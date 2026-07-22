Τουρισμός: Αύξηση κατά 25,8% στα έσοδα – Βρετανοί, Ιταλοί και Αμερικανοί «στήριξαν» τις εισπράξεις

Οι ταξιδιωτικές εισπράξεις ανήλθαν στα 5,3 δισ. ευρώ στο α’ πεντάμηνο, με τη μέση δαπάνη ανά ταξίδι να αυξάνεται κατά 4,5%

Επιμέλεια - Γιάννης Νικηφοράκης

Τουρισμός: Αύξηση κατά 25,8% στα έσοδα – Βρετανοί, Ιταλοί και Αμερικανοί «στήριξαν» τις εισπράξεις
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  • Τα τουριστικά έσοδα της Ελλάδας στο πρώτο πεντάμηνο του 2026 αυξήθηκαν κατά 25,8%, φτάνοντας στα 5,3 δισ. ευρώ.
  • Η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση αυξήθηκε κατά 20,9%, με σημαντική άνοδο από Βρετανούς (+36%), Ιταλούς (+14,2%) και Γάλλους (+13,7%).
  • Η μέση δαπάνη ανά ταξίδι αυξήθηκε κατά 4,5%, φτάνοντας τα 595 ευρώ, ενώ, οι εισπράξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο αυξήθηκαν κατά 50,9%.
  • Τον Μάιο του 2026, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις αυξήθηκαν κατά 10,9%, με σημαντική αύξηση των εισπράξεων από τις Ηνωμένες Πολιτείες (+55,1%).
  • Το ταξιδιωτικό ισοζύγιο εμφάνισε πλεόνασμα 3,8 δισ. ευρώ στο πεντάμηνο, αποτελώντας κύρια πηγή αντιστάθμισης του ελλείμματος του ισοζυγίου αγαθών.
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Με περισσότερους επισκέπτες, αλλά και πιο «γεμάτα» πορτοφόλια, οι τουρίστες από κράτη του εξωτερικού έδωσαν ισχυρή ώθηση στα έσοδα του ελληνικού τουρισμού το α’ πεντάμηνο του έτους, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος.

Βρετανοί, Ιταλοί και Αμερικανοί φαίνεται ότι αποτελούν τη βασική κινητήριο δύναμη πίσω από την αύξηση των τουριστικών εσόδων κατά 25,8% την περίοδο Ιανουαρίου – Μαΐου.

Οι εισπράξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο αυξήθηκαν κατά 50,9% και διαμορφώθηκαν στα 736,3 εκατ. ευρώ, από την Ιταλία ενισχύθηκαν κατά 27,6% στα 221,7 εκατ. ευρώ, ενώ, από τις Ηνωμένες Πολιτείες αυξήθηκαν κατά 19,4% στα 539 εκατ. ευρώ.

Η μέση δαπάνη ανά ταξίδι είναι αυξημένη εφέτος κατά 4,5%, στα 595 ευρώ.

Η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση του πρώτου πενταμήνου αυξήθηκε κατά 20,9% και διαμορφώθηκε σε 8,6 εκατ. ταξιδιώτες, με τη μεγαλύτερη αύξηση να σημειώνουν οι αγορές του Ηνωμένου Βασιλείου (+36%), της Ιταλίας (+14,2%), της Γαλλίας (+13,7%) και της Γερμανίας (+13,6%). Μείωση κατά 2% σημειώθηκε στις αφίξεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου ωστόσο φαίνεται να έχει αυξηθεί αισθητά η μέση δαπάνη ανά ταξίδι.

Το ταξιδιωτικό ισοζύγιο τον Μάιο του 2026 εμφάνισε πλεόνασμα 2.023,2 εκατ. ευρώ, έναντι πλεονάσματος 1.835,3 εκατ. ευρώ τον αντίστοιχο μήνα του 2025. Αύξηση κατά 10,9% κατέγραψαν τον Μάιο του 2026 οι ταξιδιωτικές εισπράξεις, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 2.430,2 εκατ. ευρώ, έναντι 2.191,9 εκατ. ευρώ τον αντίστοιχο μήνα του 2025, ενώ άνοδος κατά 14,1% παρατηρήθηκε και στις ταξιδιωτικές πληρωμές (Μάιος 2026: 407,0 εκατ. ευρώ, Μάιος 2025: 356,6 εκατ. ευρώ).

Η αύξηση των ταξιδιωτικών εισπράξεων οφείλεται στην άνοδο της εισερχόμενης ταξιδιωτικής κίνησης κατά 12,2%, καθώς η μέση δαπάνη ανά ταξίδι μειώθηκε κατά 1,4%. Οι καθαρές εισπράξεις από την παροχή ταξιδιωτικών υπηρεσιών αντιστάθμισαν κατά 95,7% το έλλειμμα του ισοζυγίου αγαθών και συνέβαλαν κατά 88,0% στο σύνολο των καθαρών εισπράξεων από υπηρεσίες.

