Δώρο ζωής ανήμερα της Πρωτοχρονιάς από 44χρονο στη Θεσσαλονίκη

Δώρο ζωής έναν συμπολίτη μας έκανε η οικογένεια ενός 44χρονου, κλινικά νεκρού, ανήμερα της Πρωτοχρονιάς που νοσηλευόταν στο νοσοκομείο Άγιος Δημήτριος της Θεσσαλονίκης.

Ο 44χρονος νοσηλευόταν με εγκεφαλική αιμορραγία στη ΜΕΘ του νοσοκομείου και όταν επιβεβαιώθηκε ότι ήταν εγκεφαλικά νεκρός οι συγγενείς του πήραν την γενναία απόφαση να δωρίσουν τα όργανά του.

Οι διαδικασίες για τη δωρεά του ήπατος και των δύο νεφρών ξεκίνησε στις 4 τα ξημερώματα της Πρωτοχρονιάς με τους μεταμοσχευτές του Ιπποκράτειου νοσοκομείου να προχωρούν στην αφαίρεση των οργάνων του.

Όπως αναφέρει το Voria.gr, 50χρονος ασθενής από την κλινική Μεταμοσχεύσεων του Ιπποκράτειου, υποβάλλεται σε μεταμόσχευση ήπατος, ενώ για του δύο νεφρούς έχουν ήδη βρεθεί πιθανοί λήπτες, για τους οποίους γίνονται εξετάσεις προκειμένου να διαπιστωθεί η συμβατότητά τους.

Το θέμα σχολίασε και ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, ο οποίος σε ανάρτησή του στα social media, έκανε λόγο γαι μεγαλείο ψυχής από την οικογένεια του δράστη

«Αξίζει να το αναφέρω μέρα που είναι σήμερα πως κάποιοι άνθρωποι αποδεικνύουν το μεγαλείο της ψυχής χαρίζοντας μέσα από την απώλεια του ανθρώπου τους ζωή σε άλλους. Αλλαγή του χρόνου λοιπόν, στις 04:00 τα ξημερώματα από τους μεταμοσχευτές του Ιπποκρατείου στη Θεσσαλονίκη, θα πραγματοποιηθεί αφαίρεση οργάνων από 44 χρονών άνδρα ο οποίος νοσηλεύεται στην ΜΕΘ του Αγίου Δημητρίου ο οποίος είναι δυστυχώς εγκεφαλικά νεκρός! Την Πρωτοχρονιά λοιπόν κάποιοι συνάνθρωποι μας θα λάβουν το δώρο της ζωής. Συγχαρητήρια στο προσωπικό των νοσοκομείων μας που εργάζονται χωρίς ωράρια, χωρίς αργίες, χωρίς τις οικογένειες τους, αλλά εντέλει μέσα από τις πράξεις τους χαρίζουν ζωή!!!», ανέφερε στην ανάρτησή του στο Χ ο υπουργός Υγείας.

