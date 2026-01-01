Ποιοι θα πάρουν τρία ενοίκια επιστροφή το 2026

Οι δικαιούχοι

Δημήτρης Δρίζος

Ποιοι θα πάρουν τρία ενοίκια επιστροφή το 2026

Ποιοι δικαιούνται επιστροφή ενοικίου 

Eurokinissi
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Περίπου 50.000 εκπαιδευτικοί, γιατροί και νοσηλευτές που υπηρετούν εκτός του τόπου μόνιμης κατοικίας τους αναμένεται να λάβουν το 2026 επιστροφή που αντιστοιχεί συνολικά σε τρία ενοίκια.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό του υπουργείου Οικονομικών, μέσα στο πρώτο τρίμηνο του έτους θα καταβληθεί αναδρομικά η επιστροφή ενός ενοικίου που αφορά το 2024. Πρόκειται για την πρώτη εφαρμογή του μέτρου, η οποία θα γίνει αυτόματα, χωρίς καμία ενέργεια από τους δικαιούχους.

Δύο ακόμη ενοίκια τον Νοέμβριο

Η δεύτερη φάση της ενίσχυσης έχει προγραμματιστεί για τον Νοέμβριο του 2026. Τότε θα δοθούν επιπλέον δύο ενοίκια, που αφορούν τα μισθώματα τα οποία καταβλήθηκαν μέσα στο 2025. Την πρόβλεψη αυτή έχει ήδη ανακοινώσει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Το μέτρο αποκτά μόνιμο χαρακτήρα και προβλέπει την επιστροφή δύο ενοικίων κάθε χρόνο. Αναμένεται να νομοθετηθεί στις αρχές του 2026 και, σύμφωνα με τις κυβερνητικές ανακοινώσεις, δεν θα συνοδεύεται από εισοδηματικά κριτήρια.

Ποιοι είναι δικαιούχοι

Δικαιούχοι της ενίσχυσης είναι γιατροί, νοσηλευτές και εκπαιδευτικοί που ενοικιάζουν κατοικία μακριά από τον τόπο μόνιμης διαμονής τους, λόγω υπηρεσίας. Εξαιρούνται όσοι εργάζονται σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

Το μέτρο καλύπτει όλη την υπόλοιπη χώρα, με βασική προϋπόθεση η μισθωμένη κατοικία να βρίσκεται στην ίδια Περιφερειακή Ενότητα με τον τόπο υπηρεσίας του δικαιούχου.

Πόσα χρήματα επιστρέφονται

Το ανώτατο ποσό της ενίσχυσης ανέρχεται στα 800 ευρώ για την κύρια κατοικία, με προσαύξηση 50 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο. Σε κάθε περίπτωση, η επιστροφή δεν μπορεί να υπερβαίνει το 1/12 της συνολικής ετήσιας δαπάνης ενοικίου που έχει δηλωθεί στην ΑΑΔΕ.

Για να λάβει κάποιος το μέγιστο ποσό, θα πρέπει το μηνιαίο ενοίκιο να ξεπερνά τα 800 ευρώ και να καταβάλλεται για ολόκληρο το έτος.

Πώς θα γίνει η καταβολή

Η αναδρομική επιστροφή του ενός ενοικίου για το 2024 θα πιστωθεί αυτόματα, με βάση τα στοιχεία που έχουν δηλωθεί στη φετινή φορολογική δήλωση, χωρίς την ανάγκη υποβολής αίτησης.

Για τη διπλή επιστροφή που θα καταβληθεί τον Νοέμβριο του 2026, απαιτείται να έχει υποβληθεί στην ΑΑΔΕ η Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης για το ακίνητο και να έχει δηλωθεί ο σχετικός αριθμός στη φορολογική δήλωση του 2025, η οποία θα υποβληθεί έως τον Ιούλιο του 2026.

Σε περίπτωση τροποποίησης της μίσθωσης, αρκεί να έχει δηλωθεί ο αριθμός της τελευταίας ενεργής δήλωσης. Αν ο αριθμός του μισθωτηρίου δεν έχει καταχωριστεί στο έντυπο Ε1, η ΑΑΔΕ θα προχωρήσει σε διασταυρώσεις στοιχείων και, εφόσον τα δεδομένα ταυτοποιούνται μέσω της δήλωσης εισοδήματος και του αριθμού παροχής ρεύματος, η ενίσχυση θα καταβληθεί κανονικά.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
10:27ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ποιοι θα πάρουν τρία ενοίκια επιστροφή το 2026

10:07ΚΟΣΜΟΣ

Έκρηξη στο ελβετικό θέρετρο Κραν Μοντανά: Αναφορές για 10 νεκρούς, φόβοι για 40 - Γιατί έκλεισε ο εναέριος χώρος

10:00ΥΓΕΙΑ

Υπάρχει ένα σημάδι στο μάτι που μπορεί να δείχνει ότι θα εμφανίσεις άνοια αργότερα στη ζωή

09:56ΜΠΑΣΚΕΤ

Τόπος «πράσινης» λατρείας – Ασταμάτητα sold out ο κόσμος του Παναθηναϊκού AKTOR

09:54TRAVEL

Αυτό είναι το χωριό της Λάρισας που μοιάζει να αιωρείται ανάμεσα σε δύο κόσμους

09:51ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Αθλητικές μεταδόσεις: Η Αγγλία παίζει μπάλα - Πού θα δείτε Λίβερπουλ και Μάντσεστερ Σίτι

09:47ΠΟΛΙΤΙΚΗ

2026: Χρονιά πολιτικών εξελίξεων, συνεδρίων και... σεναρίων

09:43WHAT THE FACT

Οι προβλέψεις του Νοστράδαμου για το 2026: Μια δολοφονία, πόλεμος και «ποτάμια αίματος»

