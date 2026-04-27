Λονδίνο: Έφτιαξαν τιραμισού 440 μέτρων και έσπασαν το ρεκόρ Γκίνες - Βίντεο

Συμμετέχοντες και σεφ πανηγυρίζουν την κατάρριψη του παγκόσμιου ρεκόρ για το μεγαλύτερο τιραμισού, στο Δημαρχείο του Τσέλσι στο Λονδίνο, με το εντυπωσιακό γλυκό να φέρει αφιέρωση προς τη βασιλική οικογένεια

Snapshot Στο Λονδίνο καταρρίφθηκε το ρεκόρ για το μεγαλύτερο τιραμισού στον κόσμο, με μήκος 440,6 μέτρα.

Στην προσπάθεια συμμετείχαν πάνω από 100 Ιταλοί σεφ και χρησιμοποιήθηκαν 50.000 σαβαγιάρ και περισσότερα από 3.000 αυγά.

Το νέο ρεκόρ ξεπέρασε το προηγούμενο των 273,5 μέτρων που είχε καταγραφεί στο Μιλάνο.

Η κατασκευή του τιραμισού έγινε επιτόπου, μπροστά σε κοινό και κριτές των Ρεκόρ Γκίνες, οι οποίοι επιβεβαίωσαν επίσημα το νέο ρεκόρ.

Η προσπάθεια ήταν αφιερωμένη στη βασιλική οικογένεια και αποτελούσε μια συλλογική επιτυχία με έντονο το ομαδικό πνεύμα.

Το ρεκόρ για το μεγαλύτερο τιραμισού στον κόσμο καταρρίφθηκε στο Λονδίνο, με ένα εντυπωσιακό γλυκό μήκους 440,6 μέτρων. Η προσπάθεια πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο Τσέλσι το Σαββατοκύριακο, όπου περισσότεροι από 100 Ιταλοί σεφ συνεργάστηκαν για τη δημιουργία του.

Πώς καταρρίφθηκε το ρεκόρ

Το νέο ρεκόρ ξεπέρασε το προηγούμενο που είχε καταγραφεί στο Μιλάνο και έφτανε τα 273,5 μέτρα.

Σεφ εργάζονται για την παρασκευή του μεγαλύτερου τιραμισού στον κόσμο, μήκους άνω των 440 μέτρων, κατά τη διάρκεια της προσπάθειας κατάρριψης ρεκόρ στο Λονδίνο

Σύμφωνα με τους κανόνες των Ρεκόρ Γκίνες, το τιραμισού έπρεπε να παρασκευαστεί και να συναρμολογηθεί επιτόπου, μπροστά σε κοινό και κριτές.

Στιγμιότυπο από την προηγούμενη προσπάθεια κατάρριψης ρεκόρ στο Μιλάνο το 2019, όπου σεφ προετοιμάζουν το τότε μεγαλύτερο τιραμισού στον κόσμο

Για την κατασκευή του χρησιμοποιήθηκαν 50.000 σαβαγιάρ και περισσότερα από 3.000 αυγά, ενώ οι διαστάσεις του έπρεπε να πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια: ύψος τουλάχιστον 8 εκατοστά και πλάτος 15 εκατοστά.

??? Le record mondial du plus long tiramisu vient d’être pulvérisé : un collectif mené par des Italiens a réalisé une version géante de 300 mètres. pic.twitter.com/lKcJO8eH88 — AlertesInfos (@AlertesInfos) April 26, 2026

Κριτές των Ρεκόρ Γκίνες επιβεβαίωσαν επίσημα την Κυριακή. 26 Απριλίου, ότι το νέο ρεκόρ ανήκει πλέον στο Λονδίνο, επισφραγίζοντας την επιτυχία της διοργάνωσης.

Over 100 Italian pastry chefs broke the Guinness World Record for the longest tiramisu in London, producing a dessert measuring at over 1,440 feet long pic.twitter.com/0w6JB9aW0y — Reuters (@Reuters) April 27, 2026

Η ιδέα πίσω από την προσπάθεια

Πίσω από την πρωτοβουλία βρέθηκε ο Μίρκο Ρίτσι, ο οποίος είχε καταγράψει αντίστοιχο ρεκόρ το 2017 στην Ιταλία, πριν αυτό καταρριφθεί το 2019 από άλλη ομάδα.

Όπως ανέφερε, το τιραμισού αποτελεί «το πιο απίστευτο γλυκό που έχει εξαγάγει η Ιταλία», ενώ εξήγησε ότι η επιλογή του Ηνωμένου Βασιλείου για την προσπάθεια έγινε ως ένδειξη ευγνωμοσύνης προς τη χώρα.

NOW - World record for the world’s longest Tiramisu has been beaten by an Italian-led group at 984 feet or 300 meters long, defeating the previous record of 270 meters. pic.twitter.com/WGT8g1ljyj — Disclose.tv (@disclosetv) April 26, 2026

Το εντυπωσιακό γλυκό ήταν αφιερωμένο στον βασιλιά και τη βασιλική οικογένεια, με τους δημιουργούς να το διακοσμούν με ένα χρυσό στέμμα στην κορυφή του.

Το μυστικό ενός καλού τιραμισού

Ο σεφ Καρμέλο Καρνεβάλε εξήγησε ότι το «μυστικό» για ένα καλό τιραμισού βρίσκεται σε έναν ποιοτικό καφέ, μια σταθερή και πλούσια κρέμα, αλλά και - όπως τόνισε- πολλή αγάπη και πάθος.

Ένα ρεκόρ που ενώνει

Ο Μίρκο Ρίτσι ευχαρίστησε όλους όσοι συμμετείχαν στην προσπάθεια, τονίζοντας ότι πρόκειται για μια συλλογική επιτυχία.

«Αυτό το ρεκόρ ανήκει σε όλους μας», δήλωσε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας το ομαδικό πνεύμα που οδήγησε στην επίτευξή του.

