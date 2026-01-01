Στο λαμπερό πάρτι στο Mar-a-Lago: Η απαστράπτουσα Μελάνια και η πρωτοχρονιάτικη απόφαση Τραμπ

Όλα όσα έγιναν στο πρωτοχρονιάτικο ρεβεγιόν του Αμερικανού Προέδρου και της συζύγου του

Επιμέλεια - Δέσποινα Σοφιανίδου

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και η Πρώτη Κυρία Μελάνια Τραμπ φτάνουν για την εορταστική εκδήλωση της Πρωτοχρονιάς στο κλαμπ Mar-a-Lago, την Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου 2025, στο Παλμ Μπιτς της Φλόριντα

AP/Alex Brandon
Οικοδεσπότες στο πρωτοχρονιάτικο ρεβεγιόν ήταν ο Ντόναλντ Τραμπ και η Πρώτη Κυρία Μελάνια Τραμπ στο Mar-a-Lago, γεμάτο με MAGA, το βράδυ της Τετάρτης.

Η πρώτη κυρία επέλεξε να φορέσει ένα εκπληκτικό ασημί φόρεμα, το οποίο συνδύασε με ασημένιες γόβες Louboutin, ενώ ο πρόεδρος φόρεσε το παραδοσιακό του σμόκιν.

Donald Trump,Melania Trump

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και η Πρώτη Κυρία Μελάνια Τραμπ

AP/Alex Brandon

Καθώς το πρώτο ζευγάρι περπατούσε στο μαύρο χαλί, ο πρόεδρος ήταν σαφής σχετικά με την πρωτοχρονιάτικη απόφασή του.

«Ειρήνη. Ειρήνη επί γης», είπε, μετά από έναν χρόνο κατά τον οποίο ισχυρίστηκε ότι είχε τερματίσει πολυάριθμους πολέμους σε όλο τον κόσμο.

Καθώς ο Τραμπ απευθυνόταν στο πλήθος των συγκεντρωμένων δημοσιογράφων, απάντησε σε ερώτηση σχετικά με το αν θα έστελνε αμερικανικά στρατεύματα στην Ουκρανία στο πλαίσιο εγγύησης ασφαλείας, κάτι που ο Πολωνός πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ δήλωσε την Τρίτη ότι ήταν στο τραπέζι.

Αγνόησε επίσης μια ερώτηση σχετικά με τον ρόλο της CIA σε μια επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος στη Βενεζουέλα.

«Ευχαριστώ», είπε ο πρόεδρος, χαμογελώντας και μπαίνοντας στο πάρτι κρατώντας το χέρι της Μελάνια, προσκαλώντας τους συγκεντρωμένους δημοσιογράφους να τον ακολουθήσουν.

Donald Trump,Melania Trump

Κρατώντας τη Μελάνια από το χέρι η είσοδος Τραμπ

AP

Ανάμεσα στις προσωπικότητες του MAGA που εντοπίστηκαν στο πάρτι ήταν ο πρώην δήμαρχος της Νέας Υόρκης Ρούντι Τζουλιάνι, η εισαγγελέας της Περιφέρειας της Κολούμπια Τζανίν Πίρο, ο διευθύνων σύμβουλος του MyPillow και υποψήφιος για τη Γερουσία των ΗΠΑ Μάικ Λίντελ, ο σκηνοθέτης του Χόλιγουντ Μπρετ Ράτνερ, ο οποίος σκηνοθέτησε το επερχόμενο ντοκιμαντέρ για τη Μελάνια, και η υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας Κρίστι Νόεμ.

Trump New Year's Eve

Ο Rudy Giuliani φτάνει για την εορταστική εκδήλωση της Πρωτοχρονιάς με τον Πρόεδρο Donald Trump και την Πρώτη Κυρία Melania Trump στο κλαμπ Mar-a-Lago

AP

Τα παιδιά του Τραμπ, Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ, Έρικ και Μπάρον, εθεάθησαν, με τον πρόεδρο να εύχεται στον Τραμπ Τζούνιορ χρόνια πολλά από τη σκηνή. Έκλεισε τα 48 του χρόνια στις 31 Δεκεμβρίου.

Trump New Year's Eve

Eric Trump and Lara Trump

AP

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο οποίος είχε επίσημες συναντήσεις με τον Τραμπ στο Μαρ-α-Λάγκο τη Δευτέρα, εθεάθη επίσης στο πάρτι.

Μόλις μπήκε μέσα, ο Τραμπ έγινε παρουσιαστής για να βοηθήσει στην πώληση σε δημοπρασία ενός πίνακα του Ιησού, φιλοτεχνημένου από την καλλιτέχνιδα Βανέσα Οραμπουένα.

Τελικά, η τιμή του έφτασε τα 2,75 εκατομμύρια δολάρια, καθώς ο Τραμπ αστειεύτηκε ότι θα το υπέγραφε ευχαρίστως αν η τιμή του έφτανε σε περισσότερα.

Ο Τραμπ δεν αναφέρθηκε στον Ισραηλινό πρωθυπουργό όσο βρισκόταν στη σκηνή, αλλά οι δύο ηγέτες απαθανατίστηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να παρακολουθούν τα πυροτεχνήματα πάνω από το Παλμ Μπιτς.

Donald Trump

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δημοπρατεί έναν πίνακα, δεξιά, της καλλιτέχνιδας Vanessa Horabuena σε μια γιορτή για την Πρωτοχρονιά στο κλαμπ του Mar-a-Lago

AP/Alex Brandon

Η πρωτοχρονιάτικη παράδοση του Τραμπ χρονολογείται από τα τέλη της δεκαετίας του 1990, όταν μετέτρεψε το ιστορικό παραθαλάσσιο σπίτι του Παλμ Μπιτς σε ιδιωτικό κλαμπ.

Στους συμμετέχοντες κατά τη διάρκεια τριών δεκαετιών περιλαμβάνονται η Μάρθα Στιούαρτ , η Σερένα Γουίλιαμς , ο Σιλβέστερ Σταλόνε , ο αείμνηστος Ρέτζις Φίλμπιν , ο Τζέισον Άλντιν και ο Τάιγκερ Γουντς.

Τα τελευταία χρόνια, δεν έχει προσελκύσει τόσους πολλούς διάσημους επισκέπτες, αλλά αντ' αυτού φιλοξενεί βασικούς υποστηρικτές του MAGA όπως ο Lindell και ο Giuliani., καθώς και το εύπορο σύνολο που έχει την οικονομική δυνατότητα να πληρώσει μια συνδρομή στο ιδιωτικό κλαμπ του προέδρου στην παραλία της Φλόριντα .

Όσοι έχουν συνδρομή σε κάποια λέσχη δικαιούνται δύο καλεσμένους ο καθένας - και το πάρτι έχει επιπλέον κόστος, το οποίο ένα μέλος του Mar-a Lago δήλωσε στην Daily Mail ότι ανέρχεται σε αρκετές χιλιάδες δολάρια.

