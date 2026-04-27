Λονδίνο: Έφτιαξαν τιραμισού 440 μέτρων και έσπασαν το ρεκόρ Γκίνες - Βίντεο

100 Ιταλοί σεφ χρησιμοποίησαν 50.000 σαβαγιάρ και πάνω από 3.000 αυγά

Επιμέλεια - Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου

Συμμετέχοντες και σεφ πανηγυρίζουν την κατάρριψη του παγκόσμιου ρεκόρ για το μεγαλύτερο τιραμισού, στο Δημαρχείο του Τσέλσι στο Λονδίνο, με το εντυπωσιακό γλυκό να φέρει αφιέρωση προς τη βασιλική οικογένεια

  • Στο Λονδίνο καταρρίφθηκε το ρεκόρ για το μεγαλύτερο τιραμισού στον κόσμο, με μήκος 440,6 μέτρα.
  • Στην προσπάθεια συμμετείχαν πάνω από 100 Ιταλοί σεφ και χρησιμοποιήθηκαν 50.000 σαβαγιάρ και περισσότερα από 3.000 αυγά.
  • Το νέο ρεκόρ ξεπέρασε το προηγούμενο των 273,5 μέτρων που είχε καταγραφεί στο Μιλάνο.
  • Η κατασκευή του τιραμισού έγινε επιτόπου, μπροστά σε κοινό και κριτές των Ρεκόρ Γκίνες, οι οποίοι επιβεβαίωσαν επίσημα το νέο ρεκόρ.
  • Η προσπάθεια ήταν αφιερωμένη στη βασιλική οικογένεια και αποτελούσε μια συλλογική επιτυχία με έντονο το ομαδικό πνεύμα.
Το ρεκόρ για το μεγαλύτερο τιραμισού στον κόσμο καταρρίφθηκε στο Λονδίνο, με ένα εντυπωσιακό γλυκό μήκους 440,6 μέτρων. Η προσπάθεια πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο Τσέλσι το Σαββατοκύριακο, όπου περισσότεροι από 100 Ιταλοί σεφ συνεργάστηκαν για τη δημιουργία του.

Πώς καταρρίφθηκε το ρεκόρ

Το νέο ρεκόρ ξεπέρασε το προηγούμενο που είχε καταγραφεί στο Μιλάνο και έφτανε τα 273,5 μέτρα.

τιραμισού - ρεκόρ γκίνες

Σεφ εργάζονται για την παρασκευή του μεγαλύτερου τιραμισού στον κόσμο, μήκους άνω των 440 μέτρων, κατά τη διάρκεια της προσπάθειας κατάρριψης ρεκόρ στο Λονδίνο

Σύμφωνα με τους κανόνες των Ρεκόρ Γκίνες, το τιραμισού έπρεπε να παρασκευαστεί και να συναρμολογηθεί επιτόπου, μπροστά σε κοινό και κριτές.

τιραμισού - μιλάνο- 2019

Στιγμιότυπο από την προηγούμενη προσπάθεια κατάρριψης ρεκόρ στο Μιλάνο το 2019, όπου σεφ προετοιμάζουν το τότε μεγαλύτερο τιραμισού στον κόσμο

Για την κατασκευή του χρησιμοποιήθηκαν 50.000 σαβαγιάρ και περισσότερα από 3.000 αυγά, ενώ οι διαστάσεις του έπρεπε να πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια: ύψος τουλάχιστον 8 εκατοστά και πλάτος 15 εκατοστά.

Κριτές των Ρεκόρ Γκίνες επιβεβαίωσαν επίσημα την Κυριακή. 26 Απριλίου, ότι το νέο ρεκόρ ανήκει πλέον στο Λονδίνο, επισφραγίζοντας την επιτυχία της διοργάνωσης.

Η ιδέα πίσω από την προσπάθεια

Πίσω από την πρωτοβουλία βρέθηκε ο Μίρκο Ρίτσι, ο οποίος είχε καταγράψει αντίστοιχο ρεκόρ το 2017 στην Ιταλία, πριν αυτό καταρριφθεί το 2019 από άλλη ομάδα.

Όπως ανέφερε, το τιραμισού αποτελεί «το πιο απίστευτο γλυκό που έχει εξαγάγει η Ιταλία», ενώ εξήγησε ότι η επιλογή του Ηνωμένου Βασιλείου για την προσπάθεια έγινε ως ένδειξη ευγνωμοσύνης προς τη χώρα.

Το εντυπωσιακό γλυκό ήταν αφιερωμένο στον βασιλιά και τη βασιλική οικογένεια, με τους δημιουργούς να το διακοσμούν με ένα χρυσό στέμμα στην κορυφή του.

Το μυστικό ενός καλού τιραμισού

Ο σεφ Καρμέλο Καρνεβάλε εξήγησε ότι το «μυστικό» για ένα καλό τιραμισού βρίσκεται σε έναν ποιοτικό καφέ, μια σταθερή και πλούσια κρέμα, αλλά και - όπως τόνισε- πολλή αγάπη και πάθος.

Ένα ρεκόρ που ενώνει

Ο Μίρκο Ρίτσι ευχαρίστησε όλους όσοι συμμετείχαν στην προσπάθεια, τονίζοντας ότι πρόκειται για μια συλλογική επιτυχία.

«Αυτό το ρεκόρ ανήκει σε όλους μας», δήλωσε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας το ομαδικό πνεύμα που οδήγησε στην επίτευξή του.

