Μάθιου Πέρι: Σε δημοπρασία τα προσωπικά αντικείμενά του και δύο έργα του Bansky

Ο Πέρι πάλευε με τον εθισμό για χρόνια, από την εποχή που έπαιζε στη σειρά «Friends», όταν έγινε ένας από τους μεγαλύτερους τηλεοπτικούς αστέρες της γενιάς του ως Τσάντλερ Μπινγκ.

Snapshot Δύο αυθεντικά έργα του Banksy, «το κορίτσι με το μπαλόνι» και το «Νόλα», που ανήκαν στον Μάθιου Πέρι, πωλήθηκαν σε δημοπρασία στις ΗΠΑ για 1,12 εκατ. ευρώ.

Συνολικά πωλήθηκαν 127 προσωπικά αντικείμενα του Μάθιου Πέρι, με έσοδα πάνω από 1,9 εκατ. ευρώ, που θα δοθούν στο Ίδρυμα Μάθιου Πέρι για την καταπολέμηση του στίγματος του εθισμού.

Ανάμεσα στα αντικείμενα που δημοπρατήθηκαν ήταν ένα κουκλάκι του χαρακτήρα του Πέρι στα «Φιλαράκια», ρακέτες τένις, αναμνηστικά από ταινίες Μπάτμαν και ψεύτικη ταυτότητα του «Τσάντλερ Μπινγκ».

Πωλήθηκε επίσης το αρχικό σενάριο του πιλοτικού επεισοδίου της σειράς «Friends», με τίτλο «Six of One», έναντι περίπου 46.298 ευρώ.

Τα αντικείμενα είχαν μεγάλη σημασία για τον Μάθιου Πέρι, όπως τόνισε ο ανώτερος διευθυντής της δημοπρασίας Brian Chanes. Snapshot powered by AI

Σε δημοπρασία στις ΗΠΑ πωλήθηκαν προσωπικά αντικείμενα του Μάθιου Πέρι και δύο αυθεντικά έργα του Banksy, τα οποία ανήκαν στον ηθοποιό.

Τα δύο έργα του Banksy πωλήθηκαν προς 1,12 εκατ. ευρώ. Πρόκειται για τα έργα «το κορίτσι με το μπαλόνι» και το «Νόλα» που βγήκαν σε δημοπρασία την Παρασκευή. Την ίδια ημέρα πωλήθηκαν ακόμη 127 αντικείμενα από την έπαυλη του ηθοποιού.

Το έργο του Bansky «Το κορίτσι με το μπαλόνι»

Τα έσοδα από τη δημοπρασία, που ανήλθαν σε περισσότερα από 1,9 εκατ. ευρώ, θα διατεθούν στο Ίδρυμα Μάθιου Πέρι, το οποίο ιδρύθηκε μετά το θάνατό του ηθοποιού με σκοπό την καταπολέμηση του στίγματος που συνοδεύει τον εθισμό και τη στήριξη της αποκατάστασης άλλων ατόμων.

Μεταξύ των άλλων αντικειμένων που δημοπρατήθηκαν ήταν ένα ειδικά κατασκευασμένο κουκλάκι με τον χαρακτήρα του Μάθιου Πέρι στα Φιλαράκια, περιοδικά, ρακέτες του τένις, αναμνηστικά από ταινίες του Μπάτμαν αλλά και μία ψεύτικη ταυτότητα που είχε φτιαχτεί για τον «Τσάντλερ Μπινγκ».

Το έργο «Νόλα» του Bansky

Ο Brian Chanes, ανώτερος διευθυντής της Heritage Auctions, είχε δηλώσει προηγουμένως στην εφημερίδα Daily Mail τη σημασία που είχαν τα αντικείμενα αυτά για τον Μάθιου Πέρι. «Η έκφραση ενθουσιασμού, υποστήριξης και λατρείας για τον Matt ήταν εκπληκτική», είπε.

Ένα αντίγραφο από τον αρχικό πιλότο της σειράς «Friends», με τον αρχικό τίτλο «Six of One», περιγράφει την βασική ιδέα της σειράς που έμελλε να μείνει στα τηλεοπτικά χρονικά ως μία από τις πλέον επιτυχημένες. «Αυτό ήταν το όνομα του “Friends”, το “Six of One”, πριν γίνει “Friends”, αλλά ουσιαστικά πρόκειται για ένα σχέδιο», είπε ο κ. Chanes για το σενάριο.

Η ψεύτικη ταυτότητα για τον «Τσάντλερ Μπινγκ»

Το σενάριο αναφέρει: «Έξι εργένηδες που ζουν στη Νέα Υόρκη: μια ιστορία για φίλους και εραστές, έπιπλα Ikea, καπουτσίνο, κακά ραντεβού, ισπανικές σαπουνόπερες και τον Mr Potato Head».

Επίσης προς πώληση ήταν το αρχικό σενάριο του πιλοτικού επεισοδίου του Six of One, το οποίο πωλήθηκε για σχεδόν 46,298 ευρώ.

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