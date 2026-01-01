Διόδια: Αυξήσεις από σήμερα - Οι νέες τιμές σε όλους τους σταθμούς στην Ελλάδα

Τι θα πληρώνουν οι οδηγοί

Newsbomb

Διόδια: Αυξήσεις από σήμερα - Οι νέες τιμές σε όλους τους σταθμούς στην Ελλάδα
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
14'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Από την Πέμπτη 1 Ιανουαρίου 2026 θα ισχύουν οι νέες, αυξημένες τιμές των μετωπικών και πλευρικών διοδίων στους αυτοκινητόδρομους, Πατρών - Κορίνθου - Ελευσίνας, Πατρών - Πύργου, Αντιρρίου - Ιωαννίνων, Κορίνθου - Τρίπολης - Καλαμάτας και κλάδος Λεύκτρου - Σπάρτης, καθώς και στην γέφυρα Ρίου - Αντιρρίου. Συγκεκριμένα:

ΣΤΟΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟ ΠΑΤΡΩΝ - ΚΟΡΙΝΘΟΥ - ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

Στον αυτοκινητόδρομο Πατρών -Κορίνθου - Ελευσίνας, με βάση τις νέες τιμές, όπως ανακοινώθηκαν από την «Ολυμπία Οδό», και θα ισχύουν από την 1η Ιανουαρίου του 2026, το ταξίδι Πάτρα - Ελευσίνα για ένα Ι.Χ. επιβατικό αυτοκίνητο διαμορφώνεται στα 13,80 ευρώ (από τα 13,30 ευρώ).

Αναλυτικά, οι τιμές όλων των διοδίων ανά μετωπικό και πλευρικό σταθμό διοδίων και κατηγορία οχήματος διαμορφώνονται ως εξής:

Στον μετωπικό σταθμό του Ρίου:

** Δίκυκλα και τρίκυκλα 1,90 ευρώ.

** Ι.Χ. επιβατικά αυτοκίνητα 2,70 ευρώ.

* Φορτηγά, λεωφορεία και άλλα οχήματα με 2-3 άξονες με ή χωρίς ρυμουλκούμενο και ύψος πάνω από 2,20μ. 6,80 ευρώ.

* Φορτηγά και άλλα οχήματα με 4 ή περισσότερους άξονες με ή χωρίς ρυμουλκούμενο και ύψος 2,20μ., 9,50 ευρώ.

Στον μετωπικό σταθμό του Ελαιώνα:

* Δίκυκλα και τρίκυκλα 2,70 ευρώ.

* Ι.Χ. επιβατικά αυτοκίνητα 3,80 ευρώ.

* Φορτηγά, λεωφορεία και άλλα οχήματα με 2-3 άξονες με ή χωρίς ρυμουλκούμενο και ύψος πάνω από 2,20μ., 9,70 ευρώ.

* Φορτηγά και άλλα οχήματα με 4 ή περισσότερους άξονες με ή χωρίς ρυμουλκούμενο και ύψος από 2,20μ., 13,60 ευρώ.

Στον μετωπικό σταθμό του Κιάτου:

* Δίκυκλα και τρίκυκλα 1,90 ευρώ.

* Ι.Χ. επιβατικά αυτοκίνητα 2,70 ευρώ.

* Φορτηγά, λεωφορεία και άλλα οχήματα με 2-3 άξονες με ή χωρίς ρυμουλκούμενο και ύψος πάνω από 2,20μ., 6,80 ευρώ.

* Φορτηγά και άλλα οχήματα με 4 ή περισσότερους άξονες με ή χωρίς ρυμουλκούμενο και ύψος από 2,20μ., 9,60 ευρώ.

Στον μετωπικό σταθμό του Ισθμού:

* Δίκυκλα και τρίκυκλα 1,50 ευρώ.

* Ι.Χ. επιβατικά αυτοκίνητα 2,10 ευρώ.

* Φορτηγά, λεωφορεία και άλλα οχήματα με 2-3 άξονες με ή χωρίς ρυμουλκούμενο και ύψος πάνω από 2,20μ., 5,40 ευρώ.

* Φορτηγά και άλλα οχήματα με 4 ή περισσότερους άξονες με ή χωρίς ρυμουλκούμενο και ύψος από 2,20μ., 7,60 ευρώ.

