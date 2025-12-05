Βραζιλία: Τον γιο του έχρισε ως πολιτικό του διάδοχο ο Μπολσονάρο - Υποψήφιος πρόεδρος το 2026

Ο γερουσιαστής Φλάβιο Μπολσονάρο, γιος του πρώην προέδρου της Βραζιλίας Ζαΐχ Μπολσονάρο, ανακοίνωσε την Παρασκευή (05/12) ότι ο πατέρας του, που εκτίει ποινή κάθειρξης 27 ετών για απόπειρα πραξικοπήματος, τον όρισε πολιτικό διάδοχό του, ενόψει των προεδρικών εκλογών, τον Οκτώβριο του 2026.

«Συναισθάνομαι τη μεγάλη ευθύνη και επιβεβαιώνω την απόφαση του μεγαλύτερου πολιτικού και ηθικού ηγέτη της Βραζιλίας, του Ζαΐχ Μπολσονάρο, να μου εμπιστευτεί την αποστολή να συνεχίσω το σχέδιό μας για το έθνος» ανέφερε ο μεγαλύτερος γιος του δεξιού πολιτικού, με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ. Εφόσον το Φιλελεύθερο Κόμμα επικυρώσει την υποψηφιότητά του, ο 44χρονος Φλάβιο Μπολσονάρο θα αντιμετωπίσει στις εκλογές τον απερχόμενο πρόεδρο Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα. Ο τελευταίος επιβεβαίωσε τον Οκτώβριο ότι θα διεκδικήσει και τέταρτη θητεία.

«Δεν θα μείνω με σταυρωμένα τα χέρια όταν βλέπω την ελπίδα των οικογενειών να σβήνει και τη δημοκρατία μας να πεθαίνει», πρόσθεσε ο Φλάβιο.

É com grande responsabilidade que confirmo a decisão da maior liderança política e moral do Brasil, Jair Messias Bolsonaro, de me conferir a missão de dar continuidade ao nosso projeto de nação.



Eu não posso, e não vou, me conformar ao ver o nosso país caminhar por um tempo de… pic.twitter.com/vBvHS7M0hJ — Flavio Bolsonaro (@FlavioBolsonaro) December 5, 2025

Η ανακοίνωση αυτή έγινε ενώ επικρατούσε αβεβαιότητα για το ποιος θα ήταν ο υποψήφιος των συντηρητικών στις προεδρικές εκλογές. Το χρίσμα διεκδικούσαν μεταξύ άλλων ο κυβερνήτης της Πολιτείας του Σάο Πάουλο, Ταρκίσιο ντε Φρέιτας και η πρώην πρώτη κυρία Μισέλ Μπολσονάρο.

Ο πρώην πρόεδρος έχει άλλους τρεις γιους, που επίσης ασχολούνται με την πολιτική. Ο ένας, ο βουλευτής Εντουάρντο Μπολσονάρο, έχει εγκατασταθεί εδώ και πολλούς μήνες στις ΗΠΑ και ασκεί πιέσεις στην κυβέρνηση Τραμπ να παρέμβει υπέρ του πατέρα του. Οι δύο άλλοι γιοι, ο Κάρλος και ο Ζαΐχ Ρενάν, είναι δημοτικοί σύμβουλοι.

Ο Ζαΐχ Μπολσονάρο καταδικάστηκε τον Σεπτέμβριο σε κάθειρξη 27 ετών αφού κρίθηκε ένοχος για συνωμοσία με σκοπό να παραμείνει στην εξουσία όποιο και αν ήταν το αποτέλεσμα των εκλογών του 2022, στις οποίες ηττήθηκε από τον Λούλα. Αρχικά είχε τεθεί σε κατ’ οίκον περιορισμό αλλά από τις 22 Νοεμβρίου κρατείται στην έδρα της Ομοσπονδιακής Αστυνομίας στην Μπραζίλια αφού προσπάθησε να κόψει το ηλεκτρονικό βραχιολάκι που φορούσε. Οι δικηγόροι του ζητούν να του επιτραπεί να επιστρέψει στο σπίτι του για να εκτίσει την ποινή του, λόγω των προβλημάτων υγείας που αντιμετωπίζει από το 2018, όταν δέχτηκε επίθεση με μαχαίρι σε προεκλογική συγκέντρωση και έκτοτε υποβλήθηκε σε πολλές σοβαρές χειρουργικές επεμβάσεις. Πρόσφατα εξάλλου διαγνώστηκε με καρκίνο του δέρματος.

