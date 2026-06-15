Η ιστορία της ανθρώπινης εξέλιξης ξαναγράφεται μετά την ανακάλυψη σπηλαίου ηλικίας 1,8 εκατομμυρίων

Και όμως, δεν ήταν η φωτιά η εφεύρεση που άλλαξε την ανθρωπότητα

Δημήτρης Δρίζος

Η ιστορία της ανθρώπινης εξέλιξης ξαναγράφεται μετά την ανακάλυψη σπηλαίου ηλικίας 1,8 εκατομμυρίων
WHAT THE FACT
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  • Στο σπήλαιο Γουόντερβερκ της Νότιας Αφρικής βρέθηκαν καμένα οστά θηλαστικών ηλικίας έως 1,79 εκατομμυρίων ετών, δείχνοντας νωρίτερη χρήση φωτιάς από τον Homo erectus.
  • Η ανακάλυψη αναγκάζει τους ερευνητές να επανεξετάσουν την ιστορία της ανθρώπινης εξέλιξης και τον χρόνο εκμάθησης ελέγχου της φωτιάς.
  • Μια νέα τεχνική φωταύγειας οστών επέτρεψε τον εντοπισμό ιχνών καύσης χωρίς καταστροφή των απολιθωμάτων.
  • Τα ευρήματα υποδεικνύουν ότι οι πρόγονοί μας μετέφεραν και διατηρούσαν φωτιές μέσα σε σπήλαια, χωρίς όμως να αποδεικνύεται συστηματικό μαγείρεμα ή προηγμένη παραγωγή φωτιάς.
  • Η μελέτη προσφέρει νέα δεδομένα για το πότε και πώς οι πρώτοι άνθρωποι άρχισαν να χρησιμοποιούν τη φωτιά και πώς αυτό επηρέασε τη σχέση τους με το περιβάλλον.
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Η ιστορία της ανθρώπινης εξέλιξης ξαναγράφεται μετά την ανακάλυψη σπηλαίου ηλικίας 1,8 εκατομμυρίων ετών

Η στιγμή που οι πρώτοι άνθρωποι έμαθαν να ελέγχουν τη φωτιά άλλαξε την πορεία της ιστορίας.

Η ανακάλυψη αυτή τροφοδότησε την ανάπτυξη του εγκεφάλου, μεταμόρφωσε το ανθρώπινο σώμα και χάρισε στους προγόνους μας ζεστασιά, φως και προστασία σε έναν ανελέητο κόσμο.

Τώρα, μια ανακάλυψη στη Νότια Αφρική δείχνει ότι αυτό μπορεί να συνέβη πολύ νωρίτερα, αναγκάζοντας τους ερευνητές να επανεξετάσουν ένα κρίσιμο κεφάλαιο της ανθρώπινης εξέλιξης.

Κρυμμένα βαθιά μέσα στο σπήλαιο Γουόντερβερκ, μια τοποθεσία γνωστή για εντυπωσιακές προϊστορικές ανακαλύψεις, οι ερευνητές εντόπισαν καμένα οστά θηλαστικών που χρονολογούνται έως και 1,79 εκατομμύρια χρόνια πριν.

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Τα προηγούμενα στοιχεία χρήσης φωτιάς που είχαν επίσης βρεθεί στο σπήλαιο περιελάμβαναν ένα θραύσμα καμένου οστού ηλικίας ενός εκατομμυρίου ετών, στάχτη από φυτά και απανθρακωμένα εργαλεία.

Τα νέα οστά βρέθηκαν μέσα σε απολιθωμένες σβώλους κουκουβάγιας, συμπαγείς μάζες από τρίχωμα, οστά και άλλα υπολείμματα ζώων που οι κουκουβάγιες αποβάλλουν αφού χωνέψουν το θήραμά τους.

Πολλά από τα μικροσκοπικά οστά έφεραν ίχνη καύσης, οδηγώντας τους ερευνητές στο συμπέρασμα ότι ο Homo erectus μπορεί να μετέφερε επανειλημμένα φωτιά βαθιά μέσα στο σπήλαιο και να χρησιμοποιούσε τους ξηρούς αυτούς σβώλους ως καύσιμο για να διατηρεί τις φλόγες αναμμένες.

Οι ερευνητές ανέφεραν ότι η εκμάθηση του ελέγχου της φωτιάς αποτέλεσε μια σημαντική καμπή στην ανθρώπινη εξέλιξη, προκαλώντας αυτό που η μελέτη περιγράφει ως μια «κοσμοϊστορική μετατόπιση στις σχέσεις μεταξύ των ανθρωπιδών και του φυσικού και πολιτισμικού τους περιβάλλοντος».