Στον μετωπικό σταθμό της Ελευσίνας:

* Δίκυκλα και τρίκυκλα 1,70 ευρώ.

* Ι.Χ. επιβατικά αυτοκίνητα 2,50 ευρώ.

* Φορτηγά, λεωφορεία και άλλα οχήματα με 2-3 άξονες με ή χωρίς ρυμουλκούμενο και ύψος πάνω από 2,20μ., 6,30 ευρώ.

* Φορτηγά και άλλα οχήματα με 4 ή περισσότερους άξονες με ή χωρίς ρυμουλκούμενο και ύψος από 2,20μ.,* 8,90 ευρώ.

Στον πλευρικό σταθμό του Δρεπάνου:

* Δίκυκλα και τρίκυκλα 1,40 ευρώ.

* Ι.Χ. επιβατικά αυτοκίνητα 2,00 ευρώ.

* Φορτηγά, λεωφορεία και άλλα οχήματα με 2-3 άξονες με ή χωρίς ρυμουλκούμενο και ύψος πάνω από 2,20μ., 5,10 ευρώ.

* Φορτηγά και άλλα οχήματα με 4 ή περισσότερους άξονες με ή χωρίς ρυμουλκούμενο και ύψος από 2,20μ., 7,20 ευρώ.

Στον πλευρικό σταθμό των Καλαβρύτων:

* Δίκυκλα και τρίκυκλα 2,00 ευρώ.

* Ι.Χ. επιβατικά αυτοκίνητα 2,80 ευρώ.

* Φορτηγά, λεωφορεία και άλλα οχήματα με 2-3 άξονες με ή χωρίς ρυμουλκούμενο και ύψος πάνω από 2,20μ., 7,10 ευρώ.

* Φορτηγά και άλλα οχήματα με 4 ή περισσότερους άξονες με ή χωρίς ρυμουλκούμενο και ύψος από 2,20μ., 10,00 ευρώ.

Στον πλευρικό σταθμό της Ακράτας:

* Δίκυκλα και τρίκυκλα 1,40 ευρώ.

* Ι.Χ. επιβατικά αυτοκίνητα 2,00 ευρώ.

* Φορτηγά, λεωφορεία και άλλα οχήματα με 2-3 άξονες με ή χωρίς ρυμουλκούμενο και ύψος πάνω από 2,20μ., 5,20 ευρώ.

* Φορτηγά και άλλα οχήματα με 4 ή περισσότερους άξονες με ή χωρίς ρυμουλκούμενο και ύψος από 2,20μ 7,30 ευρώ.

Στον πλευρικό σταθμό του Δερβενίου:

* Δίκυκλα και τρίκυκλα 1,10 ευρώ.

* Ι.Χ. επιβατικά αυτοκίνητα 1,60 ευρώ.

* Φορτηγά, λεωφορεία και άλλα οχήματα με 2-3 άξονες με ή χωρίς ρυμουλκούμενο και ύψος πάνω από 2,20μ., 4,00 ευρώ.

* Φορτηγά και άλλα οχήματα με 4 ή περισσότερους άξονες με ή χωρίς ρυμουλκούμενο και ύψος από 2,20μ., 5,60 ευρώ.

Στον πλευρικό σταθμό του Κιάτου:

* Δίκυκλα και τρίκυκλα 0,70 ευρώ.

* Ι.Χ. επιβατικά αυτοκίνητα 1,00 ευρώ.

* Φορτηγά, λεωφορεία και άλλα οχήματα με 2-3 άξονες με ή χωρίς ρυμουλκούμενο και ύψος πάνω από 2,20μ., 2,60 ευρώ.

* Φορτηγά και άλλα οχήματα με 4 ή περισσότερους άξονες με ή χωρίς ρυμουλκούμενο και ύψος από 2,20μ., 3,60 ευρώ.

Στον πλευρικό σταθμό του Ζευγολατιού:

* Δίκυκλα και τρίκυκλα 0,60 ευρώ.

* Ι.Χ. επιβατικά αυτοκίνητα 0,90 ευρώ.

* Φορτηγά, λεωφορεία και άλλα οχήματα με 2-3 άξονες με ή χωρίς ρυμουλκούμενο και ύψος πάνω από 2,20μ., 2,20 ευρώ.

