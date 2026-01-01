Ανήλικη μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο μετά από χρήση ναρκωτικών

Ένα 13χρονο κορίτσι μεταφέρθηκε σε ημιλιπόθυμη κατάσταση στο νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία» ύστερα από χρήση ναρκωτικών. Σύμφωνα με πληροφορίες του Star, η ανήλικη είχε εξαφανιστεί για πολλές ώρες και δεν απαντούσε στις κλήσεις της μητέρας της.

Τελικά εντοπίστηκε το βράδυ μέσω εφαρμογής παρακολούθησης στο κινητό της μητέρας και ειδοποιήθηκε η Αστυνομία.

Η σοβαρή κατάσταση της κοπέλας επέβαλε άμεση διακομιδή στο νοσοκομείο, όπου παραμένει νοσηλευόμενη κατόπιν εντολής εισαγγελέα.

Σύμφωνα με την καταγγελία της 13χρονης, η ίδια και μία φίλη της 15 ετών, μετέβησαν στο σπίτι ενός ανήλικου αγοριού. Εκεί ήταν και ένας φίλος του.

Και οι δύο φέρεται, σύμφωνα με την καταγγελία, να χορήγησαν στην 13χρονη κάποια ναρκωτική ουσία με σκοπό να προβούν σε ερωτικές πράξεις.

Οι δύο νεαροί, ηλικίας 16 και 17 ετών, συνελήφθησαν από την Αστυνομία για απόπειρα βιασμού κατά συναυτουργία.