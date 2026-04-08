Η «Βασίλισσα της Κεταμίνης» φυλακίστηκε για τον θάνατο του Μάθιου Πέρι

Ανθή Κουρεντζή

Η έμπορος ναρκωτικών που ήταν γνωστή ως «Ketamine Queen» που καταδικάστηκε για τον ρόλο της στον θάνατο από υπερβολική δόση του σταρ της σειράς Friends, Μάθιου Πέρι, καταδικάστηκε σε 15 χρόνια φυλάκιση.

Η Jasveen Sangha, 42 ετών, ήταν ένα από τα πέντε άτομα που δήλωσαν ότι ήταν ένοχα για τον ρόλο τους στον θάνατο του ηθοποιού το 2023, αλλά ήταν η μόνη της οποίας η συμφωνία ομολογίας ενοχής περιλάμβανε ρητή παραδοχή ότι τα ναρκωτικά που πούλησε προκάλεσαν τον θάνατό του.

Κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας για την επιβολή της ποινής, ο θετός πατέρας του ηθοποιού, Keith Morrison, απευθύνθηκε στο δικαστήριο αλλά και στην κατηγορούμενη.

Ο Morrison χαρακτήρισε τον Μάθιου Πέρι «έναν λαμπρό και ταλαντούχο άνθρωπο», προσθέτοντας ότι θα έπρεπε να «έχει ακόμη ένα κεφάλαιο στη ζωή του». Ο έμπειρος δημοσιογράφος συγκινήθηκε έντονα κατά τη διάρκεια της δήλωσής του.

«Λυπάμαι για σένα, δεσποινίς Sangha. Δεν σε μισώ. Είσαι όμως έμπορος ναρκωτικών», είπε.

Η Sangha φορούσε λευκή φόρμα κρατουμένης και είχε δεμένο τον αστράγαλό της με χειροπέδες. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σκούπιζε τα δάκρυά της με χαρτομάντιλα.

Απευθυνόμενη στο δικαστήριο, δήλωσε:
«Αναλαμβάνω πλήρως την ευθύνη», προσθέτοντας ότι ένιωσε «σαν να τραβήχτηκε το χαλί της ζωής κάτω από τα πόδια της».

Η Sangha, που έχει διπλή υπηκοότητα, Βρετανίας και ΗΠΑ, διατηρούσε ένα εξελιγμένο δίκτυο διακίνησης ναρκωτικών από ένα λεγόμενο «stash house», αποθήκη ναρκωτικών, στην κατοικία της στο North Hollywood. Σύμφωνα με ομοσπονδιακούς εισαγγελείς, εξυπηρετούσε «πελάτες υψηλού επιπέδου» και χρηματοδοτούσε έναν πολυτελή τρόπο ζωής από τα κέρδη της.

Στην ακροαματική διαδικασία παρευρέθηκαν μέλη της οικογένειας του ηθοποιού, μεταξύ των οποίων η μητέρα του, Suzanne Morrison, καθώς και οι θετοί γονείς του.

Σε γραπτή δήλωση προς το δικαστήριο πριν από την ανακοίνωση της ποινής, η Debbie Perry, Σύζυγος του πατέρα του ηθοποιού, John Bennett Perry, ανέφερε:

«Ο πόνος που προκάλεσες σε εκατοντάδες, ίσως και χιλιάδες ανθρώπους, είναι μη αναστρέψιμος. Δεν υπάρχει πια χαρά, ούτε φως στο παράθυρο. Δεν θα επιστρέψουν. Αυτή η σκέψη μας συνοδεύει κάθε μέρα. Δεν υπάρχει διαφυγή. Εσύ το προκάλεσες».

Και πρόσθεσε:
«Προς το δικαστήριο: παρακαλώ, επιβάλετε σε αυτή την άκαρδη γυναίκα τη μέγιστη ποινή φυλάκισης ώστε να μην μπορέσει να βλάψει άλλες οικογένειες όπως τη δική μας».

Οι εισαγγελείς ανέφεραν ότι η Sangha πούλησε στον Perry θανατηφόρα ποσότητα κεταμίνης, συγκεκριμένα 25 φιαλίδια του φαρμάκου έναντι 6.000 δολαρίων, μόλις τέσσερις ημέρες πριν από τον θάνατό του.

Ο Matthew Perry, ευρέως γνωστός για τον ρόλο του ως Chandler Bing στη σειρά Friends, βρέθηκε νεκρός σε υδρομασάζ στο σπίτι του στο Los Angeles στις 28 Οκτωβρίου 2023.

Ιατροδικαστής κατέληξε ότι ο θάνατός του προκλήθηκε από τις οξείες επιδράσεις της κεταμίνης, ενός αναισθητικού που χρησιμοποιείται στη χειρουργική.

Η Sangha είναι η τρίτη από τους πέντε κατηγορούμενους που έχουν καταδικαστεί για την υπόθεση.

Ο γιατρός Salvador Plasencia, ο οποίος πούλησε παράνομα κεταμίνη στον ηθοποιό και του έκανε ενέσεις, καταδικάστηκε σε δυόμισι χρόνια φυλάκιση.

Ο γιατρός Mark Chavez από το San Diego, που διατηρούσε κλινική κεταμίνης και προμήθευε τις δόσεις που κατέληγαν στον Perry, καταδικάστηκε σε οκτώ μήνες κατ’ οίκον περιορισμό και τρία χρόνια επιτήρησης.

Ο βοηθός του ηθοποιού, Kenneth Iwamasa, καθώς και ο Erik Fleming, έχουν επίσης δηλώσει ένοχοι και αναμένουν την ανακοίνωση της ποινής τους.

