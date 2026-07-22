Πάντειο Πανεπιστήμιο: Αποκτά για πρώτη φορά τις δικές του εστίες με χωρητικότητα 196 κλινών

Πρόκειται για ένα έργο συνολικού προϋπολογισμού 13.581.850 ευρώ με χρηματοδότηση από το υπουργείο Παιδείας

Ελένη Ευστρατίου

Πάντειο Πανεπιστήμιο: Αποκτά για πρώτη φορά τις δικές του εστίες με χωρητικότητα 196 κλινών
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Το Πάντειο Πανεπιστήμιο αποκτά για πρώτη φορά δικές του φοιτητικές εστίες με 196 κλίνες σε 96 δωμάτια, προϋπολογισμού 13,6 εκατ. ευρώ, χρηματοδοτούμενο από το υπουργείο Παιδείας.
  • Οι εστίες θα δημιουργηθούν σε ανακαινισμένο κτήριο πάνω από το πανεπιστημιακό εστιατόριο, με ολοκλήρωση των εργασιών έως την άνοιξη του 2027.
  • Μέχρι σήμερα έχει ολοκληρωθεί το 42% του έργου, που περιλαμβάνει πλήρη ανακαίνιση, στατική ενίσχυση και εκτεταμένες οικοδομικές και ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες σε πάνω από 5.000 τ.μ.
  • Ένας διαγωνισμός ύψους 1,2 εκατ. ευρώ θα προκηρυχθεί σύντομα για τον πλήρη εξοπλισμό και την επίπλωση των δωματίων και κοινόχρηστων χώρων.
  • Δώδεκα δωμάτια θα είναι ειδικά προσαρμοσμένα για φοιτητές με αναπηρία, ενώ το φοιτητικό εστιατόριο θα ανακαινιστεί και θα συνεχίσει να παρέχει δωρεάν σίτιση σε περίπου 2.500 δικαιούχους.
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Δική του εστία για πρώτη φορά αναμένεται να αποκτήσει το Πάντειο Πανεπιστήμιο, με χρηματοδότηση 13,6 εκατ. ευρώ από το υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.

Όπως ανέφερε η υπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη, μιλώντας στην ΕΡΤnews, πρόκειται για 198 κλίνες που θα δημιουργηθούν στο ανακαινισμένο κτήριο που βρίσκεται πάνω από το εστιατόριο του πανεπιστημίου. Το κτήριο αυτό προοριζόταν για τη δημιουργία εστιών, χωρίς όμως ποτέ να έχει δοθεί η απαραίτητη χρηματοδότηση.

Η υπουργός επισκέφτηκε το κτήριο την Τρίτη 21 Ιουλίου και ενημερώθηκε για την πρόοδο των εργασιών, που αναμένεται να έχουν ολοκληρωθεί έως την άνοιξη του 2027. Πρόκειται για ένα έργο συνολικού προϋπολογισμού 13.581.850 ευρώ, το οποίο αποτελεί και ουσιαστική λύση στο ζήτημα στέγασης των φοιτητών και φοιτητριών του πανεπιστημίου. Έως τώρα, όσοι φοιτητές δικαιούνταν στέγαση φιλοξενούνταν σε εστίες άλλων πανεπιστημίων της Αθήνας.

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Σχεδόν το μισό έχει ολοκληρωθεί

Η σύμβαση για την ανάπλαση του κτηρίου υπογράφηκε τον Μάιο του 2025 με την ανάδοχη εταιρεία «Ανάπλαση Δημοσίων Χώρων Α.Ε». Σήμερα, 14 μήνες μετά, έχει ολοκληρωθεί το 42% του έργου, το οποίο περιλαμβάνει την πλήρη ανακαίνιση του υφιστάμενου κτηρίου, την επικαιροποίηση και συμπλήρωση των αρχιτεκτονικών, στατικών και ηλεκτρομηχανολογικών μελετών, τη στατική του ενίσχυση, καθώς και εκτεταμένες οικοδομικές και ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες σε συνολική επιφάνεια που υπερβαίνει τα 5.000 τετραγωνικά μέτρα.

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Το αμέσως επόμενο διάστημα αναμένεται να προκηρυχθεί διαγωνισμός ύψους 1,2 εκατ. ευρώ για τον πλήρη εξοπλισμό και την επίπλωση των δωματίων και των κοινόχρηστων χώρων, ώστε το κτήριο να παραδοθεί εξολοκλήρου λειτουργικό.

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Πρόκειται για 96 δωμάτια με συνολικά 196 κλίνες, ενώ 12 από αυτά θα είναι ειδικά διαμορφωμένα για τη φιλοξενία φοιτητών και φοιτητριών με αναπηρία. Παράλληλα, θα διαθέτει κοινόχρηστες κουζίνες σε όλους τους ορόφους, χώρους συνάθροισης και ψυχαγωγίας, ενώ θα ανακαινιστεί πλήρως και το φοιτητικό εστιατόριο, το οποίο θα εξυπηρετεί περίπου 2.500 δικαιούχους δωρεάν σίτισης. Σημειώνεται ότι το εστιατόριο συνεχίζει κανονικά τη λειτουργία του και βάσει της σύμβασης, δεν αναμένεται να διακοπεί όσο θα γίνονται οι εργασίες.

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