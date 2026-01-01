Πώς ξεκίνησε το γνωστό πρωτοχρονιάτικο έθιμο του «ποδαρικού»

Αρκετός κόσμος είναι ιδιαίτερα προσεκτικός μέχρι και στις ημέρες μας για το ποιος θα κάνει «ποδαρικό» στο σπίτι τους τη νέα χρονιά.

Τα τηλεφωνήματα ξεκινούν από την παραμονή της Πρωτοχρονιάς σε ανθρώπους που οι ιδιοκτήτες θεωρούν τυχερούς προκειμένου να «κλέψουν» λίγο από αυτήν την τύχη για τη νέα χρονιά.

Ο καλεσμένος κάνει ποδαρικό και τότε τον βάζουν να πατήσει ένα σίδερο για να είναι όλοι σιδερένιοι και γεροί μέσα στο σπίτι στη διάρκεια του καινούργιου χρόνου. Η νοικοκυρά φιλεύει τον άνθρωπο που κάνει ποδαρικό για το καλό του χρόνου. Συνήθως, του δίνει μήλα ή καρύδια και μία κουταλιά γλυκό κυδώνι ή ότι άλλο γλυκό έχει φτιάξει για τις γιορτές. Σε άλλη εκδοχή του εθίμου, δεν λείπει και το χρηματικό αντίτιμο.

Το έθιμο κρατά εδώ και αιώνες. Χαρακτηριστικοί είναι οι λόγου του επισκόπου Νύσσης Γρηγορίου για τους Βυζαντινούς. Όπως έγραφε την Πρωτοχρονιά οι Βυζαντινοί «δεξιάς τινας συντυχίας επετήδευον», δηλαδή να συναντήσουν ή να δεχθούν στο σπίτι τους πρόσωπο που, όπως νόμιζαν, θα τους έφερνε ευτυχία.

Σε άλλη εκδοχή του εθίμου στην Αμοργό το ποδαρικό συνηθίζεται να γίνεται από κάποιο μέλος της οικογένειας που ζει στο σπίτι αμέσως μόλις γυρίσουν από την εκκλησία. Κρατώντας ένα εικονισματάκι στο χέρι, μπαίνει δύο βήματα μέσα, λέγοντας: «Μέσα καλό». Γυρίζει μετά πίσω και λέει: «Όξω κακό». Αυτό επαναλαμβάνεται τρεις φορές. Τέλος, λέγοντας πάλι «Μέσα καλό», ρίχνει ένα ρόδι για να σπάσει μέσα στο σπίτι και μπαίνει με ευχές για καλή χρονιά.