Την περίοδο Ιανουαρίου – Μαΐου 2026, το ταξιδιωτικό ισοζύγιο εμφάνισε πλεόνασμα 3.812,3 εκατ. ευρώ, έναντι πλεονάσματος 2.885,1 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2025. Αύξηση κατά 1.090,0 εκατ. ευρώ ή 25,8% παρουσίασαν οι ταξιδιωτικές εισπράξεις, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 5.319,7 εκατ. ευρώ, ενώ, αύξηση κατά 162,8 εκατ. ευρώ ή 12,1% παρατηρήθηκε και στις ταξιδιωτικές πληρωμές, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 1.507,4 εκατ. ευρώ.

Η άνοδος των ταξιδιωτικών εισπράξεων οφείλεται τόσο στην αύξηση της εισερχόμενης ταξιδιωτικής κίνησης κατά 20,9% όσο και στην αύξηση της μέσης δαπάνης ανά ταξίδι κατά 4,5%. Οι καθαρές εισπράξεις από την παροχή ταξιδιωτικών υπηρεσιών αντιστάθμισαν κατά 30,9% το έλλειμμα του ισοζυγίου αγαθών και συνέβαλαν κατά 83,7% στο σύνολο των καθαρών εισπράξεων από υπηρεσίες.

Ταξιδιωτικές εισπράξεις

Τον Μάιο του 2026, όπως προαναφέρθηκε, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις αυξήθηκαν κατά 10,9% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025 και διαμορφώθηκαν στα 2.430,2 εκατ. ευρώ. Μείωση κατά 0,1% κατέγραψαν οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 1.277,6 εκατ. ευρώ, ενώ οι εισπράξεις από κατοίκους των λοιπών χωρών αυξήθηκαν κατά 27,9% (Μάιος 2026: 1.017,2 εκατ. ευρώ, Μάιος 2025: 795,1 εκατ. ευρώ).

Η πτώση των εισπράξεων από κατοίκους των «27» ήταν αποτέλεσμα της μείωσης των εισπράξεων από κατοίκους εκτός της Ευρωζώνης κατά 28,7% (Μάιος 2026: 186,2 εκατ. ευρώ, Μάιος 2025: 261,1 εκατ. ευρώ), ενώ, οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της Ευρωζώνης αυξήθηκαν κατά 7,2% και διαμορφώθηκαν στα 1.091,4 εκατ. ευρώ.

Όσον αφορά τις σημαντικότερες χώρες προέλευσης ταξιδιωτών από την Ευρωζώνη, οι εισπράξεις από τη Γερμανία αυξήθηκαν κατά 4,3% και διαμορφώθηκαν στα 484,9 εκατ. ευρώ, ενώ, αυτές από τη Γαλλία αυξήθηκαν κατά 13,6% και διαμορφώθηκαν στα 160,3 εκατ. ευρώ. Πτώση κατά 7,2% στα 67,5 εκατ. ευρώ σημείωσαν οι εισπράξεις από την Ιταλία. Από τις λοιπές χώρες, αύξηση κατά 23,0% παρουσίασαν αυτές από το Ηνωμένο Βασίλειο, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 402,6 εκατ. ευρώ, ενώ, από τις Ηνωμένες Πολιτείες διαμορφώθηκαν στα 188,2 εκατ. ευρώ, ενισχυμένες κατά 55,1%.

Την περίοδο Ιανουαρίου – Μαΐου 2026, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις κατέγραψαν άνοδο κατά 25,8% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025 και διαμορφώθηκαν στα 5.319,7 εκατ. ευρώ. Αυτή η εξέλιξη οφείλεται στην αύξηση τόσο των εισπράξεων από κατοίκους των «27» κατά 18%, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 2.676,1 εκατ. ευρώ, όσο και των εισπράξεων από κατοίκους των λοιπών χωρών κατά 36,9%, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 2.420,0 εκατ. ευρώ. Οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της Ευρωζώνης διαμορφώθηκαν στα 2.261,9 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 20,9%, ενώ και οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της Ένωσης εκτός της Ευρωζώνης σημείωσαν άνοδο κατά 4,5% και διαμορφώθηκαν στα 414,3 εκατ. ευρώ.