* Φορτηγά και άλλα οχήματα με 4 ή περισσότερους άξονες με ή χωρίς ρυμουλκούμενο και ύψος από 2,20μ., 3,10 ευρώ.

Στον πλευρικό σταθμό των Αγίων Θεοδώρων:

* Δίκυκλα και τρίκυκλα 0,40 ευρώ.

* Ι.Χ. επιβατικά αυτοκίνητα 0,60 ευρώ.

* Φορτηγά, λεωφορεία και άλλα οχήματα με 2-3 άξονες με ή χωρίς ρυμουλκούμενο και ύψος πάνω από 2,20μ., 1,60 ευρώ.

* Φορτηγά και άλλα οχήματα με 4 ή περισσότερους άξονες με ή χωρίς ρυμουλκούμενο και ύψος από 2,20μ., 2,30 ευρώ.

Στον πλευρικό σταθμό της Πάχης:

* Δίκυκλα και τρίκυκλα 0,70 ευρώ.

* Ι.Χ. επιβατικά αυτοκίνητα 1,10 ευρώ.

* Φορτηγά, λεωφορεία και άλλα οχήματα με 2-3 άξονες με ή χωρίς ρυμουλκούμενο και ύψος πάνω από 2,20μ., 2,70 ευρώ.

* Φορτηγά και άλλα οχήματα με 4 ή περισσότερους άξονες με ή χωρίς ρυμουλκούμενο και ύψος από 2,20μ., 3,80 ευρώ.

Στον πλευρικό σταθμό της Νέας Περάμου:

* Δίκυκλα και τρίκυκλα 1,10 ευρώ.

* Ι.Χ. επιβατικά αυτοκίνητα 1,70 ευρώ.

* Φορτηγά, λεωφορεία και άλλα οχήματα με 2-3 άξονες με ή χωρίς ρυμουλκούμενο και ύψος πάνω από 2,20μ., 4,20 ευρώ.

* Φορτηγά και άλλα οχήματα με 4 ή περισσότερους άξονες με ή χωρίς ρυμουλκούμενο και ύψος από 2,20μ., 5,90 ευρώ.

ΣΤΟΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟ ΠΑΤΡΩΝ - ΠΥΡΓΟΥ

Στον νέο αυτοκινητόδρομο Πατρών - Πύργου, με βάση τις τιμές, που ανακοινώθηκαν από την «Ολυμπία Οδό», και θα ισχύουν από την 1η Ιανουαρίου του 2026, το ταξίδι Πάτρα -Πύργος για ένα Ι.Χ. επιβατικό αυτοκίνητο διαμορφώνεται στα 5,70 ευρώ.

Αναλυτικά, οι τιμές όλων των διοδίων ανά μετωπικό και πλευρικό σταθμό και κατηγορία οχήματος διαμορφώνονται ως εξής:

Στον μετωπικό σταθμό της Πάτρας:

* Δίκυκλα και τρίκυκλα 2,50 ευρώ.

* Ι.Χ. επιβατικά αυτοκίνητα 3,60 ευρώ.

* Φορτηγά, λεωφορεία και άλλα οχήματα με 2-3 άξονες με ή χωρίς ρυμουλκούμενο και ύψος πάνω από 2,20μ., 9,00 ευρώ.

* Φορτηγά και άλλα οχήματα με 4 ή περισσότερους άξονες με ή χωρίς ρυμουλκούμενο και ύψος από 2,20μ., 12,70 ευρώ.

Στον μετωπικό σταθμό του Πύργου:

* Δίκυκλα και τρίκυκλα 1,50 ευρώ.

* Ι.Χ. επιβατικά αυτοκίνητα 2,10 ευρώ.

* Φορτηγά, λεωφορεία και άλλα οχήματα με 2-3 άξονες με ή χωρίς ρυμουλκούμενο και ύψος πάνω από 2,20μ., 5,40 ευρώ.

* Φορτηγά και άλλα οχήματα με 4 ή περισσότερους άξονες με ή χωρίς ρυμουλκούμενο και ύψος από 2,20μ.,* 7,60 ευρώ.

