Ρωσικό drone «κλέβει» τη στιγμή σε ουκρανικό γάμο - Εκρήγνυται πάνω από τη νύφη και τον γαμπρό 

Ο πόλεμος δεν σταμάτησε τα σχέδια ενός ζευγαριού στη Ζαπορίζια στην Ουκρανία να παντρευτεί.

Όμως δεν φαντάστηκαν ότι ο γάμος τους θα γίνει viral εξαιτίας ενός ρωσικού drone καμικάζι.

Οι νεόνυμφοι πόζαραν για φωτογραφίες όταν συγκλονιστικά πλάνα καταγράφουν μία «αερομαχία» στον ουρανό με ένα drone καμικάζι να εκρήγνυται τελικά από πάνω τους, στέλνοντας φλεγόμενα συντρίμμια «βροχή» στο έδαφος.

Η νύφη και ο γαμπρός φαίνονται να παρακολουθούν με τρόμο το σκηνικό στον αέρα που απειλεί να καταστρέψει τη μεγάλη τους μέρα.

Η νύφη, ντυμένη στα λευκά, ακούγεται να λέει: «Ω, κάπου θα πέσει τώρα».

Λίγες στιγμές αργότερα φωνάζει μανιωδώς «Ω, μαμά!» μετά από μια άλλη εκκωφαντική έκρηξη που αντηχεί στον ουρανό.

Ukrainian weddings hit a bit different these days



A Ukrainian couple in Zaporizhzhia celebrated their wedding as burning Russian Shahed drones fell from the sky in the background. pic.twitter.com/M4HVwddPYr — Huginn & Muninn Intelligence (@HM_Int3lligence) June 7, 2026

Το κλιπ, που μοιράστηκε ο φωτογράφος του γάμου, έγινε γρήγορα viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με χιλιάδες να επαινούν τους Ουκρανούς που συνεχίζουν να ζουν τη ζωή τους παρά τον συνεχιζόμενο πόλεμο.

Η Ζαπορίζια, η οποία βρίσκεται στις όχθες του ποταμού Δνείπερου, αποτελεί συχνό στόχο λόγω της βιομηχανικής της σημασίας και της γειτνίασής της με τα κατεχόμενα από τη Ρωσία εδάφη.