Ούτε στους 19 ούτε στους 21 βαθμούς Κελσίου: Η ιδανική θερμοκρασία για το σπίτι σας

Η εύρεση της σωστής θερμοκρασίας στο σπίτι σας το χειμώνα δεν είναι πάντα εύκολη. Μεταξύ της επιφάνειας του σπιτιού και της ποιότητας της μόνωσης, η συνιστώμενη θερμοκρασία είναι 19°C. Μια θερμοκρασία που είναι υπεραρκετή για να σας κρατήσει ζεστούς όταν έξω κάνει κρύο. Αλλά οι 19°C δεν είναι η ιδανική θερμοκρασία που συνδυάζει την άνεση με την εξοικονόμηση χρημάτων στο λογαριασμό θέρμανσης.

Η ελάχιστη θερμοκρασία για άνεση σε ένα σπίτι είναι 19°C. Ωστόσο, αυτή μπορεί να κυμαίνεται από 17°C στα υπνοδωμάτια έως 22°C στα μπάνια, ειδικά όταν κάνετε ντους. Επιπλέον, τα σπίτια όπου ζουν ηλικιωμένοι ή παιδιά δεν πρέπει να είναι θερμότερα από 21°C. Ωστόσο, ορισμένοι ειδικοί έχουν βρει μια πιο λογική θερμοκρασία για να παραμείνετε άνετα και να εξοικονομήσετε χρήματα.

Η σωστή ρύθμιση της θερμοκρασίας όχι μόνο εξασφαλίζει άνεση, αλλά και μειώνει το κόστος θέρμανσης. Το χειμώνα, διάφοροι παράγοντες επηρεάζουν την κατανάλωση θέρμανσης, ιδίως το μέγεθος του σπιτιού, η ποιότητα της μόνωσης και ο έλεγχος της θερμοκρασίας. Όσο υψηλότερη είναι η θερμοκρασία, τόσο υψηλότερος είναι ο λογαριασμός του ηλεκτρικού ρεύματος. Γι' αυτό δύο ειδικοί του περιοδικούBetter Homes & Gardens συνιστούν να διατηρείται η ιδανική θερμοκρασία θέρμανσης στους 20°C για εξοικονόμηση χρημάτων.

Ορισμένες συστάσεις για να διατηρήσετε το σπίτι σας άνετο

Χαμηλώστε τη θερμοκρασία τη νύχτα και όταν δεν βρίσκεστε στο σπίτι.

Για να παραμείνετε ζεστοί το χειμώνα, είναι απαραίτητο να επιλέξετε μια καλή θερμοκρασία και για τους περισσότερους Ισπανούς, οι 20°C σε εσωτερικούς χώρους είναι ιδανικοί, σύμφωνα με τους ειδικούς. Ωστόσο, για όσους αισθάνονται πιο κρύα, υπάρχουν καλύτερες συμβουλές για να παραμείνετε ζεστοί χωρίς να πληρώσετε πολλά στο λογαριασμό του ηλεκτρικού ρεύματος, όπως η επιλογή ενός επιπλέον στρώματος ρούχων για να κρατήσετε το σώμα σας ζεστό. Όταν βρίσκεστε έξω, οι ειδικοί συνιστούν επίσης να ρυθμίζετε τον θερμοστάτη στους 14 ή 16°C. Μπορείτε επίσης να μειώσετε τη θερμοκρασία τη νύχτα και να αντισταθμίσετε τη θερμότητα με μια κουβέρτα ή ένα ζεστό κρεβάτι για να κρατήσετε το σώμα σας ζεστό. Μια συμβουλή που μπορεί να σας εξοικονομήσει σημαντική ενέργεια.

Κλείστε τα παντζούρια τη νύχτα

Τα ανοιχτά παράθυρα είναι ένας από τους τρόπους με τους οποίους χάνεται θερμότητα σε ένα σπίτι. Ως εκ τούτου, για να μειώσετε τους λογαριασμούς ενέργειας και να αποφύγετε τη σπατάλη ενέργειας, είναι καλή ιδέα να τα κρατάτε κλειστά ορισμένες ώρες της ημέρας, ιδίως τη νύχτα. Αυτό συμβάλλει στην αποφυγή της απώλειας θερμότητας και στη σημαντική μείωση της κατανάλωσης ενέργειας. Οι παχιές κουρτίνες πίσω από τα παράθυρα είναι επίσης η λύση για τη διατήρηση της άνεσης στο σπίτι.

Διατήρηση του συστήματος θέρμανσης σε καλή κατάσταση

Δεν μπορούμε να το τονίσουμε αρκετά: η τακτική συντήρηση της συσκευής θέρμανσης είναι μια απαραίτητη ενέργεια για τη διατήρηση της απόδοσης της θέρμανσης, ένα λάθος που κάνουν πολλοί άνθρωποι και που κοστίζει ακριβά στο πορτοφόλι. Μια κακοσυντηρημένη συσκευή ενθαρρύνει την υπερβολική κατανάλωση. Ωστόσο, δεν απαιτούν όλα τα μοντέλα τακτική συντήρηση, άλλα απαιτούν ετήσιο έλεγχο από έμπειρο τεχνικό.