Πόλεμος στην Ουκρανία: Πυραυλική επίθεση της Ρωσίας στο Κίεβο – Σηκώθηκαν αεροσκάφη από την Πολωνία

Ευρείας κλίμακας ρωσική επίθεση στην Ουκρανία και σε κατάσταση συναγερμού η Πολωνία.

Γιάννης Φιλιππάκος

Πόλεμος στην Ουκρανία: Πυραυλική επίθεση της Ρωσίας στο Κίεβο – Σηκώθηκαν αεροσκάφη από την Πολωνία
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ρωσική πυραυλική επίθεση μεγάλης κλίμακας πραγματοποιήθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες στο Κίεβο, πλήττοντας επτά συνοικίες και προκαλώντας τραυματισμούς.
  • Στο Χάρκοβο καταγράφηκαν επίσης πυραυλικά πλήγματα με πέντε νεκρούς και πέντε τραυματίες, συμπεριλαμβανομένων διασωστών που σκοτώθηκαν κατά την κατάσβεση πυρκαγιάς.
  • Η Πολωνία ενεργοποίησε διαδικασίες ασφαλείας, απογείωσε μαχητικά και έθεσε σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας τα συστήματα αεράμυνας και ραντάρ λόγω της ρωσικής αεροπορικής δραστηριότητας στην περιοχή.
  • Οι ενέργειες της Πολωνίας έχουν προληπτικό χαρακτήρα και αποσκοπούν στην προστασία του εναέριου χώρου, ειδικά στις γειτονικές περιοχές με την Ουκρανία.
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Ευρείας κλίμακας πυραυλική επίθεση διεξάγεται τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας εναντίον του Κιέβου, μετέδωσε δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου, που παρατήρησε αναχαιτίσεις στους αιθέρες της ουκρανικής πρωτεύουσας αλλά και συντρίμμια να πέφτουν στην πόλη.

Ο δήμαρχος της ουκρανικής πρωτεύουσας Βιτάλι Κλίτσκο ανέφερε μέσω Telegram ότι χτυπήθηκαν κτήρια στις συνοικίες Ποντίλσκι και Ομπολόνσκι.

Στο Κίεβο, ο επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης Τιμούρ Τκατσένκο έκανε λόγο για έναν τραυματία, συμπληρώνοντας πως οι επιθέσεις έπληξαν επτά συνοικίες.

Πυραυλικά πλήγματα αναφέρθηκαν από τις αρχές και στο Χάρκοβο, με τον δήμαρχο Ιχόρ Τερέχοφ να κάνει λόγο για τραυματίες, χωρίς να δώσει αριθμό.

Από την πλευρά του, ο υπουργός Εσωτερικών της Ουκρανίας, Ιγκόρ Κλιμένκο ανακοίνωσε ότι πέντε άτομα σκοτώθηκαν και άλλοι πέντε τραυματίστηκαν στο Χάρκοβο.

Σύμφωνα με ανάρτηση του Κλιμένκο στο Telegram, οι διασώστες της Κρατικής Υπηρεσίας Έκτακτης Ανάγκης έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια επιχειρήσεων κατάσβεσης πυρκαγιών, όταν σημειώθηκε «επαναλαμβανόμενο ρωσικό πλήγμα» στο σημείο.

Κινητοποίηση στην Πολωνία

Στο μεταξύ, σύμφωνα με ανακοίνωση της Επιχειρησιακής Διοίκησης των Ενόπλων Δυνάμεων της Πολωνίας, ενεργοποιήθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες ασφαλείας και κινητοποιήθηκαν οι απαραίτητες δυνάμεις και πόροι.

Με βάση τα προβλεπόμενα, απογειώθηκαν για περιπολίες μαχητικά αεροσκάφη, ενώ τα επίγεια συστήματα αεράμυνας και τα μέσα επιτήρησης με ραντάρ τέθηκαν σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας.

Η ανακοίνωση των πολωνικών Ενόπλων Δυνάμεων αναφέρει:

«Προσοχή. Λόγω της δραστηριότητας της αεροπορίας μεγάλου βεληνεκούς της Ρωσικής Ομοσπονδίας, η οποία πραγματοποιεί επιθέσεις στο έδαφος της Ουκρανίας, έχουν ξεκινήσει στρατιωτικές αεροπορικές επιχειρήσεις στον πολωνικό εναέριο χώρο. Σύμφωνα με τις ισχύουσες διαδικασίες, η Επιχειρησιακή Διοίκηση των Ενόπλων Δυνάμεων έχει ενεργοποιήσει τις απαραίτητες δυνάμεις και πόρους που διαθέτει. Μαχητικά αεροσκάφη έχουν αρχίσει να επιχειρούν, ενώ τα επίγεια συστήματα αεράμυνας και η αναγνώριση με ραντάρ έχουν τεθεί σε κατάσταση ετοιμότητας. Αυτές οι ενέργειες είναι προληπτικού χαρακτήρα και αποσκοπούν στην ασφάλεια και την προστασία του εναέριου χώρου, ιδίως σε περιοχές που γειτνιάζουν με τις απειλούμενες περιοχές. Η Επιχειρησιακή Διοίκηση των Ενόπλων Δυνάμεων παρακολουθεί την τρέχουσα κατάσταση, με τις υφιστάμενες δυνάμεις και τους πόρους να παραμένουν σε ετοιμότητα για άμεση αντίδραση».

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