Οι εισπράξεις από τη Γερμανία σημείωσαν άνοδο κατά 0,3% και διαμορφώθηκαν στα 760,8 εκατ. ευρώ, ενώ και οι εισπράξεις από τη Γαλλία αυξήθηκαν κατά 13,3% και διαμορφώθηκαν στα 284,5 εκατ. ευρώ. Υψηλότερες κατά 27,6% ήταν οι εισπράξεις από την Ιταλία, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 221,7 εκατ. ευρώ. Από τις λοιπές χώρες, άνοδο κατά 50,9% παρουσίασαν οι εισπράξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 736,3 εκατ. ευρώ, ενώ, και οι εισπράξεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες αυξήθηκαν κατά 19,4% στα 539,0 εκατ. ευρώ.

Η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση τον Μάιο του 2026 διαμορφώθηκε σε 3.329,0 χιλ. ταξιδιώτες, αυξημένη κατά 12,2% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025. Η ταξιδιωτική κίνηση μέσω αεροδρομίων αυξήθηκε κατά 5,7% και αυτή μέσω οδικών συνοριακών σταθμών κατά 55,1% έναντι του Μαΐου του 2025.

Η αύξηση της εισερχόμενης ταξιδιωτικής κίνησης προήλθε από την άνοδο της ταξιδιωτικής κίνησης τόσο από τις χώρες της Ένωσης κατά 10,2% όσο και από τις λοιπές χώρες κατά 15,1%. Η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της ζώνης του ευρώ διαμορφώθηκε σε 1.653,2 χιλ. ταξιδιώτες, αυξημένη κατά 14,6%, ενώ, μειωμένη κατά 8,8% ήταν η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες εκτός Ευρωζώνης, η οποία διαμορφώθηκε σε 299,7 χιλ. ταξιδιώτες.

Η ταξιδιωτική κίνηση από τη Γερμανία κατέγραψε άνοδο κατά 14,6% και διαμορφώθηκε σε 692,7 χιλ. ταξιδιώτες, ενώ, αυτή από τη Γαλλία αυξήθηκε κατά 13,4% σε 201,3 χιλ. ταξιδιώτες. Αυξημένη κατά 1,1% ήταν και η ταξιδιωτική κίνηση από την Ιταλία, η οποία διαμορφώθηκε σε 114,9 χιλ. ταξιδιώτες. Αναφορικά με τις λοιπές χώρες, η ταξιδιωτική κίνηση από το Ηνωμένο Βασίλειο παρουσίασε άνοδο κατά 25,1% και διαμορφώθηκε σε 520,7 χιλ. ταξιδιώτες, ενώ η ταξιδιωτική κίνηση από τις Ηνωμένες Πολιτείες αυξήθηκε κατά 1,9% σε 126,2 χιλ. ταξιδιώτες.

Την περίοδο Ιανουαρίου – Μαΐου 2026, η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση αυξήθηκε κατά 20,9% και διαμορφώθηκε σε 8.569,4 χιλ. ταξιδιώτες, έναντι 7.089,2 χιλ. ταξιδιωτών την αντίστοιχη περίοδο του 2025. Η ταξιδιωτική κίνηση μέσω αεροδρομίων αυξήθηκε κατά 9,5% και αυτή μέσω οδικών συνοριακών σταθμών κατά 64,5%.

Κατά την επισκοπούμενη περίοδο, η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της Ένωσης διαμορφώθηκε σε 4.730,8 χιλ. ταξιδιώτες, παρουσιάζοντας άνοδο ύψους 24,1% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025, και η ταξιδιωτική κίνηση από τις λοιπές χώρες αυξήθηκε κατά 17,1% και διαμορφώθηκε σε 3.838,6 χιλ. ταξιδιώτες. Η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της Ευρωζώνης κατέγραψε άνοδο κατά 23,8% και αυτή από τα κράτη εκτός Ευρωζώνης κατά 25,5%.

Η ταξιδιωτική κίνηση από τη Γερμανία παρουσίασε άνοδο κατά 13,6% και διαμορφώθηκε σε 1.227,2 χιλ. ταξιδιώτες, ενώ αυτή από τη Γαλλία αυξήθηκε κατά 13,7% σε 389,2 χιλ. ταξιδιώτες. Άνοδο κατά 14,2% σημείωσε και η ταξιδιωτική κίνηση από την Ιταλία, η οποία διαμορφώθηκε σε 356,1 χιλ. ταξιδιώτες. Αναφορικά με τις λοιπές χώρες, η ταξιδιωτική κίνηση από το Ηνωμένο Βασίλειο αυξήθηκε κατά 35,9% και διαμορφώθηκε σε 965,7 χιλ. ταξιδιώτες, ενώ, αυτή από τις Ηνωμένες Πολιτείες μειώθηκε κατά 2,0% σε 454,0 χιλ. ταξιδιώτες.

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