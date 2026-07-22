Υγρασία στον τοίχο: Το κόλπο με το αλουμινόχαρτο για να βρείτε την πηγή του προβλήματος

Η υγρασία στο σπίτι μπορεί να αποτελέσει σημαντικό πρόβλημα για την υγεία, ενώ αισθητικά δεν είναι καθόλου ευχάριστη, καθώς ανά τακτά χρονικά διαστήματα χρειάζεται ξύσιμο του χρώματος που πέφτει και ξανά βάψιμο.

Ακολουθήστε το Newsbomb.gr στο Google News και στο YouTube και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις. Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο Newsbomb.gr

Εγγραφείτε στο Newsletter του Newsbomb για την ημερήσια ενημέρωσή σας