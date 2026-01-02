Βραζιλία: Στην φυλακή επιστρέφει μετά από επίπονη εγχείρηση ο πρώην πρόεδρος Μπολσονάρου

Ο Μπολσονάρου υποφέρει από τις συνέπειες της επίθεσης που δέχτηκε το 2018, όταν ένας άνδρας τον μαχαίρωσε στην κοιλιακή χώρα, κατά τη διάρκεια προεκλογικής συγκέντρωσης.

Newsbomb

Βραζιλία: Στην φυλακή επιστρέφει μετά από επίπονη εγχείρηση ο πρώην πρόεδρος Μπολσονάρου

Ο πρώην πρόεδρος της Βραζιλίας Ζαΐρ Μπολσονάρο στέκεται στην είσοδο του σπιτιού του, όπου βρίσκεται σε κατ' οίκον περιορισμό, στη Μπραζίλια της Βραζιλίας, Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου 2025

AP/Luis Nova
ΚΟΣΜΟΣ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Στη φυλακή μετέβη ξανά ο πρώην πρόεδρος της Βραζιλίας, Ζαΐχ Μπολσονάρου, αφού έλαβε εξιτήριο από νοσοκομείο της Μπραζίλια χθες

Ο 70χρονος πρώην πρόεδρος της χώρας είχε εισαχθεί στο νοσοκομείο την περασμένη εβδομάδα, προκειμένου να υποβληθεί σε χειρουργικές επεμβάσεις για την αντιμετώπιση κήλης και επίμονου λόξυγγα. Οι επεμβάσεις πραγματοποιήθηκαν κατόπιν άδειας του Ανώτατου Δικαστηρίου, έπειτα από σχετικό αίτημα των συνηγόρων του.

Ο Μπολσονάρου υποφέρει από τις συνέπειες της επίθεσης που δέχτηκε το 2018, όταν ένας άνδρας τον μαχαίρωσε στην κοιλιακή χώρα, κατά τη διάρκεια προεκλογικής συγκέντρωσης. Τα επόμενα χρόνια υποβλήθηκε σε πολλές, σοβαρές επεμβάσεις.

Μετά το εξιτήριο, ο Μπολσονάρου μεταφέρθηκε στην Ομοσπονδιακή Αστυνομική Εποπτεία στην Μπραζίλια, όπουεκτίει ποινή κάθειρξης 27 ετών μετά την καταδίκη του για τον σχεδιασμό πραξικοπήματος.

Νωρίτερα την ίδια ημέρα, ο δικαστής του Ανώτατου Δικαστηρίου, Αλεξάντρ ντε Μοράες, απέρριψε αίτημα της υπεράσπισης για μετατροπή της ποινής σε «ανθρωπιστικό κατ’ οίκον περιορισμό», κρίνοντας ότι η κατάσταση της υγείας του πρώην προέδρου δεν δικαιολογεί τέτοιο μέτρο.

Η υπόθεση Μπολσονάρου εξακολουθεί να προκαλεί έντονες πολιτικές αντιδράσεις στη Βραζιλία, με τους υποστηρικτές του να καταγγέλλουν πολιτική δίωξη και τους επικριτές του να κάνουν λόγο για απόδοση δικαιοσύνης απέναντι σε απόπειρα υπονόμευσης της δημοκρατίας.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
02:04ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΔΕΗ:Οι τιμοκατάλογοι για τον Ιανουάριο 2026 αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα

01:40ΚΟΣΜΟΣ

Γκάμπια: Τουλάχιστον επτά νεκροί και άγνωστος αριθμός αγνοουμένων από βύθιση πλοιαρίου

01:15ΚΟΣΜΟΣ

Βραζιλία: Στην φυλακή επιστρέφει μετά από επίπονη εγχείρηση ο πρώην πρόεδρος Μπολσονάρου

00:50ΚΟΣΜΟΣ

Σάλος στις ΗΠΑ με «σομαλικούς παιδικούς σταθμούς» φαντάσματα που λάμβαναν επιχορηγήσεις

00:38ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Premier League: Πρωτοχρονιάτικο καρέ ισοπαλιών, γκέλες για Λίβερπουλ και Μάντσεστερ Σίτι

00:23ΚΟΣΜΟΣ

Δύο νεκροί από πυροτεχνήματα στην Ολλανδία - Ιστορική εκκλησία στο Άμστερνταμ καταστράφηκε

23:50ΚΟΣΜΟΣ

Τρομακτικό ατύχημα στην Κωνσταντινούπολη: Αυτοκίνητο γλίστρησε στο χιόνι παρασύροντας παιδιά

23:41ΚΟΣΜΟΣ

Παρέμβαση Ρωσίας στις ΗΠΑ για το πετρελαιοφόρο: Ζητά να σταματήσει την καταδίωξη

23:35ΕΛΛΑΔΑ

Σοβαρό τροχαίο στην Πρέβεζα: 65χρονος τραυματίας μετά από εκτροπή μοτοσικλέτας

23:35ΚΟΣΜΟΣ

Πρώτο διάγγελμα Μαμντάνι: Να δείξουμε στον κόσμο ότι «η αριστερά μπορεί να κυβερνήσει»

