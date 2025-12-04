Μάθιου Πέρι: Σε φυλάκιση 30 μηνών καταδικάστηκε γιατρός για την παράνομη προμήθεια κεταμίνης

Ο γιατρός είχε δηλώσει τον Ιούλιο την ενοχή του.

Μάθιου Πέρι: Σε φυλάκιση 30 μηνών καταδικάστηκε γιατρός για την παράνομη προμήθεια κεταμίνης
Associated Press
Γιατρός από την Καλιφόρνια καταδικάστηκε σήμερα σε φυλάκιση 30 μηνών και πρόστιμο 5.600 δολαρίων για την παράνομη προμήθεια κεταμίνης στον πρωταγωνιστή της δημοφιλούς τηλεοπτικής σειράς «Τα Φιλαράκια» («Friends») Μάθιου Πέρι, ενός ισχυρού ηρεμιστικού που προκάλεσε τον θάνατο του ηθοποιού από υπερβολική δόση το 2023.

Ο 44χρονος Σαλβαντόρ Πλασένσια, ο οποίος διατηρούσε κλινική στα περίχωρα του Λος Άντζελες, είχε δηλώσει τον Ιούλιο ένοχος σε ομοσπονδιακό δικαστήριο για τέσσερις κατηγορίες περί παράνομης διακίνησης του συνταγογραφούμενου αναισθητικού.

Matthew Perry

Φωτ. Αρχείου - Ο Δρ. Σαλβαδόρ Πλασένσια φεύγει από το δικαστήριο στο Λος Άντζελες στις 23 Ιουλίου 2025.

AP/Damian Dovarganes

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο Πλασένσια χορηγούσε και του πουλούσε κεταμίνη στον Πέρι, ακόμη και σε δημόσιους χώρους, ενώ είχε εκπαιδεύσει και τον βοηθό του ηθοποιού στη χορήγησή της ουσίας. Μέσα σε λιγότερο από δύο εβδομάδες φέρεται να πούλησε 20 φιαλίδια του φαρμάκου.

Η οικογένεια του Μάθιου Πέρι τον κατηγόρησε ότι εκμεταλλεύτηκε την εξάρτησή του για οικονομικό όφελος και παραβίασε τον όρκο του γιατρού. Ο Πλασένσια δήλωσε ένοχος, ζήτησε συγγνώμη, παρέδωσε την ιατρική του άδεια και του επιβλήθηκε επίσης πρόστιμο 5.600 δολαρίων.

Άλλα τέσσερα άτομα έχουν επίσης δηλώσει ένοχα και αναμένεται να καταδικαστούν, ενώ η υπόθεση αποκάλυψε εκτεταμένο παράνομο δίκτυο διακίνησης κεταμίνης στο Χόλιγουντ.

