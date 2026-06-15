Οικογένειες «ανασταίνουν» με ΑΙ και 133 δολάρια Ρώσους στρατιώτες που σκοτώθηκαν στην Ουκρανία

Snapshot Οικογένειες Ρώσων στρατιωτών που σκοτώθηκαν στην Ουκρανία χρησιμοποιούν τεχνητή νοημοσύνη για να δημιουργήσουν βίντεο και φωτογραφίες που απεικονίζουν τους νεκρούς ως ήρωες, με κόστος έως 133 δολάρια ανά εικόνα.

Η αγορά αυτή έχει αυξηθεί λόγω του πολέμου, με δημιουργούς περιεχομένου να κερδίζουν σημαντικά ποσά, ενώ αντιμετωπίζουν κριτική για κερδοσκοπία πάνω στον πόνο των οικογενειών.

Τα βίντεο και οι εικόνες AI χρησιμοποιούνται συχνά σε κηδείες και για το πένθος, αλλά πολλοί παραγγέλνοντες δηλώνουν ότι δεν ανακουφίζουν τον ψυχικό πόνο.

Διεθνή εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης είναι δύσκολα προσβάσιμα στη Ρωσία, οδηγώντας τις οικογένειες σε Ρώσους δημιουργούς όπως η Katya Jin και η Anna Korableva.

Κάποιοι χρήστες του διαδικτύου επικρίνουν τους δημιουργούς, θεωρώντας ότι εκμεταλλεύονται το θάνατο στρατιωτών και προκαλούν ηθικά ζητήματα. Snapshot powered by AI

Ιδιαίτερα δημοφιλή είναι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της Ρωσίας, βίντεο και φωτογραφίες με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, και δημοσιεύουν συνήθως οικογένειες Ρώσων στρατιωτών που χάθηκαν ή αγνοούνται στον πόλεμο στην Ουκρανία, αλλά εμφανίζονται ως ήρωες που υπερασπίζονται τη χώρα και τους αγαπημένους τους.

Όλα αυτά ωστόσο με το ανάλογο αντίτιμο για τις οικογένειες. Η τιμή σύμφωνα με ρεπορτάζ του BBC για τη δημιουργία εικόνων νεκρών στρατιωτών με ΑΙ φτάνει έως και τα 133 δολάρια.

Συνήθως αυτά τα κλιπ ακολουθούν ένα καθορισμένο μοτίβο: ένας άντρας με στολή αγκαλιάζει τα αγαπημένα του πρόσωπα και στη συνέχεια ανεβαίνει αργά μια σκάλα σε έναν γαλάζιο ουρανό, συχνά περιτριγυρισμένος από αγγέλους. Σε άλλες, το «φάντασμα» του νεκρού στρατιώτη φαίνεται να αγκαλιάζει την οικογένειά του από τον ουρανό.

Ο ρωσο-ουκρανικός πόλεμος έχει προκαλέσει μια έκρηξη στην αμφιλεγόμενη αυτή αγορά που επιδιώκει να επωφεληθεί από τον θάνατο περισσότερων από 325.000 στρατιωτών της Μόσχας, με τους δημιουργούς περιεχομένου να χρεώνουν τις οικογένειες των σκοτωμένων στρατιωτών για τη δημιουργία μακάβριων εικόνων τεχνητής νοημοσύνης, φωτογραφιών και βίντεο με στρατιωτική θεματολογία για τις κηδείες, σύμφωνα με το BBC.



Η πρωτοβουλία αυτή έχει δεχτεί έντονη κριτική στο διαδίκτυο. Οι επικριτές έχουν κατηγορήσει τους δημιουργούς που χρεώνουν για τέτοιο περιεχόμενο τεχνητής νοημοσύνης ότι είναι απατεώνες που κερδοσκοπούν από τον πόνο. Μια τέτοια εικόνα, που δημιουργήθηκε από τη χρήστη του διαδικτύου Katya Jin, προβλήθηκε ακόμη και σε μια ψηφιακή πινακίδα στη Μόσχα, απεικονίζοντας έναν σκοτωμένο στρατιώτη που επιστρέφει στη σύζυγό του με ένα μπουκέτο λουλούδια.

Μια δημιουργός τεχνητής νοημοσύνης, που ταυτοποιήθηκε ως Ulyana Lebed, διαφήμισε ότι κερδίζει περίπου 2.000 έως 2.600 δολάρια το μήνα δημιουργώντας αυτές τις εικόνες και τα βίντεο, ποσό που είναι περίπου διπλάσιο από τον μέσο ρωσικό μισθό.

Ένας χρήστης στο διαδίκτυο προειδοποίησε τη Lebed ότι το κάρμα θα μπορούσε σύντομα να τη βρει, δεδομένου ότι ο σύζυγός της είναι Ρώσος στρατιωτικός. «Πρόσεξε μην έρθει η απώλεια να χτυπήσει την πόρτα σου. Κάποια θέματα δεν πρέπει να αγγίζονται — αλλά εσύ ήθελες απλώς να βγάλεις λεφτά», έγραψε ο χρήστης σε μία από τις διαφημιστικές αναρτήσεις της Lebed.



Τα διεθνή εργαλεία παραγωγής τεχνητής νοημοσύνης έχουν γίνει δύσκολα προσβάσιμα από τη Ρωσία και πολλοί έχουν δυσκολευτεί να δημιουργήσουν οι ίδιοι τέτοιο περιεχόμενο - στρέφοντας αντ' αυτού σε δημιουργούς τεχνητής νοημοσύνης όπως η Katya Jin και η Anna Korableva.

Για ορισμένες οικογένειες που πενθούν, το περιεχόμενο AI παρέχει έναν τρόπο να θρηνήσουν τα αγαπημένα τους πρόσωπα. Σε ορισμένες περιπτώσεις, deepfakes με νεκρούς χρησιμοποιούνται σε κηδείες.

Μερικοί που παρήγγειλαν βίντεο τεχνητής νοημοσύνης με νεκρά αγαπημένα πρόσωπα είπαν στο BBC ότι τα κλιπ έκαναν ελάχιστα για να απαλύνουν τον πόνο τους.

«Θα μπορούσε η τεχνολογία να με βοηθήσει να αποδεχτώ ότι δεν θα αγκαλιάσω ποτέ ξανά τον γιο μου; Όχι. Είναι μια ψευδαίσθηση», είπε μια γυναίκα.

«Ψυχολογικά, όχι, φυσικά δεν βοήθησε - πώς θα μπορούσε;» είπε μια άλλη γυναίκα, η οποία είχε αγοράσει μια φωτογραφία του εκλιπόντος συζύγου της που δημιουργήθηκε από AI για την ταφόπλακά του.

Ωστόσο, κρέμασε άλλες δύο εικόνες που δημιουργήθηκαν από AI στην κρεβατοκάμαρά της.

Και άλλοι πρότειναν ότι τα βίντεο παρέχουν μια αίσθηση σύνδεσης – ακόμα κι αν ήταν μέρος μιας φαντασίας ή ενός εικονικού κόσμου.

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