23:20ΚΟΣΜΟΣ

Κραν Μοντανά: Η Γαλλία άρχισε να παραλαμβάνει τραυματίες

23:05ΕΡΓΑΣΙΑ

Σε ισχύ από σήμερα το νέο πειθαρχικό δίκαιο για τους δημοσίους υπαλλήλους

22:50ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα θα μοιράσει στην κλήρωση της Κυριακής

22:48ΜΠΑΣΚΕΤ

«Τρέχει» για σέντερ η Παρτίζαν, η Μακάμπι θέλει Τζόουνς γράφουν στο Ισραήλ

22:36ΚΟΣΜΟΣ

Περού: Τρεις νεκροί, 7 αγνοούμενοι σε επίθεση σε ανθρακωρύχους

22:21ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Τουλάχιστον 3 νεκροί από χιονοστιβάδες σε Ερζερούμ και Βαν

22:09ΜΠΑΣΚΕΤ

Euroleague: Το μήνυμα για το ντέρμπι από το Telekom Center Athens

22:06ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 1/1/2026: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 7.800.000 ευρώ

21:50ΕΛΛΑΔΑ

Άρτα: Κρίσιμες οι επόμενες ώρες για τον 16χρονο που τραυματίστηκε από πυροβολισμό στο κεφάλι - Πώς συνέβη το ατύχημα

21:35ΕΛΛΑΔΑ

Σοβαρό τροχαίο στη Λάρισα με δύο τραυματίες - Σε σοβαρή κατάσταση με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις ένας άνδρας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
12:23ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Δυσάρεστα νέα για το 2026 - Αναμένεται να είναι από τις θερμότερες χρονιές της Ιστορίας

20:53ΕΛΛΑΔΑ

Αθηνών-Λαμίας: Πεζός κινείτο επί χιλιόμετρα, μόνος, κάνοντας "ζιγκ-ζαγκ" στην εθνική οδό!

11:43WHAT THE FACT

Ερεύνησαν την Ανταρκτική και βρήκαν 300 υποβρύχιες κατασκευές σε βάθος έως 4.000 μέτρων

17:34ΚΟΣΜΟΣ

Explainer: Τι είναι το flashover που οδήγησε στον όλεθρο του Κραν Μοντανά;

21:20ΚΟΣΜΟΣ

Κραν Μοντανά - Όταν η χαρά μετατράπηκε σε εφιάλτη: Συγκλονιστική περιγραφή Ελληνίδας για την τραγωδία - Στους 47 οι νεκροί, βίντεο-ντοκουμέντο

09:54TRAVEL

Αυτό είναι το χωριό της Λάρισας που μοιάζει να αιωρείται ανάμεσα σε δύο κόσμους

21:50ΕΛΛΑΔΑ

Άρτα: Κρίσιμες οι επόμενες ώρες για τον 16χρονο που τραυματίστηκε από πυροβολισμό στο κεφάλι - Πώς συνέβη το ατύχημα

13:33LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Με ποιο κανάλι άλλαξαν χρόνο οι τηλεθεατές;

13:57ΚΟΣΜΟΣ

Ανταρκτική: Επιστήμονες τοποθέτησαν κάμερα σε πλάτη πιγκουίνου και κατέγραψαν την καθημερινότητα του - Δείτε το μαγευτικό βίντεο

19:37ΕΛΛΑΔΑ

Αργίες: Τι ισχύει για τις 2 Ιανουαρίου – Θα ανοίξουν καταστήματα, σούπερ μάρκετ, τράπεζες;

12:19ΚΑΙΡΟΣ

Χιόνια στα νησιά: «Είδαν άσπρη μέρα» Νάξος, Τήνος, Σαμοθράκη, Λήμνος

09:16ΕΛΛΑΔΑ

Λουτράκι: Kαρχαρίας κολυμπάει σε ρηχά νερά δίπλα στην παραλία

15:27ΕΛΛΑΔΑ

«Διαλύθηκε» το μπλόκο των αγροτών στα Πράσινα Φανάρια Θεσσαλονίκης - Τα επόμενα βήματα τους

18:07LIFESTYLE

Μαζωνάκης: Νέα μαρτυρία-κλειδί για τις σχέσεις του τραγουδιστή με τον Στέφανο Παπαδόπουλο

14:15LIFESTYLE

Stranger Things: Μήπως χάσαμε τη μεγαλύτερη ανατροπή της 5ης σεζόν;

01:15ΚΟΣΜΟΣ

Βραζιλία: Στην φυλακή επιστρέφει μετά από επίπονη εγχείρηση ο πρώην πρόεδρος Μπολσονάρου

18:28ΜΠΑΣΚΕΤ

Αταμάν: «Κατακτήσαμε τα πάντα, δεν τους νικήσαμε στη Euroleague – Μένουν Γιούρτσεβεν και Φαρίντ»

18:21ΚΟΣΜΟΣ

Αφιέρωμα: 8 τραγωδίες σε δέκα χρόνια σαν κι αυτή του Κραν Μοντανά

17:22ΚΟΣΜΟΣ

Κίνα: Ο Σι Τζινπίνγκ υπόσχεται επανένωση με την Ταϊβάν και μία «νέα παγκόσμια τάξη»

20:38ΚΑΙΡΟΣ

Από τον παγετό στον νοτιά: Αλλάζει ραγδαία το σκηνικό του καιρού μετά την Πρωτοχρονιά

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