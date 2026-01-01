Ντόναλντ Τραμπ: Φωτογραφίες και βίντεο του Newsbomb από το πρωτοχρονιάτικο πάρτι στο Μαρ-α-Λάγκο

Η εντυπωσιακή Μελάνια, ο πίνακας του Χριστού και το ζεύγος Νετανιάχου – Αποκλειστικά πλάνα του Newsbomb από το κλαμπ του Μαρ-α-Λάγκο, στο Παλμ Μπιτς της Φλόριντα

Ντόναλντ Τραμπ: Φωτογραφίες και βίντεο του Newsbomb από το πρωτοχρονιάτικο πάρτι στο Μαρ-α-Λάγκο
Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, παρέθεσε μεγαλοπρεπές πάρτι για να υποδεχτούν το νέο έτος μαζί με την πρώτη κυρία, Μελάνια Τραμπ, στο θέρετρο του Μαρ-α-Λάγκο, στο Παλμ Μπιτς της Φλόριντα, το βράδυ της Τετάρτης (31/12).

Φορώντας σμόκιν, ο Ντόναλντ Τραμπ στάθηκε για λίγο έξω από την αίθουσα χορού κλαμπ και μίλησε με δημοσιογράφους, ενώ στο πλευρό του βρισκόταν η γυναίκα του, Μελάνια.

Η πρώτη κυρία των Ηνωμένων Πολιτειών εντυπωσίασε με ένα λαμπερό ασημί φόρεμα και κομψά παπούτσια, εμφάνιση με την οποία «μαγνήτισε» τα βλέμματα στην εκδήλωση για την υποδοχή του νέου έτους.

Πριν περπατήσει πάνω στο μαύρο χαλί με την επιγραφή Happy New Year Mar-a-Lago, ο Τραμπ χαιρέτησε τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου και τη σύζυγό του, Σάρα, οι οποίοι επέστρεψαν στις Ηνωμένες Πολιτείες έπειτα από πρόσκληση του Ρεπουμπλικανού ηγέτη.

trump-protoxronia-mar-a-lago-netaniahu-2.jpg

Ο Νετανιάχου, που συναντήθηκε τη Δευτέρα με τον Τραμπ στο Παλμ Μπιτς, εμφανίστηκε στο πλευρό του Αμερικανού προέδρου φορώντας σμόκιν όπως φαίνεται και στις αποκλειστικές φωτογραφίες του Newsbomb.

trump-protoxronia-mar-a-lago-netaniahu-1.jpg

Στην εκδήλωση έδωσαν το «παρών» και οι μεγαλύτεροι γιοι του προέδρου, ο Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ και ο Έρικ Τραμπ, καθώς και η νύφη του προέδρου, Λάρα Τραμπ.

trump-protoxronia-mar-a-lago-1.jpg

Ανάμεσα στους καλεσμένους βρέθηκαν επίσης κυβερνητικοί αξιωματούχοι και στενοί σύμμαχοι του Ντόναλντ Τραμπ, όπως η υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας Κρίστι Νόεμ, η εισαγγελέας της Ουάσινγκτον Τζανίν Πίρο, ο Ρεπουμπλικανός βουλευτής από τη Μινεσότα Τομ Έμερ, ο πρώην δήμαρχος της Νέας Υόρκης Ρούντι Τζουλιάνι, ο αναπληρωτής προσωπάρχης του Λευκού Οίκου Νταν Σκαβίνο και ο πρέσβης Σέρτζιο Γκορ.

Δείτε το βίντεο του Newsbomb:

Στην πρωτοχρονιάτικη βραδιά εμφανίστηκε και ο δισεκατομμυριούχος από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Χουσεΐν Σατζουάνι, ο οποίος νωρίτερα μέσα στη χρονιά είχε ανακοινώσει την πρόθεση να επενδύσει 20 δισ. δολάρια σε κέντρα δεδομένων στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο Τραμπ υποδέχεται το νέο έτος στο Mar-a-Lago εδώ και περισσότερα από 20 χρόνια. Τα εισιτήρια αυξήθηκαν σημαντικά κατά την πρώτη του θητεία, έφτασαν τα 1.000 δολάρια ( λίγο παραπάνω από 800 ευρώ) πριν από λίγα χρόνια και σήμερα κοστίζουν 1.450 δολάρια (1.200 περίπου ευρώ).

ntella-rounik-trump.jpg

Ο πίνακας του Χριστού και η δημοπρασία

«Υπάρχει μία νεαρή γυναίκα που λέγεται Βανέσα και είναι μία από τις σπουδαιότερες καλλιτέχνιδες στον κόσμο. Μπορεί να ζωγραφίσει ένα υπέροχο πορτραίτο αργά ή να δημιουργήσει έναν απίστευτο πίνακα μέσα σε μόλις 10 λεπτά», είπε ο Τραμπ στο κοινό.

Η καλλιτέχνιδα, Βανέσα Χοραμπουένα, ανέβηκε στη σκηνή και άρχισε να ζωγραφίζει γρήγορα σε έναν μεγάλο μαύρο καμβά, ενώ η μπάντα έπαιζε μία αργή εκδοχή του Hallelujah.

Δέκα λεπτά αργότερα, το πρόσωπο του Ιησού είχε σχηματιστεί μπροστά στα μάτια των καλεσμένων. «Δεν ξέρω πώς το κάνεις αυτό», είπε ο πρόεδρος, πριν αρχίσει τη δημοπρασία από τα 100.000 δολάρια. Τα μισά έσοδα, όπως ανέφερε, θα δοθούν στο νοσοκομείο St. Jude και τα υπόλοιπα στο τοπικό γραφείο του σερίφη.

Οι προσφορές ανέβαιναν γρήγορα. Τελικά, το έργο πουλήθηκε για λίγο κάτω από τα 3 εκατ. δολάρια.

Ο Τραμπ κάλεσε το ζευγάρι που κέρδισε τη δημοπρασία στη σκηνή. «Θα περάσουμε καλά απόψε», τους είπε, δείχνοντας τον σύζυγο. «Πάρτε τον αριθμό του», προσέθεσε και έδωσε το σύνθημα στους παρευρισκόμενους για μία αξέχαστη βραδιά.

