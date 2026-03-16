Πιτσιλής: Σήμερα το απόγευμα ανοίγει η πλατφόρμα για τις φορολογικές δηλώσεις

Φέτος αναμένονται περίπου 1,3 εκατομμύρια δηλώσεις, που αφορούν περίπου 1,5 εκατομμύριο φορολογούμενους

Επιμέλεια - Χρύσα Γρίβα

Νωρίς το απόγευμα ανοίγει η πλατφόρμα για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων φυσικών προσώπων, όπως ανέφερε ο διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής, σε συνέντευξή του στον ΣΚΑΪ.

Σύμφωνα με τον ίδιο, φέτος αναμένονται περίπου 1,3 εκατομμύρια δηλώσεις, που αφορούν περίπου 1,5 εκατομμύριο φορολογούμενους.

Όπως εξήγησε ο κ. Πιτσιλής, οι προσυμπληρωμένες δηλώσεις θα είναι διαθέσιμες στις 16 Απριλίου, μετά το Πάσχα, ενώ οι φορολογούμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να προχωρούν και σε τροποποιήσεις των στοιχείων όπου χρειάζεται.

Η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των δηλώσεων έχει οριστεί για τις 15 Ιουλίου. Η πρώτη δόση του φόρου θα πρέπει να καταβληθεί έως το τέλος Ιουλίου. Παράλληλα, προβλέπεται έκπτωση έως και 4% για όσους πληρώσουν τον φόρο εφάπαξ.

Αναφερόμενος στον ΕΝΦΙΑ, ο διοικητής της ΑΑΔΕ σημείωσε ότι φέτος υπάρχουν δύο βασικές κατηγορίες μειώσεων: Η ήδη γνωστή μείωση για ασφαλισμένες κατοικίες, η οποία αφορά περίπου 430.000 ιδιοκτήτες, αυξημένους σε σχέση με τις 360.000 περιπτώσεις πέρυσι. Για πρώτη φορά, προβλέπεται μείωση ΕΝΦΙΑ για κατοίκους μικρών οικισμών.

