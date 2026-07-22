Υγρασία στον τοίχο: Το κόλπο με το αλουμινόχαρτο για να βρείτε την πηγή του προβλήματος
Ένα απλό και οικονομικό τεστ με αλουμινόχαρτο επιτρέπει τον εντοπισμό της προέλευσης της υγρασίας στους τοίχους, γλιτώνοντας περιττά έξοδα επισκευής.
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Η υγρασία στο σπίτι μπορεί να αποτελέσει σημαντικό πρόβλημα για την υγεία, ενώ αισθητικά δεν είναι καθόλου ευχάριστη, καθώς ανά τακτά χρονικά διαστήματα χρειάζεται ξύσιμο του χρώματος που πέφτει και ξανά βάψιμο.
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