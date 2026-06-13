Ρωσία: Πήγαν να περάσουν μετεωρίτη αξίας 3,6 εκατ. ευρώ για «διακοσμητικό κήπου» και τους έπιασαν

Ρώσοι ερευνητές εμπόδισαν τη λαθραία εισαγωγή στη Μεγάλη Βρετανία ενός τεράστιου τμήματος μετεωρίτη βάρους 2,8 τόνων, το οποίο ήταν καμουφλαρισμένο ως διακοσμητικό κήπου, σύμφωνα με την Ομοσπονδιακή Τελωνειακή Υπηρεσία.

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