Επιχείρηση ASPIDES: Αυξήθηκε σε «μεσαίο» το επίπεδο απειλής για τα εμπορικά στην Ερυθρά Θάλασσα

Snapshot Η επιχείρηση EUNAVFOR ASPIDES αναβαθμίζει το επίπεδο απειλής σε «μεσαίο» για την Ερυθρά Θάλασσα, το στενό Μπαμπ ελ Μαντέμπ και τον Κόλπο του Άντεν λόγω της σύγκρουσης μεταξύ ΗΠΑ, Ισραήλ και Ιράν.

Συνιστάται στα εμπορικά πλοία που συνδέονται με ισραηλινά, αμερικανικά ή σαουδαραβικά συμφέροντα να αποφεύγουν αυτές τις περιοχές μέχρι να μειωθεί η απειλή.

Οι Χούθι έχουν επιβάλει θαλάσσιο εμπάργκο κατά της Σαουδικής Αραβίας, απαγορεύοντας τη ναυσιπλοΐα πλοίων που φορτώνουν ή εκφορτώνουν σε σαουδαραβικά λιμάνια.

Η επιχείρηση EUNAVFOR ASPIDES έχει ενισχύσει τα μέτρα προστασίας των πλοίων, αλλά οι χρόνοι αναμονής για στενή συνοδεία μπορεί να αυξηθούν λόγω περιορισμένων διαθέσιμων μέσων.

Το MSCIO παραμένει διαθέσιμο για αναφορές περιστατικών και συνιστάται αυξημένη επαγρύπνηση και στενός συντονισμός με τις αρμόδιες αρχές για την ασφάλεια στη ναυτιλία. Snapshot powered by AI

Για αυξημένο κίνδυνο επιθέσεων κατά της εμπορικής ναυτιλίας στην Ερυθρά Θάλασσα, στο στενό Μπαμπ ελ Μαντέμπ και στον Κόλπο του Άντεν προειδοποιεί η ευρωπαϊκή ναυτική επιχείρηση EUNAVFOR ASPIDES, με ενημερωτικό μήνυμα που απευθύνει προς τη ναυτιλιακή βιομηχανία.

Σύμφωνα με την ενημέρωση, έχουν συμπληρωθεί 296 ημέρες χωρίς καταγεγραμμένο περιστατικό, με το τελευταίο να έχει αναφερθεί στις 29 Σεπτεμβρίου 2025. Ωστόσο, η επιχείρηση επισημαίνει ότι το περιβάλλον θαλάσσιας ασφάλειας παραμένει ιδιαίτερα ασταθές. Η EUNAVFOR ASPIDES αναφέρει ότι η σύγκρουση στην οποία εμπλέκονται οι Ηνωμένες Πολιτείες, το Ισραήλ και το Ιράν έχει μεταβάλει σημαντικά την περιφερειακή κατάσταση ασφαλείας, με τις στρατιωτικές επιχειρήσεις και τα αντίποινα να επηρεάζουν πλέον ευρύτερες περιοχές, όπως τα Στενά του Ορμούζ, ο Περσικός Κόλπος, η Ερυθρά Θάλασσα, η Ανατολική Μεσόγειος και ο Λεβάντες.

Η ευρωπαϊκή επιχείρηση αξιολογεί πλέον ως μεσαίο το επίπεδο απειλής για τη Βόρεια Ερυθρά Θάλασσα, τη Νότια Ερυθρά Θάλασσα και το στενό Μπαμπ ελ Μαντέμπ, αλλά και τον Κόλπο του Άντεν. Ειδικά για τη Βόρεια Ερυθρά Θάλασσα, η εκτίμηση αναβαθμίστηκε από «χαμηλή» σε «μεσαία».

