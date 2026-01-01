Μαγευτικές εικόνες από τα χιονισμένα ορεινά της Κρήτης και τα χωριά της Μυτιλήνης

Χιονόπτωση σημειώθηκε την Πρωτοχρονιά σε αρκετές περιοχές της χώρας. Το χειμωνιάτικο σκηνικό συνοδευόταν και από τσουχτερό κρύο.

Στο νησί της Μυτιλήνης οι κάτοικοι των ορεινών χωριών ξύπνησαν σε ένα κατάλευκο τοπίο καθώς οι χαμηλές θερμοκρασίες σε συνδυασμό με τους ισχυρούς βοριάδες, που επικρατούν από το βράδυ της παραμονής, είχαν ως αποτέλεσμα να σημειωθούν χιονοπτώσεις.

Χωριά όπως η Βατούσα, η Φίλια, η Άντισσα, αλλά και σε άλλα σημεία κυρίως της δυτικής πλευράς του νησιού είδαν «άσπρη» την πρώτη μέρα του νέου έτους, χωρίς όμως να δημιουργηθούν σοβαρά προβλήματα. Από τη διάρκεια της νύχτας, η Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας του Δήμου βρισκόταν σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής, ώστε να αντιμετωπιστούν πιθανά ζητήματα στο οδικό δίκτυο λόγω της κακοκαιρίας.

Ο αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας Δυτικής Λέσβου, Ανδρέας Αξής, με σχετική ανάρτησή του ευχαρίστησε τους εργαζόμενους της υπηρεσίας, οι οποίοι εργάστηκαν τόσο την παραμονή όσο και ανήμερα της Πρωτοχρονιάς, συμβάλλοντας στη διατήρηση της ομαλής κυκλοφορίας και στην άμεση διαχείριση των καιρικών φαινομένων.

Χιονόπτωση σημειώθηκε επίσης και στο νησί της Λήμνου

«Μαγεύουν» οι εικόνες από τα χιονισμένα ορεινά της Κρήτης

Ποδαρικό με χιόνια έκανε η νέα χρονιά και στην Κρήτη στα ορεινά φέροντας μαζί του ως δώρο και βροχοπτώσεις.

Οι εικόνες από τον Ψηλορείτη και τα ορεινά των Ανωγείων μαγεύουν. Το «λευκό πέπλο» δημιουργεί πανέμορφο τοπίο και χειμωνιάτικο σκηνικό.

