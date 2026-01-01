Ο χάρτης με τις 10 υψηλότερες και 10 χαμηλότερες θερμοκρασίες το 2025

Πού σημειώθηκε η χαμηλότερη θερμοκρασία το 2025 και σε ποια περιοχή ο υδράργυρος «άγγιξε» τους 46℃;

Ο χάρτης με τις 10 υψηλότερες και 10 χαμηλότερες θερμοκρασίες το 2025
Το meteo.gr / Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών παρουσίασε τα μετεωρολογικά στοιχεία του έτους που μας πέρασε, καθώς και τα ρεκόρ βροχόπτωσης και θερμοκρασιών που κατεγράφησαν μέσα στο 2025.

Μερικά από αυτά είναι:

  • 8℃, η υψηλότερη θερμοκρασία του έτους στη Σκάλα Μεσσηνίας, στις 25 Ιουλίου 2025.
  • –11.8℃, η χαμηλότερη θερμοκρασία του έτους (εκτός χιονοδρομικών κέντρων και δολινών) στο Οχυρό Νευροκοπίου, στις 22 Φεβρουαρίου 2025.
  • –16.3℃ η χαμηλότερη θερμοκρασία στο Χιονοδρομικό Κέντρο Καϊμακτσαλάν στις 31 Δεκεμβρίου 2025.
  • 326 χιλιοστά το μεγαλύτερο ημερήσιο ύψος βροχής του έτους στις 21 Νοεμβρίου στον Καταρράκτη Άρτας.
  • 202 χιλιοστά ετήσιο ύψος βροχής στην Πετάλεια Κέρκυρας.

Το καλοκαίρι του 2025 ήταν το τρίτο θερμότερο στην ιστορία της χώρας.

Στους χάρτες που ακολουθούν, παρουσιάζονται οι 10 μεγαλύτερες μέγιστες και οι 10 μικρότερες ελάχιστες θερμοκρασίες (πλην χιονοδρομικών κέντρων και δολινών) καθώς και τα 10 μεγαλύτερα και τα 10 μικρότερα ετήσια ύψη βροχόπτωσης για το 2025.

meteo.jpg
met.jpg

Πέραν των παραπάνω αριθμών, οι δώδεκα μήνες του έτους είχαν τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

Ο Ιανουάριος ήταν ένας πολύ θερμός μήνας με θετικές αποκλίσεις θερμοκρασίας από τις κανονικές τιμές σε όλα τα γεωγραφικά διαμερίσματα της χώρας.

Ο Φεβρουάριος ήταν ένας ψυχρός μήνας με σημαντικές αρνητικές αποκλίσεις θερμοκρασίας από τις κανονικές τιμές σε όλα τα γεωγραφικά διαμερίσματα της χώρας.

Ο Μάρτιος ήταν ένας θερμός μήνας με θερμοκρασίες υψηλότερες από τις κανονικές τιμές σε όλα τα γεωγραφικά διαμερίσματα της χώρας. Πολύ υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες σημειώθηκαν μέσα στο δεύτερο δεκαήμερο του μήνα.

Ο Απρίλιος ήταν ένας ψυχρός μήνας με αρνητικές αποκλίσεις θερμοκρασίας από τις κανονικές τιμές σε όλα τα γεωγραφικά διαμερίσματα της χώρας.

Ο Μάιος ήταν ένας μήνας με θερμοκρασίες κοντά στις κανονικές τιμές. Πολύ σημαντικό επεισόδιο μεταφοράς αφρικανικής σκόνης επηρέασε τη νότια ηπειρωτική χώρα και την Κρήτη, στις 17 Μαΐου 2025.

Ο Ιούνιος ήταν ένας πολύ θερμός μήνας με σημαντικές θετικές αποκλίσεις θερμοκρασίας από τις κανονικές τιμές σε όλα τα γεωγραφικά διαμερίσματα της χώρας. Σημειώνεται επίσης ο πολύ μεγάλος αριθμός ημερών με ισχυρά μελτέμια στο Αιγαίο (24 από τις 30 ημέρες του μήνα).

Ο Ιούλιος ήταν ένας πολύ θερμός μήνας με πολύ σημαντικές θετικές αποκλίσεις θερμοκρασίας από τις κανονικές τιμές σε όλα τα γεωγραφικά διαμερίσματα της χώρας. Από τις 14 ως τις 28 Ιουλίου (με εξαίρεση το διήμερο 18 – 19/07) σημειώθηκαν πολύ υψηλές θερμοκρασίες σε όλη τη χώρα.

Ο Αύγουστος ήταν ένα μήνας με θερμοκρασίες κοντά στις κανονικές τιμές. Ισχυρά μελτέμια έπνεαν στο Αιγαίο τις 21 από τις 31 ημέρες του μήνα.

Ο Σεπτέμβριος ήταν ένας μήνας με θερμοκρασίες ελαφρώς υψηλότερες από τις κανονικές τιμές σε όλα σχεδόν τα γεωγραφικά διαμερίσματα της χώρας.

Ο Οκτώβριος ήταν ένας ψυχρός μήνας με αρνητικές αποκλίσεις θερμοκρασίας από τις κανονικές τιμές σε όλα τα γεωγραφικά διαμερίσματα της χώρας.

Ο Νοέμβριος ήταν ένας θερμός μήνας με θετικές αποκλίσεις θερμοκρασίας από τις κανονικές τιμές σε όλα σχεδόν τα γεωγραφικά διαμερίσματα της χώρας. Πολύ μεγάλα ύψη βροχής σημειώθηκαν κυρίως στη δυτική και βορειοδυτική Ελλάδα.

Ο Δεκέμβριος ήταν ένας μήνας με θερμοκρασίες ελαφρώς υψηλότερες από τις κανονικές τιμές. Μεγάλα ύψη βροχής σημειώθηκαν κυρίως σε περιοχές της ανατολικής και νότιας Ελλάδας.