Στον πλευρικό σταθμό της Κάτω Αχαΐας:

* Δίκυκλα και τρίκυκλα 1,50 ευρώ.

* Ι.Χ. επιβατικά αυτοκίνητα 2,20 ευρώ.

* Φορτηγά, λεωφορεία και άλλα οχήματα με 2-3 άξονες με ή χωρίς ρυμουλκούμενο και ύψος πάνω από 2,20μ., 5,50 ευρώ.

* Φορτηγά και άλλα οχήματα με 4 ή περισσότερους άξονες με ή χωρίς ρυμουλκούμενο και ύψος από 2,20μ., 7,70 ευρώ.

Στον πλευρικό σταθμό της Αμαλιάδας:

* Δίκυκλα και τρίκυκλα 0,90 ευρώ.

* Ι.Χ. επιβατικά αυτοκίνητα 1,30 ευρώ.

* Φορτηγά, λεωφορεία και άλλα οχήματα με 2-3 άξονες με ή χωρίς ρυμουλκούμενο και ύψος πάνω από 2,20μ., 3,20 ευρώ.

* Φορτηγά και άλλα οχήματα με 4 ή περισσότερους άξονες με ή χωρίς ρυμουλκούμενο και ύψος από 2,20μ., 4,50 ευρώ.

ΣΤΟΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟ ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ - ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Στον αυτοκινητόδρομο Αντιρρίου - Ιωαννίνων, με βάση τις νέες τιμές, που ανακοινώθηκαν από την «Νέα Οδό» και θα ισχύουν από την 1η Ιανουαρίου του 2026, το ταξίδι Αντίρριο - Ιωάννινα για ένα Ι.Χ. επιβατικό αυτοκίνητο διαμορφώνεται στα 15,00 ευρώ (από τα 14,35 ευρώ).

Ειδικότερα, οι τιμές ανά σταθμό διοδίων και ανά κατηγορία οχήματος είναι οι ακόλουθες:

Στον μετωπικό σταθμό της Κλόκοβας:

* Δίκυκλα και τρίκυκλα 2,50 ευρώ.

* ΙΧ επιβατικά αυτοκίνητα 3,55 ευρώ.

* Φορτηγά, λεωφορεία και άλλα οχήματα με λιγότερους από τέσσερις άξονες 8,90 ευρώ.

* Φορτηγά και άλλα οχήματα με τέσσερις ή περισσότερους άξονες 12,50 ευρώ.

Στον μετωπικό σταθμό του Αγγελοκάστρου:

* Δίκυκλα και τρίκυκλα 2,90 ευρώ.

** ΙΧ επιβατικά αυτοκίνητα 4,20 ευρώ.

** Φορτηγά, λεωφορεία και άλλα οχήματα με λιγότερους από τέσσερις άξονες 10,50 ευρώ.

* Φορτηγά και άλλα οχήματα με τέσσερις ή περισσότερους άξονες 14,70 ευρώ.

Στον μετωπικό σταθμό του Μενιδίου:

** Δίκυκλα και τρίκυκλα 2,50 ευρώ.

* ΙΧ επιβατικά αυτοκίνητα 3,55 ευρώ.

* Φορτηγά, λεωφορεία και άλλα οχήματα με λιγότερους από τέσσερις άξονες 8,95 ευρώ.

* Φορτηγά και άλλα οχήματα με τέσσερις ή περισσότερους άξονες 12,50 ευρώ.

Στον μετωπικό σταθμό του Τερόβου:

* Δίκυκλα και τρίκυκλα 2,55 ευρώ.

* ΙΧ επιβατικά αυτοκίνητα 3,70 ευρώ.

* Φορτηγά, λεωφορεία και άλλα οχήματα με λιγότερους από τέσσερις άξονες 9,25 ευρώ.

* Φορτηγά και άλλα οχήματα με τέσσερις ή περισσότερους άξονες 12,95 ευρώ.

Στον πλευρικό σταθμό της Γαβρολίμνης:

* Δίκυκλα και τρίκυκλα 1,75 ευρώ.

* ΙΧ επιβατικά αυτοκίνητα 2,50 ευρώ.

* Φορτηγά, λεωφορεία και άλλα οχήματα με λιγότερους από τέσσερις άξονες 6,30 ευρώ.

