθίζεται.

Ένα ζευγάρι από το Τέξας αποφάσισε να επισκεφτεί το θαλάσσιο σπήλαιο Blue Grotto στο Κάπρι της Ιταλίας, στο οποίο μπορεί κανείς να πάει με βάρκα και ειδικό ξεναγό. To σπήλαιο δεν είναι προσβάσιμο όλες τις ημέρες του χρόνου, καθώς δεν το επιτρέπουν οι συνθήκες. Η θαλάσσια σπηλιά, γνωστή για τα λαμπερά γαλάζια νερά της που δημιουργούνται από το ηλιακό φως που φιλτράρεται μέσα από ένα υποβρύχιο άνοιγμα, είναι προσβάσιμη μόνο με μικρές ξύλινες βάρκες οι οποίες μεταφέρονται από ένα μεγαλύτερο τουριστικό σκάφος και «γλιστρούν» μέσα από μια στενή είσοδο της σπηλιάς, όπου οι επιβάτες πρέπει να είναι ξαπλωμένοι.

Η επίσκεψη του ζευγαριού πραγματοποιήθηκε μέσα στον Ιούλιο με χιλιάδες τουρίστες να επισκέπτονται το Κάπρι και αυτό το σπήλαιο, εφόσον τα νερά είναι ήρεμα. Και ενώ όλα ξεκίνησαν να φαίνονται ειδυλλιακά, μόλις η βάρκα μπήκε μέσα στο σπήλαιο, χτύπησε στα βράχια και ένα τεράστιο κύμα νερού κατέβρεξε τους επιβάτες. «Συνειδητοποιήσαμε ότι κάτι δεν πήγαινε καλά όταν το σκάφος μας χτύπησε στην κορυφή του βράχου και κατάπιαμε πάρα πολύ νερό!», είπε η Welch στο περιοδικό People. «Από στεγνοί γίναμε εντελώς μουσκεμένοι και ξαπλωμένοι σε μια βάρκα γεμάτη νερό».

Ο 49χρονος Welch είπε ότι στην αρχή δεν υπήρχε λόγος ανησυχίας, καθώς «όλα φαίνονταν φυσιολογικά» και «το νερό έμοιαζε ήρεμο», αλλά μέσα σε λίγα λεπτά, η εκδρομή πήρε μια τρομακτική τροπή. Δεδομένου ότι το Μπλε Σπήλαιο κλείνει συχνά όταν τα κύματα γίνονται πολύ άγρια, η Welch υπέθεσε ότι οι χειριστές θα επέτρεπαν την είσοδο σε σκάφη μόνο εάν ήταν ασφαλές.

Και καθώς το νερό χυνόταν στη βάρκα, ο πανικός αντικατέστησε γρήγορα τον αρχικό ενθουσιασμό τους. «Για μια στιγμή, νόμιζα ότι θα μείναμε κολλημένοι εκεί μέσα», παραδέχεται ο Welch. «Ρώτησα πριν μπούμε, τι θα συμβεί αν μπεις αλλά δεν μπορείς να βγεις; Και ένας από τους υπαλλήλους ανέφερε ότι θα έπρεπε να καλέσουν δύτες».

Μέσα στο σπήλαιο, η σύγχυση επιδεινώθηκε καθώς οι άνθρωποι φώναζαν οδηγίες στα ιταλικά, ενώ οι επιβάτες προσπαθούσαν να καταλάβουν τι συνέβαινε. Αντί να καθησυχάσει τους επιβαίνοντες ο καπετάνιος, αρχικά προσπάθησε να συνεχίσει την περιήγηση, είπε ο 49χρονος.

«[Ο καπετάνιος] συνέχισε να τραγουδάει, να κωπηλατεί και να μας δείχνει τη σπηλιά, εν τω μεταξύ εμείς ήμασταν μούσκεμα, μπερδεμένοι και φοβισμένοι», λέει. «Υπήρχε και ένα γλωσσικό εμπόδιο, οπότε αυτό δεν βοήθησε, αλλά οι άλλοι οδηγοί σκαφών στη σπηλιά με άλλες βάρκες φώναζαν στον άνθρωπο μας και ο ένας στον άλλον. Μία γυναίκα στη βάρκα μας άρχισε να κλαίει και προσπαθούσα να την ηρεμήσω», ανέφερε.

Και παρόλο που η ίδια η διάσωση διήρκεσε μόνο λίγα λεπτά, ο Welch λέει, «Ένιωσα σαν να κράτησε μια αιωνιότητα». Ευτυχώς, γρήγορα πλησίασε ένας άλλος οδηγός και τους επιβίβασε στη δική του βάρκα προκειμένου να τους βγάλει έξω από το σπήλαιο. «Η βάρκα του ήρθε δίπλα μας και μας έκανε σήμα να μπούμε γρήγορα στη βάρκα του, καθώς η δική μας βυθιζόταν!», θυμάται.

Αφού έφτασαν με ασφάλεια και επέστρεψαν στο κύριο νησί, ο Welch λέει ότι ο καπετάνιος τους ζήτησε συγνώμη και τους αγόρασε στεγνά ρούχα ώστε να συνεχίσουν να απολαμβάνουν τις διακοπές τους. «Απλώς συνειδητοποίησε ότι τίποτα δεν αξίζει την ασφάλειά σου», είπε η γυναίκα στο People.

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