Η ανακοίνωση της EUNAVFOR ASPIDES

Περιστατικά στην Ερυθρά Θάλασσα, το στενό Μπαμπ ελ Μαντέμπ και τον Κόλπο του Άντεν

Ημέρες χωρίς περιστατικό: 296 Τελευταίο καταγεγραμμένο περιστατικό: 29 Σεπτεμβρίου 2025

Γενική κατάσταση

Από τις 28 Φεβρουαρίου 2026, η σύγκρουση στην οποία εμπλέκονται οι Ηνωμένες Πολιτείες, το Ισραήλ και το Ιράν έχει μεταβάλει σημαντικά το περιφερειακό περιβάλλον ασφαλείας. Η σύγκρουση επεκτάθηκε σταδιακά πέρα από το ιρανικό έδαφος, με στρατιωτικές επιχειρήσεις και αντίποινα να επηρεάζουν πολλαπλά μέτωπα, μεταξύ των οποίων τα Στενά του Ορμούζ, ο Περσικός Κόλπος, η Ερυθρά Θάλασσα, η Ανατολική Μεσόγειος και η περιοχή του Λεβάντε.

Μετά την κατάρρευση της διπλωματικής δυναμικής που είχε δημιουργηθεί από το Μνημόνιο Κατανόησης του Ιουνίου, η κατάσταση ασφαλείας επιδεινώθηκε σημαντικά. Οι Ηνωμένες Πολιτείες πραγματοποίησαν διαδοχικά κύματα πληγμάτων κατά ιρανικών στρατιωτικών υποδομών, ενώ το Ιράν απάντησε με άμεσες στρατιωτικές ενέργειες εναντίον αμερικανικών συμφερόντων και συνέχισε να στηρίζει τους περιφερειακούς συμμάχους του. Ο κίνδυνος περαιτέρω περιφερειακής κλιμάκωσης παραμένει υψηλός, παρά τις συνεχιζόμενες διπλωματικές επαφές.

Το θαλάσσιο περιβάλλον ασφαλείας εξακολουθεί να είναι ιδιαίτερα ασταθές. Οι δυνάμεις των Χούθι συνεχίζουν να απειλούν εμπορικά πλοία που συνδέονται με ισραηλινά, αμερικανικά και, πιο πρόσφατα, σαουδαραβικά συμφέροντα. Επιθέσεις με πυραύλους, μη επανδρωμένα αεροσκάφη (UAV), μέσα επιφανείας και άλλες ασύμμετρες τακτικές κατά εμπορικών πλοίων εξακολουθούν να αποτελούν αξιόπιστη απειλή στην Ερυθρά Θάλασσα, το στενό Μπαμπ ελ Μαντέμπ, τον Κόλπο του Άντεν και, ολοένα περισσότερο, στις προσεγγίσεις προς τα Στενά του Ορμούζ.

Για τον λόγο αυτό, συνιστάται στα εμπορικά πλοία που επιχειρούν στην Ερυθρά Θάλασσα, το στενό Μπαμπ ελ Μαντέμπ, τον Κόλπο του Άντεν, τα Στενά του Ορμούζ και τις γειτονικές θαλάσσιες περιοχές να διατηρούν υψηλό επίπεδο επαγρύπνησης, να παρακολουθούν στενά την εξέλιξη της κατάστασης ασφαλείας και να συνεχίσουν τον συντονισμό με τις αρμόδιες αρχές θαλάσσιας ασφάλειας, συμπεριλαμβανομένων των EUNAVFOR ASPIDES, UKMTO, MICA Center και MSCIO.

Τρέχουσα κατάσταση

Η ανακοίνωση των Χούθι στις 20 Ιουλίου 2026 για την επιβολή θαλάσσιου εμπάργκο κατά της Σαουδικής Αραβίας συνιστά σημαντική κλιμάκωση της καταναγκαστικής ναυτικής στρατηγικής της οργάνωσης και, κατά πάσα πιθανότητα, αποσκοπεί στην άσκηση πολιτικής, στρατιωτικής και οικονομικής πίεσης προς το Ριάντ, προκειμένου να ικανοποιηθούν αιτήματα όπως:

η επαναλειτουργία λιμένων και αεροδρομίων που ελέγχονται από τους Χούθι, η καταβολή μισθών, ανθρωπιστικά μέτρα, ανταλλαγές κρατουμένων.

Αν και η αρχική ανακοίνωση άφηνε ασαφές το επιχειρησιακό εύρος του εμπάργκο, μεταγενέστερη οδηγία που εκδόθηκε στις 21 Ιουλίου 2026 από το Humanitarian Operations Coordination Center (HOCC) παρείχε την πρώτη επίσημη διευκρίνιση εφαρμογής.

