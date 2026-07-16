«Ασπίδες»: Η Ελλάδα ανέλαβε τη διοίκηση της επιχείρησης με τον αντιναύαρχο Γρυπάρη

Snapshot Ο Έλληνας αντιναύαρχος Βασίλειος Γρυπάρης ανέλαβε τη διοίκηση της ευρωπαϊκής επιχείρησης «Ασπίδες» στον Κόλπο του Άντεν και την Ερυθρά Θάλασσα.

Η τελετή παράδοσης-παραλαβής πραγματοποιήθηκε πάνω στην ιταλική φρεγάτα Bergamini.

Η επιχείρηση «Ασπίδες» στοχεύει στην προστασία εμπορικών πλοίων από επιθέσεις των ανταρτών Χούθι και στη διασφάλιση της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας.

Το πλήρωμα της ελληνικής φρεγάτας «Ψαρά» τιμήθηκε πρόσφατα με το μετάλλιο EUNAVFOR ASPIDES. Snapshot powered by AI

Ο Έλληνας αντιναύαρχος Βασίλειος Γρυπάρης παρέλαβε χθες, Τέταρτη 15 Ιουλίου, καθήκοντα Force Commander (σ.σ. διοικητής της δύναμης) της ευρωπαϊκής επιχείρησης «Ασπίδες» για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στον Κόλπο του Άντεν και στην Ερυθρά Θάλασσα από τον Ιταλό αντιναύαρχο Μίλος Αργκεντόν.

Όπως έγινε γνωστό από την επιχείρηση «Ασπίδες» η τελετή παράδοσης - παραλαβής των καθηκόντων πραγματοποιήθηκε πάνω στην ιταλική φρεγάτα Bergamini.

Επισημάνεται ότι τις προηγούμενες ημέρες το πλήρωμα της ελληνικής φρεγάτας «Ψαρά» είχε τιμηθεί με το μετάλλιο EUNAVFOR ASPIDES.

Πρόκειται για τη ναυτική επιχείρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ερυθρά Θάλασσα, με στόχο την προστασία εμπορικών πλοίων από επιθέσεις των ανταρτών Χούθι και τη διασφάλιση της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας.