Τόπος «πράσινης» λατρείας – Ασταμάτητα sold out ο κόσμος του Παναθηναϊκού AKTOR

Το 2025 έφυγε, το 2026 μόλις… άνοιξε τα μάτια του. Ανεξάρτητα απ’ τη χρονιά, πάντως, αυτό που παραμένει ως διαχρονική αξία είναι το «δέσιμο» που έχει ο Παναθηναϊκός AKTOR με τον κόσμο του. Η συσπείρωση και η στήριξη δεν αμφισβητούνται, ανεξάρτητα από αποτελέσματα.

Συνηθίζουμε να λέμε πως στην Ελλάδα η συμπαράσταση των φιλάθλων πάντα είναι ένθερμη. Όμως οι φίλοι του μπασκετικού Παναθηναϊκού, έχουν πάει σε άλλο επίπεδο πλέον. Ανταποκρινόμενοι με τον πλέον εντυπωσιακό τρόπο, στην επένδυση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου σε ομάδα και εγκαταστάσεις. Δείχνοντας διαρκώς τη «δίψα» τους για να είναι «σπίτι» τους σε κάθε ευκαιρία: Στο Telekom Center Athens, την ομορφότερη έδρα των ευρωπαϊκών γηπέδων.

Η χρονιά που έφυγε, έφερε στο «τριφύλλι» μόνο το Κύπελλο Ελλάδος. Όμως σε καμία περίπτωση δεν ήταν αποτυχημένη, καθώς η σχέση κόσμου-ομάδας δυνάμωσε ακόμη περισσότερο. Φάνηκε από την Αυστραλία και το «Παύλος Γιαννακόπουλος» που έγραψε ιστορία, μέχρι φυσικά το «σπίτι» των «πράσινων». Ειδικά εκεί, η «λατρεία» είναι αξιοσημείωτη. Και την βλέπει κανείς άνετα, με τα ασταμάτητα sold out.

Οι «πράσινοι» μετρούν ήδη 10 ματς με εξαντλημένα εισιτήρια, στα τελευταία 12 της Euroleague. Τα μοναδικό που έμειναν κάποια ελάχιστα χωρίς να διατεθούν, ήταν με την Βιλερμπάν και την Ντουμπάι BC. Ερυθρός Αστέρας, τρία παιχνίδια πλέι οφ με την Αναντόλου Έφες από την περασμένη σεζόν και Μπάγερν Μονάχου, Μπαρτσελόνα, Μακάμπι Τελ Αβίβ, Παρτίζαν, Βαλένθια, Χάποελ Τελ Αβίβ την τρέχουσα σεζόν, το μεγαλύτερο κλειστό γήπεδο της χώρας αποδείχθηκε μικρό για την «τρέλα» και τη στήριξη του κόσμου.

Από τον περασμένο Αύγουστο έχει γίνει sold out το ματς της 2ης μέρας του Ιανουαρίου με τον Ολυμπιακό για την 19η αγωνιστική. Παράλληλα, sold out έχουν ανακοινωθεί για Αρμάνι Μιλάνο (20η αγωνιστική), Ρεάλ Μαδρίτης (26η), Φενέρμπαχτσε (28η).

Ποτέ ξανά ελληνική ομάδα μπάσκετ δεν είχε εξαντλημένα εισιτήρια σε τόσο πολλούς αγώνες, με τόσο μεγάλη συχνότητα. Και μάλιστα σε γήπεδο που πλησιάζει τους 20.000 θεατές χωρητικότητα!

Αυτό που συμβαίνει στο Telekom Center Athens, είναι πραγματικά κάτι πρωτόγνωρο. Με τον Παναθηναϊκό AKTOR και τον κόσμο του, να έχουν ανεβάσει τον πήχη σε στάνταρ που δύσκολα θα πλησιάσει άλλη ελληνική ομάδα.