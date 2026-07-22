Γαλλία: Ο καύσωνας έφερε 5.764 θανάτους πάνω από το αναμενόμενο – Η χειρότερη εικόνα μετά το 2003

Περισσότεροι από 5.700 θάνατοι πάνω από το αναμενόμενο όριο κατεγράφησαν στη Γαλλία κατά το «κύμα» καύσωνα του Ιουνίου, με τις υγειονομικές Αρχές να κάνουν λόγο για τη μεγαλύτερη υπερβάλλουσα θνησιμότητα που έχει παρατηρηθεί μετά τον ιστορικό καύσωνα του 2003, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της Santé publique France.

Το διάστημα από τη 17η Ιουνίου έως τη 2α Ιουλίου, υπήρξαν 5.764 επιπλέον θάνατοι, σχεδόν οι μισοί εκ των οποίων σημειώθηκαν μέσα σε μόλις τρεις ημέρες (25 – 27 Ιουνίου). Η αύξηση της θνησιμότητας αφορά όλες τις αιτίες και δεν μπορεί ακόμη να αποδοθεί αποκλειστικά στις υψηλές θερμοκρασίες, ωστόσο, οι Αρχές χαρακτηρίζουν το φαινόμενο ως «πρωτοφανές».

Η υπερβάλλουσα θνησιμότητα διαπιστώνεται σε όλες τις ηλικιακές ομάδες άνω των 15 ετών, με ιδιαίτερα έντονη αύξηση από την ηλικία των 45 ετών και αργότερα. Παράλληλα, σχεδόν το σύνολο του γαλλικού πληθυσμού (98,5%) επηρεάστηκε από τις ακραίες θερμοκρασίες.

Τα πρώτα στοιχεία έχουν ήδη «πυροδοτήσει» πολιτική αντιπαράθεση στη Γαλλία, με την αντιπολίτευση να κατηγορεί την κυβέρνηση για ανεπαρκή προετοιμασία απέναντι στον καύσωνα. Οι Οικολόγοι είχαν κάνει λόγο για έως και 10.000 θανάτους, εκτίμηση που η κυβέρνηση και το υπουργείο Υγείας απέρριψαν, απορρίπτοντας επίσης τις άμεσες συγκρίσεις με τον καύσωνα του 2003.

Οι γαλλικές υγειονομικές Αρχές επισημαίνουν ότι το εφετινό «κύμα» καύσωνα ήταν εξαιρετικά πρώιμο, είχε ασυνήθιστα μεγάλη διάρκεια και επηρέασε το 98,5% του πληθυσμού σε 92 διοικητικές περιφέρειες, σε περίοδο κατά την οποία βρίσκονταν ακόμη σε εξέλιξη οι σχολικές και επαγγελματικές δραστηριότητες.

Από τους 5.764 επιπλέον θανάτους, οι 3.719 αφορούν άτομα ηλικίας 75 ετών και άνω, επιβεβαιώνοντας ότι οι ηλικιωμένοι παραμένουν η πλέον ευάλωτη ομάδα. Σημαντική ήταν και η επιβάρυνση στις ηλικίες 45 – 64 ετών, όπου σημειώθηκαν 979 επιπλέον θάνατοι, αριθμός αυξημένος κατά 55% σε σύγκριση με τα αναμενόμενα επίπεδα για την εποχή.

Τα στοιχεία παραμένουν προσωρινά και θα οριστικοποιηθούν το φθινόπωρο. Όμως, αποτυπώνουν ήδη τον ιδιαίτερα βαρύ αντίκτυπο του ακραίου αυτού καιρικού φαινομένου, το οποίο έπληξε σχεδόν ολόκληρη τη Γαλλία, με εξαίρεση την Κορσική, την Οξιτανία και την Προβηγκία – Άλπεις – Κυανή Ακτή, όπου η ένταση του καύσωνα ήταν μικρότερη. Ιδιαίτερα σοβαρή ήταν η κατάσταση στην περιφέρεια του Παρισιού (Île–de–France), όπου η θνησιμότητα διπλασιάστηκε συγκριτικά με τα φυσιολογικά επίπεδα, φτάνοντας τους 1.999 επιπλέον θανάτους.

Στους παραπάνω θανάτους προστίθενται άλλοι 300 που είχαν καταγραφεί κατά το πρώτο «κύμα» καύσωνα της χρονιάς, στα τέλη Μαΐου. Οι ειδικοί προειδοποιούν ότι η διαδοχική έκθεση σε ακραία ζέστη εξαντλεί τον ανθρώπινο οργανισμό και αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο για τις ευάλωτες ομάδες, όπως τα παιδιά, οι ηλικιωμένοι, οι χρονίως πάσχοντες και τα άτομα που ζουν σε συνθήκες κοινωνικής ευαλωτότητας.

Το οριστικό ισοζύγιο για το καλοκαίρι του 2025 είχε αποδώσει περίπου 5.700 θανάτους στην έκθεση σε υψηλές θερμοκρασίες σε ολόκληρη τη Γαλλία.

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