Πατέρας και γιος έκαναν τον γύρο του κόσμου σε 14 μήνες με τα... ποδήλατά τους

Ένας πατέρας και ο γιος του κατάφεραν να καταρρίψουν 3 παγκόσμια ρεκόρ Γκίνες, αφού πέρασαν ένα χρόνο κάνοντας το γύρο του κόσμου με ποδήλατο.

Ο Τζορτζ Κόλερ και ο 23χρονος γιος του, Τζος, ξεκίνησαν την τεράστια αυτή πρόκληση στις 29 Μαρτίου του 2025, από το σπίτι τους κοντά στην πόλη Νόριτς του Ηνωμένου Βασιλείου.

Συνολικά, οι δύο τους ταξίδεψαν περίπου 30.000 χιλιόμετρα (για την ακρίβεια 28.968 χιλιόμετρα) σε ένα διάστημα 14 μηνών και διέσχισαν την Ευρώπη, την Ασία, την Αυστραλία και τη Νότια Αμερική κάνοντας μόνο ποδήλατο. Τελείωσαν το ταξίδι τους έξω από την είσοδο του σπιτιού τους -από εκεί που ξεκίνησαν.

Με αυτό τους το απίστευτο ταξίδι, ο Τζορτζ και ο Τζος κατέρριψαν τρία παγκόσμια ρεκόρ - έκαναν τον ταχύτερο γύρο του κόσμου με ποδήλατο, το μακρύτερο ταξίδι με ποδήλατο και επισκέφτηκαν τις περισσότερες χώρες σε ένα συνεχές ταξίδι με ποδήλατο, που πραγματοποιήθηκε από πατέρα και γιο.

«Υπήρξαν χιλιάδες αξιοσημείωτες στιγμές σε αυτό το ταξίδι», είπε ο Τζος μιλώντας στο τοπικό μέσο Southwest News Service.

«Μια από αυτές τις στιγμές ήταν όταν κάναμε ποδήλατο σε μια απομακρυσμένη περιοχή της Τουρκίας. Εκεί που κάναμε ποδήλατο, ακούσαμε μια φωνή από την πλαγιά ενός λόφου- ήταν ένας βοσκός, ο οποίος μας πρόσφερε να μοιραστούμε το πρωινό του».

Ο Τζορτζ Κόλερ και ο 23χρονος γιος του, Τζος, στην Αυστραλία Josh Kohler / SWNS

Το ταξίδι

Ξεκινώντας από το σπίτι τους, πατέρας και γιος κατευθύνθηκαν προς τη Νότια Αμερική, την Αυστραλία, την Ασία και την Ευρώπη πριν επιστρέψουν έπειτα από 400 ημέρες.

«Ζήσαμε απίστευτες εμπειρίες», είπε ο Τζος. «Τα σώματά μας δοκιμάζονταν μέρα με τη μέρα, περιμέναμε ότι η ψυχολογία μας θα ήταν πεσμένη, καθώς διανύαμε μακρινές αποστάσεις- αλλά αυτό δεν έγινε».

«Η τελευταία μέρα ήταν η πιο συγκινητική, καθώς είδαμε φίλους και συγγενείς μας», είπε ο Τζορτζ, από την πλευρά του. «Είδαμε ανθρώπους που είχαμε να δούμε πολλά χρόνια, οι οποίοι είχαν έρθει για να μας καλωσορίσουν».

Διαβάστε επίσης