* Φορτηγά και άλλα οχήματα με τέσσερις ή περισσότερους άξονες 8,85 ευρώ.

Στον πλευρικό σταθμό του Μεσολογγίου:

* Δίκυκλα και τρίκυκλα 1,05 ευρώ.

* ΙΧ επιβατικά αυτοκίνητα 1,50 ευρώ.

* Φορτηγά, λεωφορεία και άλλα οχήματα με λιγότερους από τέσσερις άξονες 3,75 ευρώ.

* Φορτηγά και άλλα οχήματα με τέσσερις ή περισσότερους άξονες 5,25 ευρώ.

Στον πλευρικό σταθμό του Κουβαρά:

* Δίκυκλα και τρίκυκλα 1,35 ευρώ.

* ΙΧ επιβατικά αυτοκίνητα 1,95 ευρώ.

* Φορτηγά, λεωφορεία και άλλα οχήματα με λιγότερους από τέσσερις άξονες 4,85 ευρώ.

* Φορτηγά και άλλα οχήματα με τέσσερις ή περισσότερους άξονες* 6,80 ευρώ.

Στον πλευρικό σταθμό της Άρτας:

* Δίκυκλα και τρίκυκλα 0,60 ευρώ.

* ΙΧ επιβατικά αυτοκίνητα 0,90 ευρώ.

* Φορτηγά, λεωφορεία και άλλα οχήματα με λιγότερους από τέσσερις άξονες 2,25 ευρώ.

* Φορτηγά και άλλα οχήματα με τέσσερις ή περισσότερους άξονες 3,20 ευρώ.

Στον πλευρικό σταθμό του Γοργόμυλου:

* Δίκυκλα και τρίκυκλα 0,85 ευρώ.

* ΙΧ επιβατικά αυτοκίνητα 1,20 ευρώ.

* Φορτηγά, λεωφορεία και άλλα οχήματα με λιγότερους από τέσσερις άξονες 3,00 ευρώ.

* Φορτηγά και άλλα οχήματα με τέσσερις ή περισσότερους άξονες 4,25 ευρώ.

ΣΤΟΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ - ΤΡΙΠΟΛΗΣ -ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ* ΚΑΙ ΚΛΑΔΟΣ ΛΕΥΚΤΡΟΥ - ΣΠΑΡΤΗΣ

Στον αυτοκινητόδρομο Κορίνθου - Τρίπολης - Καλαμάτας και κλάδου Λεύκτρου - Σπάρτης, με βάση τις νέες τιμές, όπως ανακοινώθηκαν από την εταιρία «Μορέας Α.Ε.», και θα ισχύουν από την 1η Ιανουαρίου 2026, το ταξίδι Κόρινθος - Τρίπολη - Καλαμάτα για ένα Ι.Χ. επιβατικό αυτοκίνητο διαμορφώνεται στα 11,75 ευρώ (από τα 11,30 ευρώ), ενώ το ταξίδι Κόρινθος - Τρίπολη και κλάδος Λεύκτρου - Σπάρτης διαμορφώνεται στα 12,95 ευρώ (από τα 12,45 ευρώ).

Αναλυτικά, οι τιμές όλων των διοδίων ανά σταθμό και ανά κατηγορία οχήματος είναι ως εξής:

Στον μετωπικό σταθμό του Σπαθοβουνίου:

* Δίκυκλα και τρίκυκλα 2,00 ευρώ.

* Ι.Χ. επιβατικά αυτοκίνητα 2,95 ευρώ.

* Φορτηγά, λεωφορεία και άλλα οχήματα με 2-3 άξονες με ή χωρίς ρυμουλκούμενο και ύψος πάνω από 2,20μ. 7,45 ευρώ.

* Φορτηγά και άλλα οχήματα με 4 ή περισσότερους άξονες με ή χωρίς ρυμουλκούμενο και ύψος 2,20μ., 10,45 ευρώ.

Στον μετωπικό σταθμό της Νεστάνης:

* Δίκυκλα και τρίκυκλα 1,90 ευρώ.

* Ι.Χ. επιβατικά αυτοκίνητα 2,80 ευρώ.

* Φορτηγά, λεωφορεία και άλλα οχήματα με 2-3 άξονες με ή χωρίς ρυμουλκούμενο και ύψος πάνω από 2,20μ., 7,10 ευρώ.