09:42LIFESTYLE

Στο λαμπερό πάρτι στο Mar-a-Lago: Η απαστράπτουσα Μελάνια και η πρωτοχρονιάτικη απόφαση Τραμπ

09:41ΜΠΑΣΚΕΤ

NBA: Ήττα στο σουτ για τους Μπακς, μοιραίος ο Γιάννης Αντετοκούνμπο - Βίντεο

09:29ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Κβαντική επανάσταση στα ηλεκτρονικά: Μια «βαλβίδα» που διαχωρίζει σωματίδια χωρίς μαγνήτες

09:19ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Nature: Σημαντικά επιστημονικά γεγονότα που αναμένουμε το 2026

09:16ΕΛΛΑΔΑ

Λουτράκι: Kαρχαρίας κολυμπάει σε ρηχά νερά δίπλα στην παραλία

09:12ΚΟΣΜΟΣ

Η πρώτη ολική έκλειψη Ηλίου στην Ευρώπη έπειτα από 27 χρόνια - Τα αστρονομικά φαινόμενα του 2026

09:05ΚΟΣΜΟΣ

Η Ουκρανία έχει πλέον τον μεγαλύτερο στρατό της Ευρώπης. Τι θα συμβεί όταν τελειώσει ο πόλεμος;

09:02ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Αυτή ήταν η πρώτη κλήση στο 100 για το 2026 – Έγινε 6 δευτερόλεπτα μετά τις 12

08:58ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Άγιος Δημήτριος: Παρίστανε αστυνομικό και λήστεψε 33χρονο σε στάση λεωφορείου – Βίντεο ντοκουμέντο

08:54WHAT THE FACT

Ούτε στους 19 ούτε στους 21 βαθμούς Κελσίου: Η ιδανική θερμοκρασία για το σπίτι σας

08:35ΕΛΛΑΔΑ

Άγιοι Θεόδωροι: Η στιγμή που ΙΧ χτυπάει στις μπάρες και ανατρέπεται - Νεκρός ο οδηγός

08:15ΠΑΙΔΕΙΑ

Πότε ανοίγουν τα σχολεία μετά για το 2026

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
10:07ΚΟΣΜΟΣ

Έκρηξη στο ελβετικό θέρετρο Κραν Μοντανά: Αναφορές για 10 νεκρούς, φόβοι για 40 - Γιατί έκλεισε ο εναέριος χώρος

09:16ΕΛΛΑΔΑ

Λουτράκι: Kαρχαρίας κολυμπάει σε ρηχά νερά δίπλα στην παραλία

07:56ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Από την ψύξη στην... απόψυξη - Αλλάζει ραγδαία το σκηνικό μετά τα χιόνια και το κρύο

08:08ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στις Άλπεις - Νεκροί και τραυματίες από έκρηξη σε μπαρ στο πολυτελές χιονοδρομικό θέρετρο Κραν Μοντανά

09:43WHAT THE FACT

Οι προβλέψεις του Νοστράδαμου για το 2026: Μια δολοφονία, πόλεμος και «ποτάμια αίματος»

16:52ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Απόλυτη ανατροπή από Αρναούτογλου - Από τα χιόνια στους... 18 βαθμούς σε λίγες ώρες

08:35ΕΛΛΑΔΑ

Άγιοι Θεόδωροι: Η στιγμή που ΙΧ χτυπάει στις μπάρες και ανατρέπεται - Νεκρός ο οδηγός

08:54WHAT THE FACT

Ούτε στους 19 ούτε στους 21 βαθμούς Κελσίου: Η ιδανική θερμοκρασία για το σπίτι σας

09:41ΜΠΑΣΚΕΤ

NBA: Ήττα στο σουτ για τους Μπακς, μοιραίος ο Γιάννης Αντετοκούνμπο - Βίντεο

10:27ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ποιοι θα πάρουν τρία ενοίκια επιστροφή το 2026

23:06ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα θα μοιράσει στην κλήρωση της Πέμπτης

14:25ΕΛΛΑΔΑ

Μπλόκα αγροτών - ΕΛ.ΑΣ.: Αν μπορείτε μην γυρίσετε Κυριακή - Οι εναλλακτικές οδοί και η επερχόμενη κακοκαιρία - Χάρτες

07:11ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ανατροπή με τον θάνατο των δύο αδερφών στην Ναύπακτο - Ανοίγει ξανά ο φάκελος για να εξεταστεί ως διπλό φονικό

10:00ΥΓΕΙΑ

Υπάρχει ένα σημάδι στο μάτι που μπορεί να δείχνει ότι θα εμφανίσεις άνοια αργότερα στη ζωή

07:30ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Διόδια: Αυξήσεις από σήμερα - Οι νέες τιμές σε όλους τους σταθμούς στην Ελλάδα

09:12ΚΟΣΜΟΣ

Η πρώτη ολική έκλειψη Ηλίου στην Ευρώπη έπειτα από 27 χρόνια - Τα αστρονομικά φαινόμενα του 2026

09:54TRAVEL

Αυτό είναι το χωριό της Λάρισας που μοιάζει να αιωρείται ανάμεσα σε δύο κόσμους

07:20LIFESTYLE

Ποιες εκπομπές κάνουν ποδαρικό για το 2026 στην τηλεόραση

14:15LIFESTYLE

Stranger Things: Μήπως χάσαμε τη μεγαλύτερη ανατροπή της 5ης σεζόν;

13:57ΚΟΣΜΟΣ

Ανταρκτική: Επιστήμονες τοποθέτησαν κάμερα σε πλάτη πιγκουίνου και κατέγραψαν την καθημερινότητα του - Δείτε το μαγευτικό βίντεο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