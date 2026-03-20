ΑΑΔΕ - Πάντειο – ΕΑΠ: Σύμπραξη για την εκπαίδευση και την έρευνα στη Δημόσια Διοίκηση

Στοχεύει στη δημιουργία των απαραίτητων συνθηκών και προϋποθέσεων για την ανάπτυξη πλαισίου εκπαιδευτικής και ερευνητικής συνεργασίας

Μίλτος Τσεκούρας

ΑΑΔΕ - Πάντειο – ΕΑΠ: Σύμπραξη για την εκπαίδευση και την έρευνα στη Δημόσια Διοίκηση
Μνημόνιο Εκπαιδευτικής και Ερευνητικής Συνεργασίας υπέγραψαν η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών (Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης) και το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Δημόσιας Διοίκησης), την Πέμπτη 19 Μαρτίου 2026, ανοίγοντας τον δρόμο για κοινές δράσεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της επιστημονικής έρευνας στη δημόσια διοίκηση.

Το μνημόνιο υπέγραψαν η Πρύτανις του Παντείου Πανεπιστημίου, Καθηγήτρια Χριστίνα Κουλούρη, ο Διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής και ο Πρύτανης του ΕΑΠ, Καθηγητής Εμμανουήλ Κουτούζης, ενώ παρευρέθηκαν η Πρόεδρος και διδάσκοντες Καθηγητές του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης του Παντείου, ο Γενικός Διευθυντής Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης της ΑΑΔΕ, ο Διευθυντής και στελέχη της Φορολογικής και Τελωνειακής Ακαδημίας, ο Κοσμήτορας και διδάσκοντες της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του ΕΑΠ.

Η τριμερής συνεργασία στοχεύει στη δημιουργία των απαραίτητων συνθηκών και προϋποθέσεων για την ανάπτυξη πλαισίου εκπαιδευτικής και ερευνητικής συνεργασίας, καθώς και για την ανταλλαγή τεχνογνωσίας μεταξύ των τριών Μερών, σε τομείς και θέματα αιχμής και κοινού ενδιαφέροντος, στο πλαίσιο άσκησης των αρμοδιοτήτων τους.

2632.jpg

Το Μνημόνιο Συνεργασίας περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων:

⦁ την ανάπτυξη κοινών εκπαιδευτικών δράσεων και προγραμμάτων κατάρτισης
⦁ τη συνεργασία σε ερευνητικά έργα και επιστημονικές μελέτες
⦁ την ανταλλαγή τεχνογνωσίας σε θέματα δημόσιας διοίκησης, δημόσιας πολιτικής
και δημοσίων οικονομικών
⦁ τη διοργάνωση επιστημονικών εκδηλώσεων, σεμιναρίων και εργαστηρίων
⦁ την προώθηση πρωτοβουλιών που συνδέουν τη διοικητική εμπειρία με τη σύγχρονη επιστημονική έρευνα.

Σχετικά με την υπογραφή του μνημονίου συνεργασίας, η Πρύτανις του Παντείου Πανεπιστημίου, Καθηγήτρια Χριστίνα Κουλούρη, δήλωσε: «Η υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας με την ΑΑΔΕ και το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο έχει για μας στρατηγική σημασία και ανταποκρίνεται στην ερευνητική και εκπαιδευτική παράδοση του Παντείου Πανεπιστημίου.

Το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης ανάγεται στην ίδρυση της Παντείου Σχολής που είχε ως στόχο την εκπαίδευση των δημοσίων υπαλλήλων, ενώ σήμερα διατηρεί ένα πυκνό δίκτυο συνεργασίας με μια πλειάδα κρατικών και ιδιωτικών φορέων. Προσβλέπουμε στη γόνιμη συνεργασία μας με τους δύο φορείς που αναπτύσσουν δράσεις που συνομιλούν με τους δικούς μας στόχους.»

Σε δήλωσή του ο Διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής, ανέφερε: «Για εμάς, αυτή η συνεργασία είναι μια συνειδητή στρατηγική επιλογή. Φέρνουμε ακόμη πιο κοντά επαγγελματίες, διακεκριμένα στελέχη και επιστήμονες και από τις δύο πλευρές που μπορούν και πρέπει να δημιουργούν από κοινού, να διευρύνουν τη γνώση, να υπηρετούν το δημόσιο συμφέρον και την κοινωνία.

Μαζί, δημόσια διοίκηση και επιστημονική κοινότητα, δημιουργούμε μια δύναμη γνώσης υπέρ του πολίτη. Η συνεργασία με δύο κορυφαία πανεπιστημιακά ιδρύματα της χώρας ενισχύει έτι περαιτέρω το ισχυρό DNA καινοτομίας της ΑΑΔΕ και δημιουργεί μία ζωντανή πλατφόρμα ανταλλαγής απόψεων και σύνδεσης της διοικητικής πρακτικής, της δικής μας καινοτόμου σκέψης με την επιστημονική ακαδημαϊκή γνώση, καινοτομία και έρευνα.»

Από την πλευρά του ο Πρύτανης του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, Καθηγητής Εμμανουήλ Κουτούζης, επεσήμανε: «Με πολύ μεγάλη χαρά συμμετείχα στη σημερινή υπογραφή του μνημονίου συνεργασίας με το Πάντειο Πανεπιστήμιο και την ΑΑΔΕ. Το προπτυχιακό πρόγραμμα του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου στη Δημόσια Διοίκηση είναι ένα εξαιρετικά δυναμικό και καινοτόμο πρόγραμμα. Το συγκεκριμένο μνημόνιο δημιουργεί προϋποθέσεις για την ανάπτυξη του συγκεκριμένου προγράμματος αλλά και για ερευνητική και επιστημονική συνεργασία μεταξύ των τριών φορέων. »