* Φορτηγά και άλλα οχήματα με 4 ή περισσότερους άξονες με ή χωρίς ρυμουλκούμενο και ύψος από 2,20μ., 9,95 ευρώ.

Στον μετωπικό σταθμό της Γέφυρας Μάναρη:

* Δίκυκλα και τρίκυκλα 1,60 ευρώ.

* Ι.Χ. επιβατικά αυτοκίνητα 2,30 ευρώ.

* Φορτηγά, λεωφορεία και άλλα οχήματα με 2-3 άξονες με ή χωρίς ρυμουλκούμενο και ύψος πάνω από 2,20μ., 5,75 ευρώ.

* Φορτηγά και άλλα οχήματα με 4 ή περισσότερους άξονες με ή χωρίς ρυμουλκούμενο και ύψος από 2,20μ., 8,05 ευρώ.

Στον μετωπικό σταθμό της Βελιγοστής:

* Δίκυκλα και τρίκυκλα 1,00 ευρώ.

* Ι.Χ. επιβατικά αυτοκίνητα 1,45 ευρώ.

* Φορτηγά, λεωφορεία και άλλα οχήματα με 2-3 άξονες με ή χωρίς ρυμουλκούμενο και ύψος πάνω από 2,20μ., 3,70 ευρώ.

* Φορτηγά και άλλα οχήματα με 4 ή περισσότερους άξονες με ή χωρίς ρυμουλκούμενο και ύψος από 2,20μ., 5,20 ευρώ.

Στον μετωπικό σταθμό της Καλαμάτας:

* Δίκυκλα και τρίκυκλα 1,50 ευρώ.

* Ι.Χ. επιβατικά αυτοκίνητα 2,25 ευρώ.

* Φορτηγά, λεωφορεία και άλλα οχήματα με 2-3 άξονες με ή χωρίς ρυμουλκούμενο και ύψος πάνω από 2,20μ., 5,65 ευρώ.

* Φορτηγά και άλλα οχήματα με 4 ή περισσότερους άξονες με ή χωρίς ρυμουλκούμενο και ύψος από 2,20μ.,* 7,90 ευρώ.

Στον μετωπικό σταθμό της Πετρίνας:

* Δίκυκλα και τρίκυκλα 2,40 ευρώ.

* Ι.Χ. επιβατικά αυτοκίνητα 3,45 ευρώ.

* Φορτηγά, λεωφορεία και άλλα οχήματα με 2-3 άξονες με ή χωρίς ρυμουλκούμενο και ύψος πάνω από 2,20μ., 8,60 ευρώ.

* Φορτηγά και άλλα οχήματα με 4 ή περισσότερους άξονες με ή χωρίς ρυμουλκούμενο και ύψος από 2,20μ., 12,10 ευρώ.

Στον πλευρικό σταθμό των Παραδεισίων:

* Δίκυκλα και τρίκυκλα 0,60 ευρώ.

* Ι.Χ. επιβατικά αυτοκίνητα 0,90 ευρώ.

* Φορτηγά, λεωφορεία και άλλα οχήματα με 2-3 άξονες με ή χωρίς ρυμουλκούμενο και ύψος πάνω από 2,20μ., 2,25 ευρώ.

* Φορτηγά και άλλα οχήματα με 4 ή περισσότερους άξονες με ή χωρίς ρυμουλκούμενο και ύψος από 2,20μ., 3,15 ευρώ.

Στον πλευρικό σταθμό των Αρφαρών:

* Δίκυκλα και τρίκυκλα 0,60 ευρώ.

* Ι.Χ. επιβατικά αυτοκίνητα 0,90 ευρώ.

* Φορτηγά, λεωφορεία και άλλα οχήματα με 2-3 άξονες με ή χωρίς ρυμουλκούμενο και ύψος πάνω από 2,20μ., 2,25 ευρώ.

* Φορτηγά και άλλα οχήματα με 4 ή περισσότερους άξονες με ή χωρίς ρυμουλκούμενο και ύψος από 2,20μ 3,15 ευρώ.

Στον πλευρικό σταθμό της Θουρίας:

* Δίκυκλα και τρίκυκλα 0,40 ευρώ.

