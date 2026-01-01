Η πιο μεταδοτική ασθένεια στον κόσμο καταγράφηκε σε δύο μεγάλα αεροδρόμια των ΗΠΑ - Τα συμπτώματα

Η ιλαρά, μια από τις πιο μεταδοτικές ασθένειες παγκοσμίως, καταγράφει ανησυχητική επανεμφάνιση σε διάφορες περιοχές των Ηνωμένων Πολιτειών, ενώ εντοπίστηκαν κρούσματα και σε δύο μεγάλα αμερικανικά αεροδρόμια.

Παρά την πρόοδο της σύγχρονης ιατρικής και των κανόνων υγιεινής που έχουν περιορίσει πολλές ασθένειες, η ιλαρά –η οποία θεωρούνταν ότι είχε εξαλειφθεί στις ΗΠΑ– κάνει επιστροφή με αριθμούς που δεν είχαν καταγραφεί τα τελευταία 30 χρόνια. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (CDC), μέχρι τις 30 Δεκεμβρίου 2025 έχουν επιβεβαιωθεί 2.065 κρούσματα σε όλη τη χώρα. Το τελευταίο παρόμοιο ρεκόρ είχε σημειωθεί το 1992, όταν είχαν καταγραφεί 2.126 μολύνσεις.

Κρούσματα της ιλαράς έχουν εντοπιστεί και σε αεροπλάνα και αεροδρόμια. Το Τμήμα Υγείας του Νιου Τζέρσεϊ ανακοίνωσε ότι στις 12 Δεκεμβρίου επιβεβαιώθηκε κρούσμα σε επιβάτη στους τερματικούς σταθμούς B και C του αεροδρομίου Newark Liberty. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, όποιος βρέθηκε μεταξύ των τερματικών σταθμών από τις 7 π.μ. έως τις 7 μ.μ. ενδέχεται να έχει εκτεθεί στον ιό.

Παράλληλα, το Τμήμα Δημόσιας Υγείας της Μασαχουσέτης ανέφερε ότι επιβάτης της πτήσης American Airlines 2384 από το Ντάλας-Φορτ Ουέρθ, ο οποίος έφτασε στο Τερματικό B του Boston Logan International Airport στις 11 Δεκεμβρίου, διαγνώστηκε επίσης με ιλαρά. Ο επιβάτης διέμεινε στο ξενοδοχείο DoubleTree by Hilton Boston-Westborough και αναχώρησε στις 12 Δεκεμβρίου για το Λας Βέγκας με πτήση JetBlue. Οι Αρχές συνεργάζονται με το CDC για τον εντοπισμό και την ενημέρωση όσων ενδέχεται να εκτέθηκαν στον ιό.

Η ιλαρά είναι ιογενής λοίμωξη που αρχικά προκαλεί συμπτώματα παρόμοια με το κοινό κρυολόγημα – πυρετό, βήχα και καταρροή – και συνήθως ακολουθείται από κόκκινο, κηλιδοειδές εξάνθημα. Μπορεί να προκαλέσει σοβαρές επιπλοκές, ιδιαίτερα σε παιδιά κάτω των 5 ετών, όπως λοιμώξεις αυτιών, διάρροια, πνευμονία και εγκεφαλίτιδα.

Οι Αρχές καλούν το κοινό να ελέγξει τα εμβολιαστικά του στοιχεία και να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας για την αποφυγή διασποράς.