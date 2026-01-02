Σάλος στις ΗΠΑ με «σομαλικούς παιδικούς σταθμούς» φαντάσματα που λάμβαναν επιχορηγήσεις

Σάλος έχει ξεσπάσει στις ΗΠΑ με τις δηλώσεις του γενικού εισαγγελέα της πολιτείας της Washington, Nick Brown, που προειδοποίησε ανεξάρτητους δημοσιογράφους και πολίτες-ερευνητές να σταματήσουν τις επιτόπιες επισκέψεις και τις καταγραφές σε σπίτια και δομές που εμφανίζονται ως σομαλικοί παιδικοί σταθμοί, προειδοποιώντας ακόμη και για το ενδεχόμενο κατηγοριών σχετικών με «εγκλήματα μίσους». Όπως ανέφερε, η πολιτεία έχει δεχθεί αναφορές από μέλη της σομαλικής κοινότητας που μιλούν για παρενόχληση και ατεκμηρίωτες κατηγορίες περί απάτης.

Το ζήτημα πήρε διαστάσεις μετά από βίντεο του YouTuber Nick Shirley, που είδαν δεκάδες εκατομμύρια άνθρωποι - έχει καταγράψει 134,5 εκατομμύρια προβολές - ο οποίος παρουσίασε μια σειρά από κρατικά χρηματοδοτούμενους παιδικούς σταθμούς σομαλικής κοινότητας στη Μινεάπολη που, όπως υποστήριξε, φαίνονταν εγκαταλελειμμένοι, κατηγορώντας μάλιστα τον κυβερνήτη Tim Walz ότι γνώριζε για πιθανή απάτη.

? Here is the full 42 minutes of my crew and I exposing Minnesota fraud, this might be my most important work yet. We uncovered over $110,000,000 in ONE day. Like it and share it around like wildfire! Its time to hold these corrupt politicians and fraudsters accountable



We ALL… pic.twitter.com/E3Penx2o7a — Nick shirley (@nickshirleyy) December 26, 2025

Το βίντεο προκάλεσε «κύμα» πολιτών-ρεπόρτερ σε διαφορετικές πολιτείες, οι οποίοι ξεκίνησαν δικές τους έρευνες, καταγράφοντας χώρους που λαμβάνουν, σύμφωνα με τους ίδιους, μεγάλα ποσά δημόσιας χρηματοδότησης αλλά δεν φαίνονται να λειτουργούν ως δομές παιδικής φροντίδας.

This Somali “daycare” claims to have 5 openings, meaning only 7 kids are enrolled. They were paid $68,016 ($9,717 per child) in Nov. They’ve been paid $355,033 in the last 5 months. In the 2023-2025 biennium, they were paid $363,193. pic.twitter.com/VoIE7r3L2H — MissJinxed (@iammissjinxed) December 30, 2025

Στην πολιτεία της Washington υπήρξαν περιστατικά όπου δημοσιογράφοι βρήκαν σπίτια που φέρονται να έχουν λάβει εκατοντάδες χιλιάδες δολάρια και κάτοικοι δήλωσαν ότι δεν λειτουργεί καμία σχετική δομή. Οι αντιδράσεις σε ορισμένες περιπτώσεις ήταν έντονες, με κλήσεις στην αστυνομία και καταγγελίες για παρενόχληση.

? JUST IN: Shocking footage is resurfacing catching Somalis dropping their kids off at a "DAYCARE" for a few seconds



Just to LEAVE with the child, letting the center take money from the taxpayer for a FULL DAY of care



The parents got kickbacks. UNREAL. pic.twitter.com/rTlQnE3EDn — Marian Raglan (@Marian199009) December 29, 2025

Η προειδοποίηση του γενικού εισαγγελέα προκάλεσε άμεση πολιτική και νομική αντιπαράθεση. Στελέχη με αρμοδιότητα στα πολιτικά δικαιώματα, όπως η Harmeet Dhillon, αντέδρασαν λέγοντας ότι η Πολιτεία δεν μπορεί να «σιωπά» ή να εκφοβίζει τη δημοσιογραφική έρευνα, υπενθυμίζοντας ότι ο ομοσπονδιακός νόμος προβλέπει ποινές για κρατικούς αξιωματούχους που στερούν δικαιώματα πολιτών υπό το «χρώμα του νόμου». Δημοσιογράφοι όπως ο Andy Ngo υποστήριξαν ότι η έρευνα σε δομές που χρηματοδοτούνται από τους φορολογούμενους είναι υποχρέωση του Τύπου και κατηγόρησαν τον γενικό εισαγγελέα ότι προσπαθεί να αποθαρρύνει τη δημοσιογραφική έρευνα μέσω της απειλής κατηγοριών μίσους.