* Ι.Χ. επιβατικά αυτοκίνητα 0,55 ευρώ.

* Φορτηγά, λεωφορεία και άλλα οχήματα με 2-3 άξονες με ή χωρίς ρυμουλκούμενο και ύψος πάνω από 2,20μ., 1,40 ευρώ.

* Φορτηγά και άλλα οχήματα με 4 ή περισσότερους άξονες με ή χωρίς ρυμουλκούμενο και ύψος από 2,20μ., 2,00 ευρώ.

ΣΤΗΝ ΓΕΦΥΡΑ ΡΙΟΥ - ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ

Οι νέες τιμές για απλή διέλευση από την γέφυρα Ρίου - Αντιρρίου, όπως ανακοινώθηκαν από την «Γέφυρα ΑΕ» και θα ισχύουν από την 1η Ιανουαρίου 2026, είναι οι παρακάτω:

* Μοτοσικλέτες 2,50 ευρώ

* Επιβατηγά Ι.Χ. 15,90 ευρώ

* Επιβατηγά Ι.Χ. με επίδειξη κάρτας ΑμεΑ 5,00 ευρώ

* Φορτηγά με 2 άξονες 24,70 ευρώ

* Φορτηγά με 3 άξονες 40,10 ευρώ

* Φορτηγά με 4 άξονες 50,90 ευρώ

* Φορτηγά με 5+ άξονες 50,90 ευρώ

* Λεωφορεία έως 20 θέσεις 37,80 ευρώ

* Λεωφορεία από 21 έως και 40 θέσεις 53,10 ευρώ

* Λεωφορεία άνω των 41 θέσεων 81,40 ευρώ

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
09:05ΚΟΣΜΟΣ

Η Ουκρανία έχει πλέον τον μεγαλύτερο στρατό της Ευρώπης. Τι θα συμβεί όταν τελειώσει ο πόλεμος;

09:02ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Αυτή ήταν η πρώτη κλήση στο 100 για το 2026 – Έγινε 6 δευτερόλεπτα μετά τις 12

08:58ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Άγιος Δημήτριος: Παρίστανε αστυνομικό και λήστεψε 33χρονο σε στάση λεωφορείου – Βίντεο ντοκουμέντο

08:54WHAT THE FACT

Ούτε στους 19 ούτε στους 21 βαθμούς Κελσίου: Η ιδανική θερμοκρασία για το σπίτι σας

08:35ΕΛΛΑΔΑ

Άγιοι Θεόδωροι: Η στιγμή που ΙΧ χτυπάει στις μπάρες και ανατρέπεται - Νεκρός ο οδηγός

08:15ΠΑΙΔΕΙΑ

Πότε ανοίγουν τα σχολεία μετά για το 2026

08:08ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στις Άλπεις - Νεκροί και τραυματίες από έκρηξη σε μπαρ στο πολυτελές χιονοδρομικό θέρετρο Κραν Μοντανά

08:04ΕΛΛΑΔΑ

Από την Ήπειρο έως τη Λέρο: Τα έθιμα και οι παραδόσεις της Πρωτοχρονιάς

08:01ΚΟΣΜΟΣ

Πρωτοχρονιά στον κόσμο: Με πυροτεχνήματα και παγωμένες βουτιές η υποδοχή του 2026

07:56ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Από την ψύξη στην... απόψυξη - Αλλάζει ραγδαία το σκηνικό μετά τα χιόνια και το κρύο

07:49ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στη Γερμανία: Δύο 18χρονοι νεκροί από έκρηξη πυροτεχνημάτων

07:44ΚΟΣΜΟΣ

Ζελένσκι: Η συμφωνία ειρήνης για την Ουκρανία είναι έτοιμη κατά 90%, μένει το 10%

07:37ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Το doodle της Google για το 2026 - Η παράδοση 20 ετών που συνεχίζεται έως και σήμερα

07:30ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Διόδια: Αυξήσεις από σήμερα - Οι νέες τιμές σε όλους τους σταθμούς στην Ελλάδα

07:20LIFESTYLE

Ποιες εκπομπές κάνουν ποδαρικό για το 2026 στην τηλεόραση

07:19LIFESTYLE

Βασίλισσα Καμίλα: Αποκάλυψε ότι είχε δεχθεί σεξουαλική επίθεση σε τρένο όταν ήταν έφηβη

