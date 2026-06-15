Νίκαια: Διαρρήκτης «χτύπησε» κατάστημα νυχιών χρησιμοποιώντας καπάκι φρεατίου

Snapshot Ένα κατάστημα νυχιών στη Νίκαια δέχτηκε τρίτη διάρρηξη, με τον δράστη να χρησιμοποιεί καπάκι φρεατίου για να παραβιάσει την είσοδο.

Ο διαρρήκτης αφαίρεσε περίπου 50 ευρώ και το πορτοφόλι μιας εργαζόμενης που βρισκόταν στο χώρο.

Σε προηγούμενες διαρρήξεις είχαν προκληθεί ζημιές στην τζαμαρία της εισόδου του καταστήματος.

Η ιδιοκτήτρια επιβεβαίωσε ότι το κατάστημά της έχει γίνει τρεις φορές στόχος διαρρηκτών. Snapshot powered by AI

Αντιμέτωπη με ακόμη ένα περιστατικό διάρρηξης βρέθηκε η ιδιοκτήτρια καταστήματος νυχιών στην Νίκαια.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ANT1, ο διαρρήκτης χρησιμοποίησε καπάκι από φρεάτιο υδρομέτρου για να παραβιάσει την είσοδο της επιχείρησης και να εισβάλει στον χώρο.

Αφού μπήκε στο κατάστημα, αφαίρεσε χρηματικό ποσό περίπου 50 ευρώ, καθώς και το πορτοφόλι εργαζόμενης, το οποίο είχε παραμείνει στο εσωτερικό του χώρου.

Η ιδιοκτήτρια της επιχείρησης ανέφερε ότι δεν είναι η πρώτη φορά που το κατάστημά της γίνεται στόχος διαρρηκτών. Όπως σημείωσε, πρόκειται για το τρίτο παρόμοιο περιστατικό, ενώ στις δύο προηγούμενες περιπτώσεις είχαν προκληθεί ζημιές στην τζαμαρία της εισόδου.

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