Ο Homo erectus, που σημαίνει «όρθιος άνθρωπος», είναι ένα εξαφανισμένο είδος αρχαϊκών ανθρώπων που έζησε από περίπου δύο εκατομμύρια έως περίπου 100.000 χρόνια πριν.

Ως ένας από τους πιο επιτυχημένους αρχαίους προγόνους μας, ήταν οι πρώτοι ανθρωπίδες που περπατούσαν πλήρως όρθιοι και αποίκισαν την Ευρασία.

Πριν από τον Homo erectus, πρώιμα είδη όπως ο Homo habilis και διάφοροι Αυστραλοπίθηκοι περιπλανιόνταν στη Γη.

Αυτά τα είδη ήταν μεταβατικοί ανθρωπίδες που άρχισαν να περπατούν στα δύο πόδια και να χρησιμοποιούν απλά λίθινα εργαλεία.

Η μελέτη, που δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό PLOS One αυτόν τον μήνα, χρησιμοποίησε μια νέα τεχνική που εξετάζει πώς τα αρχαία οστά φωσφορίζουν κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες, επιτρέποντας στους ερευνητές να ανιχνεύσουν ίχνη καύσης χωρίς να καταστρέψουν τα απολιθώματα.

Η μέθοδος, γνωστή ως φωταύγεια οστών, περιλάμβανε τη ρίψη υψηλής ενέργειας μπλε φωτός στα οστά κάτω από μικροσκόπιο.

Όταν τα οστά που είχαν εκτεθεί σε φωτιά παρατηρούνταν μέσα από ειδικό φίλτρο, έλαμπαν κόκκινα, επιτρέποντας στους επιστήμονες να εντοπίσουν καμένα υπολείμματα που διαφορετικά θα ήταν δύσκολο να διακριθούν.

Η ομάδα επιβεβαίωσε στη συνέχεια τα αποτελέσματα χρησιμοποιώντας μια δεύτερη εργαστηριακή τεχνική.

Με τη συνδυασμένη αυτή προσέγγιση, εντόπισαν ενδείξεις χρήσης φωτιάς σε δύο αποθέσεις του πρώιμου Πλειστόκαινου στο σπήλαιο Γουόντερβερκ της Νότιας Αφρικής, μεταφέροντας προς τα πίσω ένα από τα παλαιότερα γνωστά ίχνη ελεγχόμενης φωτιάς και προσφέροντας έναν νέο τρόπο διερεύνησης του πότε οι πρόγονοί μας κατέκτησαν τις φλόγες.

Για να προσδιορίσουν πότε χρησιμοποιήθηκαν οι φωτιές, οι ερευνητές ανέλυσαν την ηλικία των ιζημάτων του σπηλαίου με δύο τεχνικές χρονολόγησης.

Η μία εξέτασε τη μαγνητική υπογραφή που είναι εγκλωβισμένη μέσα στα πετρώματα, ενώ η άλλη μέτρησε για πόσο χρόνο το υλικό είχε παραμείνει θαμμένο και προστατευμένο από την κοσμική ακτινοβολία.

Τα αποτελέσματα αποκάλυψαν ενδείξεις επαναλαμβανόμενης χρήσης φωτιάς που χρονολογούνται έως και 1,79 εκατομμύρια χρόνια πριν, επεκτείνοντας ένα από τα παλαιότερα γνωστά αρχεία ελεγχόμενης φωτιάς στον κόσμο.

Αν και τα καμένα οστά δεν αποδεικνύουν ότι οι πρώτοι άνθρωποι μαγείρευαν συστηματικά τροφή ή ότι είχαν αναπτύξει προηγμένη τεχνολογία παραγωγής φωτιάς, δείχνουν ότι οι πρόγονοί μας μετέφεραν επανειλημμένα και διατηρούσαν φλόγες μέσα στο σπήλαιο.

Οι ερευνητές ανέφεραν ότι τα ευρήματα προσφέρουν μια σπάνια ματιά σε μια καθοριστική στιγμή της ανθρώπινης εξέλιξης και θα μπορούσαν να βοηθήσουν τους επιστήμονες να κατανοήσουν καλύτερα πότε οι πρώτοι άνθρωποι άρχισαν να χρησιμοποιούν τη φωτιά, γιατί υιοθέτησαν αυτή την πρακτική και πώς άλλαξε τη σχέση τους με το περιβάλλον.

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