Σύμφωνα με αυτήν, «απαγορεύεται η ναυσιπλοΐα όλων των πλοίων που φορτώνουν ή εκφορτώνουν φορτία σε ή από οποιοδήποτε σαουδαραβικό λιμάνι».

Η διευκρίνιση αυτή υποδηλώνει ότι το εμπάργκο βασίζεται κυρίως στη δραστηριότητα των λιμένων και όχι στην εθνικότητα, τη σημαία ή την ιδιοκτησία των πλοίων, μετατοπίζοντας το επίκεντρο στην εμπορική δραστηριότητα που συνδέεται με σαουδαραβικά λιμάνια.

Εκτίμηση απειλής

Λαμβάνοντας υπόψη το πρότυπο συμπεριφοράς των Χούθι, σύμφωνα με το οποίο οι ανακοινώσεις περί απαγόρευσης διέλευσης έχουν συχνά προηγηθεί εχθρικών ενεργειών, η εκτίμηση απειλής για τη διέλευση από τις ακόλουθες περιοχές διαμορφώνεται ως εξής:

Η αξιολόγηση για τη Βόρεια Ερυθρά Θάλασσα αναβαθμίστηκε από Χαμηλή σε Μεσαία.

Συστάσεις

Η EUNAVFOR ASPIDES συνιστά στα εμπορικά πλοία που συνδέονται με ισραηλινά, αμερικανικά ή σαουδαραβικά συμφέροντα να αποφεύγουν τη διέλευση από την Ερυθρά Θάλασσα και τον Κόλπο του Άντεν έως ότου μειωθεί το επίπεδο απειλής.

Αν και είναι ακόμη νωρίς για να εκτιμηθεί πλήρως η έκταση και η διάρκεια της ανανεωμένης απειλής, προηγούμενα πρότυπα επιθέσεων δείχνουν ότι αυτές θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν:

αντιπλοϊκούς πυραύλους, μη επανδρωμένα αεροσκάφη (UAV), μη επανδρωμένα σκάφη επιφανείας (USV), μικρά ταχύπλοα.

Τα εμπορικά πλοία που είναι αναγκαίο να διέλθουν από τον ανατολικό Κόλπο του Άντεν και την Ερυθρά Θάλασσα καλούνται να επιδεικνύουν αυξημένη επαγρύπνηση και να διατηρούν στενό συντονισμό με το MSCIO.

Σε απάντηση στο υφιστάμενο περιβάλλον απειλής, η EUNAVFOR ASPIDES έχει ενισχύσει τα μέτρα προστασίας των πλοίων. Ωστόσο, καθώς τα διαθέσιμα στρατιωτικά μέσα παραμένουν αμετάβλητα, τα πλοία που ζητούν υπηρεσίες στενής συνοδείας (Close Protection) ενδέχεται να αντιμετωπίσουν μεγαλύτερους χρόνους αναμονής.

Η επιχείρηση εξακολουθεί να δεσμεύεται για τη διασφάλιση της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας, παρέχοντας υπηρεσίες παρακολούθησης και στενής προστασίας στην Ερυθρά Θάλασσα, το στενό Μπαμπ ελ Μαντέμπ και τον Κόλπο του Άντεν.

Επικοινωνία και συντονισμός

Η επιχείρηση παρακολουθεί συνεχώς το εξελισσόμενο περιβάλλον απειλής και παραμένει προσηλωμένη στην αμυντική και αποκλιμακωτική αποστολή της προς υποστήριξη της διεθνούς ναυτιλιακής κοινότητας.

Υπενθυμίζεται σε όλους τους πλοιάρχους ότι το MSCIO παραμένει διαθέσιμο ως σημείο επικοινωνίας για την αναφορά οποιουδήποτε περιστατικού, ύποπτης δραστηριότητας ή ασυνήθιστης παρατήρησης.

Η έγκαιρη αναφορά θεωρείται κρίσιμη για την ασφάλεια των ναυτικών, την προστασία της εμπορικής ναυτιλίας και τη διασφάλιση της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας στο πλαίσιο της επιχείρησης ASPIDES.

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