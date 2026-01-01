Ποιοι θα πάρουν τρία ενοίκια επιστροφή το 2026

Περίπου 50.000 εκπαιδευτικοί, γιατροί και νοσηλευτές που υπηρετούν εκτός του τόπου μόνιμης κατοικίας τους αναμένεται να λάβουν το 2026 επιστροφή που αντιστοιχεί συνολικά σε τρία ενοίκια.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό του υπουργείου Οικονομικών, μέσα στο πρώτο τρίμηνο του έτους θα καταβληθεί αναδρομικά η επιστροφή ενός ενοικίου που αφορά το 2024. Πρόκειται για την πρώτη εφαρμογή του μέτρου, η οποία θα γίνει αυτόματα, χωρίς καμία ενέργεια από τους δικαιούχους.

Δύο ακόμη ενοίκια τον Νοέμβριο

Η δεύτερη φάση της ενίσχυσης έχει προγραμματιστεί για τον Νοέμβριο του 2026. Τότε θα δοθούν επιπλέον δύο ενοίκια, που αφορούν τα μισθώματα τα οποία καταβλήθηκαν μέσα στο 2025. Την πρόβλεψη αυτή έχει ήδη ανακοινώσει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Το μέτρο αποκτά μόνιμο χαρακτήρα και προβλέπει την επιστροφή δύο ενοικίων κάθε χρόνο. Αναμένεται να νομοθετηθεί στις αρχές του 2026 και, σύμφωνα με τις κυβερνητικές ανακοινώσεις, δεν θα συνοδεύεται από εισοδηματικά κριτήρια.

Ποιοι είναι δικαιούχοι

Δικαιούχοι της ενίσχυσης είναι γιατροί, νοσηλευτές και εκπαιδευτικοί που ενοικιάζουν κατοικία μακριά από τον τόπο μόνιμης διαμονής τους, λόγω υπηρεσίας. Εξαιρούνται όσοι εργάζονται σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

Το μέτρο καλύπτει όλη την υπόλοιπη χώρα, με βασική προϋπόθεση η μισθωμένη κατοικία να βρίσκεται στην ίδια Περιφερειακή Ενότητα με τον τόπο υπηρεσίας του δικαιούχου.

Πόσα χρήματα επιστρέφονται

Το ανώτατο ποσό της ενίσχυσης ανέρχεται στα 800 ευρώ για την κύρια κατοικία, με προσαύξηση 50 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο. Σε κάθε περίπτωση, η επιστροφή δεν μπορεί να υπερβαίνει το 1/12 της συνολικής ετήσιας δαπάνης ενοικίου που έχει δηλωθεί στην ΑΑΔΕ.

Για να λάβει κάποιος το μέγιστο ποσό, θα πρέπει το μηνιαίο ενοίκιο να ξεπερνά τα 800 ευρώ και να καταβάλλεται για ολόκληρο το έτος.

Πώς θα γίνει η καταβολή

Η αναδρομική επιστροφή του ενός ενοικίου για το 2024 θα πιστωθεί αυτόματα, με βάση τα στοιχεία που έχουν δηλωθεί στη φετινή φορολογική δήλωση, χωρίς την ανάγκη υποβολής αίτησης.

Για τη διπλή επιστροφή που θα καταβληθεί τον Νοέμβριο του 2026, απαιτείται να έχει υποβληθεί στην ΑΑΔΕ η Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης για το ακίνητο και να έχει δηλωθεί ο σχετικός αριθμός στη φορολογική δήλωση του 2025, η οποία θα υποβληθεί έως τον Ιούλιο του 2026.

Σε περίπτωση τροποποίησης της μίσθωσης, αρκεί να έχει δηλωθεί ο αριθμός της τελευταίας ενεργής δήλωσης. Αν ο αριθμός του μισθωτηρίου δεν έχει καταχωριστεί στο έντυπο Ε1, η ΑΑΔΕ θα προχωρήσει σε διασταυρώσεις στοιχείων και, εφόσον τα δεδομένα ταυτοποιούνται μέσω της δήλωσης εισοδήματος και του αριθμού παροχής ρεύματος, η ενίσχυση θα καταβληθεί κανονικά.