07:18ΚΟΣΜΟΣ

Ο κόσμος το 2050: Η «μη προφητεία» για την τεχνητή νοημοσύνη, τα ακραία κλίματα και τα νέα σύνορα

07:16ΚΥΠΡΟΣ

Η Κύπρος από σήμερα στο τιμόνι της ΕΕ - Οι προκλήσεις και οι ευκαιρίες

07:15ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ποδαρικό με αυξήσεις στα καθαρά εισοδήματα φέρνει το 2026 - Μποναμάς στους μισθούς

07:13ΕΛΛΑΔΑ

Ανήλικη μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο μετά από χρήση ναρκωτικών - Συνελήφθησαν δύο μαθητές για απόπειρα βιασμού

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
08:08ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στις Άλπεις - Νεκροί και τραυματίες από έκρηξη σε μπαρ στο πολυτελές χιονοδρομικό θέρετρο Κραν Μοντανά

07:56ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Από την ψύξη στην... απόψυξη - Αλλάζει ραγδαία το σκηνικό μετά τα χιόνια και το κρύο

16:52ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Απόλυτη ανατροπή από Αρναούτογλου - Από τα χιόνια στους... 18 βαθμούς σε λίγες ώρες

08:35ΕΛΛΑΔΑ

Άγιοι Θεόδωροι: Η στιγμή που ΙΧ χτυπάει στις μπάρες και ανατρέπεται - Νεκρός ο οδηγός

23:06ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα θα μοιράσει στην κλήρωση της Πέμπτης

07:05ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο: Μεγάλη γιορτή σήμερα 1 Ιανουαρίου 2026 - Δείτε ποιοι γιορτάζουν

07:20LIFESTYLE

Ποιες εκπομπές κάνουν ποδαρικό για το 2026 στην τηλεόραση

20:38ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κρατικό Λαχείο: Τα αποτελέσματα για το Πρωτοχρονιάτικο Λαχείο 2026

07:30ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Διόδια: Αυξήσεις από σήμερα - Οι νέες τιμές σε όλους τους σταθμούς στην Ελλάδα

07:13ΕΛΛΑΔΑ

Ανήλικη μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο μετά από χρήση ναρκωτικών - Συνελήφθησαν δύο μαθητές για απόπειρα βιασμού

15:27ΕΛΛΑΔΑ

«Διαλύθηκε» το μπλόκο των αγροτών στα Πράσινα Φανάρια Θεσσαλονίκης - Τα επόμενα βήματα τους

07:11ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ανατροπή με τον θάνατο των δύο αδερφών στην Ναύπακτο - Ανοίγει ξανά ο φάκελος για να εξεταστεί ως διπλό φονικό

18:46ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία παραμονή της Πρωτοχρονιάς: Κατέληξε 27χρονη που νοσηλευόταν στο Νοσοκομείο Χανίων

10:19ΚΑΙΡΟΣ

Αρχίζει η μεγάλη εισβολή ψύχους στην Ευρώπη - Πώς θα επηρεαστεί η Ελλάδα

08:15ΠΑΙΔΕΙΑ

Πότε ανοίγουν τα σχολεία μετά για το 2026

08:58ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Άγιος Δημήτριος: Παρίστανε αστυνομικό και λήστεψε 33χρονο σε στάση λεωφορείου – Βίντεο ντοκουμέντο

18:07LIFESTYLE

Μαζωνάκης: Νέα μαρτυρία-κλειδί για τις σχέσεις του τραγουδιστή με τον Στέφανο Παπαδόπουλο

12:46LIFESTYLE

86χρονος έσπρωχνε καρότσια σε σούπερ μάρκετ: Η εγγονή του πήρε την κατάσταση στα χέρια της

08:01ΚΟΣΜΟΣ

Πρωτοχρονιά στον κόσμο: Με πυροτεχνήματα και παγωμένες βουτιές η υποδοχή του 2026

15:18ΚΟΣΜΟΣ

«Πάρε μαρκαδόρο και σχεδίαζε»: Ο Ζελένσκι δέχεται πως έχασε ουκρανικά εδάφη - Οι περιοχές που δίνει

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