Θρίλερ με τον θάνατο της «αληθινής Barbie» - «Ήταν δολοφονία, όχι κοκαΐνη» ισχυρίζεται η οικογένεια

Ο θάνατος της 31χρονης influencer Barbara Jankavski, που είχε υποβληθεί σε σχεδόν 30 πλαστικές επεμβάσεις για να μεταμορφωθεί σε «ανθρώπινη Barbie», βρίσκεται ξανά στο μικροσκόπιο των αρχών της Βραζιλίας.

Οι αστυνομικές αρχές αναμένεται να ανακοινώσουν πως η νεαρή γυναίκα υπέστη καρδιακή ανακοπή μετά από κατανάλωση κοκαΐνης. Ωστόσο, η υπόθεση παίρνει νέα τροπή, καθώς ειδικό δικαστήριο που χειρίζεται εγκλήματα κατά της ανθρώπινης ζωής ετοιμάζεται να αναλάβει την έρευνα.

Τα βραζιλιάνικα ΜΜΕ αποκαλύπτουν πως οι γονείς της Barbara ζητούν να γίνει νέα νεκροτομή, ακόμη και εκταφή, προκειμένου να εξεταστούν εκ νέου σημάδια που θεωρούνται ύποπτα.

Σύμφωνα με την οικογένεια, υπήρχαν ενδείξεις βίας στο σώμα της — τραύματα στον λαιμό, στα πόδια και στο μάτι — τα οποία αρχικά αποδόθηκαν σε πτώση λίγο πριν πεθάνει. Παράλληλα, υποστηρίζουν ότι δεν έγινε συλλογή γενετικού υλικού κάτω από τα νύχια της, ούτε εξετάστηκαν τα κινητά τηλέφωνα της ίδιας και των τριών ατόμων που βρίσκονταν στο ίδιο σπίτι.

Ο δικηγόρος που κάλεσε το ασθενοφόρο

Η Barbara εντοπίστηκε νεκρή στις 2 Νοεμβρίου στο σπίτι του 51χρονου δικηγόρου Renato de Vitto στο Σάο Πάολο. Εκείνος ισχυρίστηκε ότι την είχε καλέσει με πληρωμή για σεξ και ότι οι δυο τους είχαν κάνει χρήση ναρκωτικών πριν εκείνη αποκοιμηθεί με τα εσώρουχα μπροστά στην τηλεόραση.

Όπως είπε, προσπάθησε για εννέα λεπτά να την επαναφέρει πριν καλέσει τις αρχές. Στο σπίτι βρίσκονταν ακόμη δύο άτομα, ανάμεσά τους μια φίλη του ιδιοκτήτη, η οποία κατέθεσε ότι η Barbara είχε πέσει νωρίτερα και είχε τραυματιστεί.

Η ακριβή μεταμόρφωση και η διαδικτυακή περσόνα της

Η Barbara είχε ξοδέψει περίπου 42.000 λίρες για επεμβάσεις που θα την έφερναν πιο κοντά στην εικόνα της Barbie. Είχε αφαιρέσει δύο πλευρά, είχε κάνει λιποαναρρόφηση στον λαιμό,ρινοπλαστική και επεμβάσεις με σιλικόνη, ακόμη και κατά την περίοδο της πανδημίας.

Με 57.000 ακόλουθους στο Instagram, μοιραζόταν ανοιχτά την πορεία της, δημοσιεύοντας φωτογραφίες πριν και μετά, αλλά και στιγμές όπου εμφανιζόταν πρησμένη και μελανιασμένη, κάνοντας χιούμορ για την «αόρατη» επούλωση.

Η είδηση του θανάτου της προκάλεσε σοκ στους θαυμαστές της, με δεκάδες μηνύματα θλίψης να συγκεντρώνονται στα κοινωνικά δίκτυα.

Η οικογένειά της δηλώνει αποφασισμένη να μάθει τι πραγματικά συνέβη και να αποδείξει αν ο θάνατός της δεν ήταν ατύχημα αλλά αποτέλεσμα βίαιης πράξης.